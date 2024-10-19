İstanbul'da Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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İstanbul'da Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Vatan Caddesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları ve "Tour de France, L'etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı" nedeniyle bazı yollar 20 Ekim Pazar günü saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

19.10.2024 15:53
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İstanbul Valiliği, Vatan Caddesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları ve "Tour de France, L'etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı" nedeniyle bazı yollar 20 Ekim Pazar günü saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Tour de France, L'etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı" dolayısıyla, 20 Ekim Pazar günü saat 06: 00'dan program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde;

-Küçüksu Caddesi, Cuma Yolu Caddesi, Körfez Caddesi, Mehmet Ali Birand Caddesi, Okul Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Nazım Sokak, Hekimbaşı Çiftlik Caddesi, Göksu Caddesi, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çengeldere Caddesi, Polonezköy Yolu, Seyri Caddesi, Ayazma Caddesi, Trabzon Caddesi, Seniye İsmail Hanım Caddesi, Meraşal Mustafa Kemal Caddesi, Meftun Caddesi, Şehit Levent Birgen Caddesi, Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi, Riva Caddesi, Paşabahçe Polonezköy Yolu, Yeni Riva Yolu, Kavacık Kavşak, Mihrişah Valide Sultan Caddesi. Saat 08: 00 itibariyle ise Tem Güney Maslak Ayrım, Tem Güney Maslak Yanyol, Tem Güney Etiler Katılım, Tem Kuzey Kavacık Ayrımları trafiğe kapatılacak.

Kapatılan yollara alternatif güzergahlar ise Kandilli İskele Caddesinden Rasathane İstikameti, Dereboyu Caddesinden Yavuztürk Caddesi istikameti, Çubuklu Şehit Ersin Güner Caddesinden Dedeoğlu Caddesi istikameti, Dr. Ömer Besim Caddesi, Nişangah Caddesi, Göksu Otağtepe Caddesi, Tem Güneyden Gelen Akım Maslak Yanyoldan Tem Kuzey ve Büyükdere Caddesi istikametine Verilecek.Güney Etiler Katılıma Gelen Akım Etiler İçinden Büyükdere Caddesine yönlendirilecek. Tem Kuzey Kavacık Ayrımlarına Gelen Akım Tem Kuzey Transitten Köprü istikametine yönlendirilecek."

Ayrıca, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Ekinlikleri" çerçevesinde, Fatih İlçesi Vatan Caddesi'nde, 20 Ekim 2024 prova günü ve 29 Ekim 2024 tören günü saat 06: 00 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak. 19 Ekim 2024 günü saat 22.00'dan itibaren 20 Ekim 2024 günü yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Prova Programı sona erene kadar Adnan Menderes Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı Yanyollar üzerinde park halinde bulunan araçlar kaldırılacaktır.

Kapatılan yol için sürücüler için güzergah ise Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi), Fevzipaşa Caddesi" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

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