İstanbul\'da Suçlar Yüzde 9 Azaldı

AFAD'ta düzenlenen basın toplantısında 2025 yılının ilk 6 ayına ait asayiş verilerini açıklayan İstanbul Valisi Davut Gül, "Kişilere karşı işlenen en önemli 8 suç yüzde 9 azalmış, aydınlatma oranı ise yüzde 99,4'e yükselmiş" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında 2025 yılı ilk 6 aylık asayiş verilerini açıkladı. Vali Davut Gül'e İstanbul Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti.

"İstanbul'umuz düne göre daha huzurlu"

Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yükseldiğini söyleyen Vali Davut Gül, "Bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suç yüzde 9 azalmış, aydınlatma oranı ise yüzde 99,4'e yükselmiş. Mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise azalma yüzde 26, aydınlatma oranı ise yüzde 5 buçuk artarak yüzde 90,4 olarak gerçekleşmiş. Bu ne demek? İstanbul'umuz düne göre daha huzurlu, daha güvenli demektir" dedi.

"Ruhsatsız silah taşıyanlarda tutuklanan kişi sayısı yüzde 123 arttı"

Ruhsatsız silah taşıyanların tutuklanan sayısında artış olduğunu ifade eden Vali Davut Gül, "Üzerinde hassasiyetle durduğumuz tedbirlerimizi sürekli artırdığımız başlıklardan biri de ruhsatsız silahlar. 2025 yılının ilk 6 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 8 bin 323 silah ele geçirildi. 8 bin 557 kişi yakalandı. Tutuklanan kişi sayısı yüzde 123 arttı. Silahla işlenen suçların yüzde 90'dan fazlası ruhsatsız silahlarla işleniyor. Bu sebeple ruhsatsız silahlara karşı mücadelemize tavizsiz devam ediyoruz, edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Geçen senenin aynı dönemine göre denetimlerimiz 20 kat, uygulanan ceza miktarı 59 kat arttı"

Günübirlik tutulan evlerle ilgili konuşan Vali Davut Gül, "Dikkatle takip ettiğimiz, üzerinde önemle durduğumuz konulardan biri de izinsiz olarak günübirlik kiralanan konutlar. Geçen senenin aynı dönemine göre denetimlerimiz 20 kat, uygulanan ceza miktarı 59 kat arttı. İzinsiz günübirlik kiraya verildiği tespit edilen 275 konuta 78 milyon TL cezai işlem uygulandı" ifadelerini kullandı.

"2025 yılının ilk 6 ayında geçen senenin aynı dönemine göre operasyonlarımız yüzde 32, çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 30 arttı"

Organize suç çetelerine yönelik sürdürülen operasyonlar hakkında bilgi veren Vali Davut Gül, "Bir diğer önemli başlığımız organize suçlarla mücadele. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sayesinde 2025 yılının ilk 6 ayında geçen senenin aynı dönemine göre operasyonlarımız yüzde 32, çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 30 arttı. Kanunlara uymayanlar şunu çok iyi bilsinler; Devletimizden, güvenlik güçlerimizden, adaletten kimse kaçamaz. Hiç kimse kanundan devletten üstün değildir. Kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur" diye konuştu.

"Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında ele geçen miktar 3 katına çıktı"

Kaçak ve sahte alkol operasyonlarıyla ele geçirilen miktarın katına çıktığını söyleyen Vali Davut Gül, "2025 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 53 artışla 2 bin 269 oldu. Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında ele geçen miktar 3 katına çıktı. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmalarıyla ele geçirilen kaçak ürünlerden önlenen vergi kaybı iki katını aşarak 1 milyar 33 milyon TL oldu" ifadelerini kullandı.

"Bu yılın ilk 6 ayında imal ve ticarete yönelik operasyonlarımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 19 buçuk artışla 5 bin 580 oldu"

Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili operasyonların arttırılacağını söyleyen Vali Davut Gül, "Bir diğer önemli başlığımız yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda yarınlarımızı da tehdit eden uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Bu illet nedeniyle kaybedecek tek bir evladımız, tek bir insanımız yok. Mücadelemize bu anlayışla hem arz hem de talep cephesinde kararlılıkla devam ediyor. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Nitekim bu yılın ilk 6 ayında imal ve ticarete yönelik operasyonlarımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 19 buçuk artışla 5 bin 580 oldu. Ekiplerimize narkotik olaylarda nokta atışı müdahale imkanı veren NARVAS sayesinde operasyon ve yakalanan şüpheli sayıları arttı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı 2 katını aşarak 47 milyon adete, kenevir miktarı ise 7 katını aşarak 22 bin 800 köke ulaştı. Okullarımızın çevresindeki kafelerde, parklarda, bahçelerde denetimlerimiz artarak devam etti. Bu meseleyi kökünden çözmemize katkı sunacak çalışmalarımızdan biri olan En İyi Narkotik Polisi Anne projemizle bilinçlendirdiğimiz annelerimizin sayısı geçen senenin aynı dönemine göre 3 katına yaklaştı" diye konuştu.

"İstanbul, uyumayan bir şehir"

İstanbul'da trafiğin sürekli olduğu ve trafik denetimlerinin arttırıldığını söyleyen Vali Davut Gül, "İstanbul, uyumayan bir şehir. Hepimizin bir parçası olduğu, gece gündüz trafik akışı olan bir şehir. Güvenli bir şekilde seyahat etmek ve trafikte olabildiğince az zaman geçirmek, hepimizin hakkı. Bu sebeple 5 bin 245 personel ve 946 ekibimizle trafikte denetim ve önlemlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Hamdolsun, aldığımız tedbirler sayesinde ölümlü kaza ve can kaybı sayılarının düşmeye devam ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yaptığımız uyarılara, aldığımız tedbirlere rağmen maalesef son bir ayda 42 boğulma vakası meydana geldi, 15 kişi hayatını kaybetti"

Denize girmeyin uyarılarına rağmen boğulma vakalarının arttığını söyleyen Vali Davut Gül, "Havaların ısınması ile ormanlık alanlardaki tedbirlerimizi daha da artırdık. Bu alanları 7 gün 24 saat kontrol ediyoruz. Ayrıca orman yangını riskini en aza indirebilmek amacıyla 23 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri, ateş yakmayı yasakladık. Sahil ve plajlarımızın güvenliğini sağlamak, boğulma vakalarını engellemek için denetim ve kontrollerimizi artırdık. Yaptığımız uyarılara, aldığımız tedbirlere rağmen maalesef son bir ayda 42 boğulma vakası meydana geldi. 15 kişi hayatını kaybetti" dedi.

"Kamusal alanlar, isteyen herkesin yüksek sesle müzik açıp etrafındaki insanları rahatsız edebileceği mekanlar değildir"

Konuşmasına devam eden Vali Davut Gül, "Yaz mevsiminin gelmesiyle üzerinde daha çok duracağımız şu konuya da sizler aracılığıyla değinmek istiyorum. Son zamanlarda vatandaşlarımızın toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı yönündeki şikayetler artmıştır. Kamusal alanlar, isteyen herkesin yüksek sesle müzik açıp etrafındaki insanları rahatsız edebileceği mekanlar değildir. Buralar herkese aittir ve bireysel konser mekanı değildir. Müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden bu tip kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacaktır. Bu konuda gerekli tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL