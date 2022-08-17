İstanbul'da teröre karşı 'Evlat Nöbeti Çalıştayı' - Son Dakika
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İstanbul'da teröre karşı 'Evlat Nöbeti Çalıştayı'

17.08.2022 14:45
İstanbul'da teröre karşı 'Evlat Nöbeti Çalıştayı'

İstanbul'da Medya Platformu Derneği ve MİSMED Sosyal Medya Derneği işbirliğiyle 'Evlat Nöbeti Çalıştayı' düzenlendi.

İstanbul'da Medya Platformu Derneği ve MİSMED Sosyal Medya Derneği işbirliğiyle 'Evlat Nöbeti Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, ""HDP çocukların dağa kaçırılmasında bir istasyon, Diyarbakır Anneleri bu istasyonu imha etti" dedi.

Diyarbakır'da bölücü terör örgütünün dağa kaçırdığı evlatlarını almak için HDP il binası önünde nöbet tutan ailelerin duruşu akademik çalışma konusu oldu. Bu çerçevede İstanbul'da Medya Platformu Derneği ve MİSMED Sosyal Medya Derneği işbirliğiyle 'Evlat Nöbeti Çalıştayı' düzenlendi. Terörizme karşı duran ilk kadın hareketinin dünyaya duyurmak için organize edilen çalıştayın 1. ve 2. oturumları gerçekleştirildi. Annelerin başlattığı hareketin akademik düzeyde ele alındığı çalıştay'ın Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Bitlis Eren Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümünde Akademisyen Doç. Dr. Adem Palabıyık yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Ahmet Durkaya'nın moderatörlüğünde 'Toplumsal Hareketin Yeni Öznesi: Evlat Nöbeti Aileleri' konulu 1. Oturum başladı. Oturumda konuşmacı olarak Eski AK Partili Milletvekili Mehdi Eker, Gazeteci Orhan Miroğlu, Fatma Gülşen Koçak ve Mahmut Bıyıklı katıldı. 1. Oturumun ardından Metin Sakınç moderatörlüğünde 'Evlat Nöbeti Aileleri: Toplumsal Emek ve Duygusal Emek' konulu 2. oturum başladı. Oturumda konuşmacı olarak Zeynep Türkoğlu, Betül Soysal Bozdoğan, Doç. Dr. Veysel Kurt ve Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu katıldı.

"HDP çocukların dağa kaçırılmasında bir istasyon, Diyarbakır Anneleri bu istasyonu imha etti"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, "Bugün İstanbul'da Çalıştayımız var. Diyarbakır Annelerimizin haklı ve onurlu direnişinde hem sosyolojik hem akademik hem de medya ayağı olarak nasıl destek sağlayabiliriz. Bu işi hep beraber nasıl yürütebiliriz onu tartışmak için buradayız. Tabi bu tüm Türkiye'nin değeridir. İnşallah hep beraber Diyarbakır annelerimizin desteği ile beraber İçişleri Bakanımızın katkıları ile beraber tüm terör örgütlerini inşallah bu ülkeden söküp atacağız. Tabi burada Diyarbakır annelerimizin haklı direnişi çok önemli notlar çıkardı. Bir tanesi de özellikle hiçbir HDP Milletvekili çocuğunun veya zengin çocuklarının dağda olmadığını tamamen garip ve gariban Doğu'da ki vatandaşlarımızın çocuklarının olduğu tespit edildi. Allah'a hamdolsun bu sayı hızla azalıyor. Çünkü Diyarbakır Annelerimiz sadece evlatlarını kurtarma değil, dağa çıkacak ve kaçacak çocukları da kurtarmak için bir direniş ve duruş sergiliyorlar. Biz de onlardan minnettarız. Türkiye terörle mücadele çok önemli 2 şey sağladı. Hem TSK, hem MİT hem de Emniyet güçlerimizin koordineli gayretleri ile beraber yerli ve milli unsurların kullanması yine siyasi güçlü iradenin terör örgütüne nefes aldırmaması. İkincisi ise Diyarbakır annelerimizin özellikle Kürt halkının bir eylemi bir direnişi ortaya çıktı. Dolayısıyla Diyarbakır anneleri şunu haykırdılar. Terör örgütü çocuklarımıza zulüm ediyor, bizim çocuklarımızın geleceğini çalıyor, bizim çocuklarımızı öldürüyor. Bu haykırışlarda şu gerçek ortaya çıktı. HDP çocukların dağa kaçırılmasında bir istasyon, Diyarbakır Anneleri bu istasyonu imha etti. Biz onlara minnettarız" şeklinde konuştu.

Toplamda 6 oturum olarak planlanan 'Evlat Nöbeti Çalıştayı' akşama kadar belirli aralarla devam edecek. - İSTANBUL

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İSTANBUL'DA 'EVLAT NÖBETİ ÇALIŞTAYI' İSTANBUL'DA 'EVLAT NÖBETİ ÇALIŞTAYI' İSTANBUL-AVCILAR'DA ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ İSTANBUL-AVCILAR'DA ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Diyarbakır, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da teröre karşı 'Evlat Nöbeti Çalıştayı' - Son Dakika

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