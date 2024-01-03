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İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı: Balon balığı eti ölüme yol açabilir - Son Dakika
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İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı: Balon balığı eti ölüme yol açabilir

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, balon balığının etinin tüketilmesinin ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Türkiye'de denizlerde sıklıkla görülen balon balığıyla mücadeleye karşı çeşitli çalışmalar yürütülmüş ve vatandaşlar balığın zehirli olduğu konusunda uyarılmıştı.

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı: Balon balığı eti ölüme yol açabilir
03.01.2024 - 16:27,
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İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, balon balığının etinin tüketilmesinin ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Türkiye'de denizlerde sıklıkla görülen balon balığıyla mücadeleye karşı çeşitli çalışmalar yürütülmüş ve vatandaşlar balığın zehirli olduğu konusunda uyarılmıştı. İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde yaşayan Mufit Aslan'ın denizden tuttuğu balığı tüketen 7 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, balon balığı konusunda vatandaşlara tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

"Maalesef denizlerimizde 7 tür balon balığı bulunmaktadır ve bunların tamamı da zehirlidir"

Balon balığının Türkiye'de bulunan denizlerde sıklıkla görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Turan, İskenderun körfezinde balon balığı avlayan bir vatandaşın ailesiyle birlikte balığı yedikten sonra zehirlenip hastaneye kaldırıldığını hatırlatarak, "Şu an Adana'ya sevk edilmiş ve entübe halinde edindiğimiz bilgilere göre. Maalesef denizlerimizde 7 tür balon balığı bulunmaktadır ve bunların tamamı da zehirlidir. Bu balıklarımızın çoğu yaygın olarak denizlerimizde bulunmaktadır. Özellikle şu an Akdeniz'de yoğun olarak bulunmaktadır. Ege Denizi'nde de kısmen yoğun olarak bulunmaktadır. Marmara'da az da olsa balon balığı bulunmaktadır. Onun için halkımızı bilinçlendirmek adına birçok kurum ve kuruluş açıklamalar yapıyor. Bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, balon balığı kuyruğu başına teşvik parası veriyor. Maalesef bu gibi olaylar daha önce olduğu gibi yeniden yaşandı" dedi.

"Etleri çok güzeldir, yenildiği takdirde tavuk gibi bir eti vardır"

Balon balığı etinin tavuk etine benzediğine dikkat çeken Prof. Dr. Turan, "Ben balıkçılara bu balığın zehirli olduğunu ve bu zehirden dolayı insanları zehirlediğini anlatıyorum. Balon balığının etinde tetrodotoksin denilen bir zehir bulunmaktadır. Etleri çok güzeldir, yenildiği takdirde tavuk gibi bir eti vardır. İnsan ölümüne kadar gidebilen rahatsızlıklar oluşturabilirler" ifadelerini kullandı.

"Miligramı bile çok etkili bir zehirdir"

Balon balığının miligramında bile çok etkili zehir olduğunu belirten Prof. Dr. Turan, " Japonya'da lisanssız olarak balon balığı satmanın bir cezası var. Türkiye'de bence bunun bir cezası olmalı. Bu balığı Türkiye'de avlamak ve karaya çıkarmak yasak. Aslında bakarsanız bu balığı tezgaha koymak yasak. Ama biz nadir de olsa yine tezgahlarda derisi soyularak fileto haline getiren balıkçılar gördük. Bunları yapanlar var. Sebebi de 'biz yiyoruz, yiyoruz bir şey olmuyor.' Ben birçok balıkçıyı ikna etmek için saatlerce uğraştım. 'Yiyorum, bir şey olmuyor' diyorlar. Mevsimsel olarak bu balıklardaki zehir düzeyi artabiliyor bunlarda bu zehri üretme mekanizması var. Bazen az olabilir size etki etmeyebilir ama yersin bir şey olmaz, yersin bir şey olmaz ama bir yersin ölürsün. İnsanların böyle bir risk almaması gerekiyor. Arkadaşımıza geçmiş olsun diyorum. Kesinlikle hiç kimsenin balon balığı yememesini öneriyorum. Bunlarda zehir vardır, miligramı bile çok etkili bir zehirdir. Balon balıklarındaki zehir düzeyi mevsimsel olarak artıp, azalmaktadır. Sinek üzerine konduğu zaman sinek ölüyor, kedi yiyor kedi ölüyor. Bu gibi şeyler gördük" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA
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