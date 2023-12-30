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İstanbul'da Yılbaşı Tedbirleri: Hangi Yollar Kapatılacak? - Son Dakika
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İstanbul'da Yılbaşı Tedbirleri: Hangi Yollar Kapatılacak?

İstanbul Valiliği, yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı ilçelerde geçici olarak trafiğe kapatılacak cadde ve sokakları açıkladı. Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde belirlenen yolların kapatılmasıyla birlikte alternatif güzergahlar da belirlendi.

İstanbul\'da Yılbaşı Tedbirleri: Hangi Yollar Kapatılacak?
30.12.2023 - 17:46,
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İstanbul Valiliği, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde bazı ilçelerde geçici olarak trafiğe kapatılacak cadde ve sokakları açıkladı.

İstanbul Valiliği, megakentte yılbaşı tedbirleri çerçevesinde geçici olarak bazı ilçelerdeki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar da belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 2023-2024 yılbaşı tedbirleri çerçevesinde araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif cadde ve sokaklarla ilgili olarak;

Beyoğlu ilçesi (Kapama saati: 14.00)

İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sıraselviler Caddesi, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim istikameti, Tak-ı Zafer Caddesi, Ömer Hayyam Caddesi, Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif yollar

Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücülerin Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecektir.

Şişli ilçesi (Kapama saati: 14.00)

Mim Kemal Öke Caddesi Vali Konağı Cad. kesişimi ile Abdi İpekçi Cad. dönüşleri arası. Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak.

Alternatif yollar

Teşvikiye Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecektir.

Beşiktaş ilçesi (Kapama saati: 14.00)

Kuruçeşme Mah. Kireçhane Sokak-Çağrı Sokak kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatılacak ve araç akımı Ulus Mahallesi istikametine yönlendirilecektir.

Alternatif yollar

Yeşilpınar Sokak, Yol Sokak, Ahmet Adnan Saygun Caddesi.

Kadıköy ilçesi (Kapama saati: 18.00)

Osmanağa Mahallesi;

Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi kesişimi

Kadıköy Caferağa Mahallesi;

General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak kesişimi

Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak kesişimi

Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak kesişimi

Badem Altı Sokak - Dalga Sokak kesişimi

Badem Altı Sokak - Moda Caddesi kesişimi

Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak kesişimi

Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak kesişimi

Badem Altı Sokak - Cemal Süreyya Sokak kesişimi

Mühürdar Caddesi - Damga Sokak kesişimi

Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi

Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak kesişimi

Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi kesişimi

Rıhtım Sahil Rıhtım Sokak ile Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi Moda Yönü

İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak Kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)

Kadıköy Caddebostan Mahallesi;

Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri oluşacak trafik yoğunluğuna göre trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif yollar

General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Rıhtım Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Abdulkadir Noyan Sokak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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