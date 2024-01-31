Eski İYİ Parti ilçe başkanına silahlı saldırı! Tabanca tutukluk yapınca yaralı olarak kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen ayağından yaralandı. Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi.
Olay, Side Mahallesi 1528 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; sitenin önüne gelen Hüseyin Ergen'in otomobiline yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, elindeki silahı aracın sağ camından Hüseyin Ergen'e yöneltirken silahın tutukluk yapması üzerine olay yerinden hızla uzaklaştı. 50 metre kadar gittikten sonra geri dönen ve Hüseyin Ergen'e silahını doğrultan şüpheli, kaçmaya çalışan Hüseyin Ergen'e kurşun yağdırdı.
Tabancadan çıkan 7 mermiden biri Ergen'in sağ bacağına, biri sol baldırına isabet etti. Şüpheli olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken, Hüseyin Ergen aracına binerek Side'de geldiği özel bir hastanede tedavisini yaptırdı.
Olay anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu, Jandarmanın Dedektifleri Jasat ve Olay Yeri İnceleme timi tarafından şüphelinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.
Hastanedeki tedavisinin ardından jandarmaya ifade veren Hüseyin Ergen, hastaneden ayrılırken kısa sürede konuyla ilgili açıklama yapacağını, sivil yaşantısında kimse ile problemi olmadığını, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul'da kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili konuşan bir görgü tanığı dikkat çeken ifadeler kullandı. Pişkin'in tehdit edildiğini söyleyen Pişkin, "Yanındayken kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu." dedi.
Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Silahın tutukluk yapması üzerine saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenilirken Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi. Öte yandan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Eskişehir" tartışmasında kendisi hakkındaki eleştirilere yanıt vererek, "Ben gerçekten çok şaşırdım bu konuşmaya. İki ihtimal var. "Birisi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Genel Başkan bizimle kavga etmek istiyor. Ben kavga etmeyeceğim. 'Saray geçmişte birlikte olduklarımızı karşımıza çıkarıyor' derken Eskişehir'de İYİ Parti'den seçilip, AK Parti'ye geçen irade hırsızına laf ediyorum." dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep FK maçında taraftarların protesto ettiği yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na sahip çıktı. Tarafatrlara uyarıda bulunan Özbek, "Kerem Aktürkoğlu bizim kaptanımız. Bu tür hareketlerle oyuncumuzun performansını etkileyecek şeyler yapmamalı taraftarlarımız, rica ediyorum. Kerem bizim geleceğimiz, çok önemli oyuncularımızdan birisi" dedi.
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan görülen davada karar çıktı. Sanıklardan biri 1 yıl 6 ay, diğeri 2 yıl 6 ay hapis cezası alırken, Oktar ile örgüt yöneticisi 12 sanık aynı suçu örgüt kapsamında işledikleri gerekçesiyle 4'er yıl hapisle cezalandırıldı.
Ankara'da aile içi şiddet konusuyla ilgili polis merkezine götürülen bir kadın seyir halindeki polis aracından atladı. Kendini yola atan kadına başka bir araç çarptı. Hayatını kaybeden kadınla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 4 aydır kan gölüne çevirdiği Gazze Şeridi'nin geleceğiyle ilgili 4 aşamalı bir yol haritası taslağı hazırladığı ve bunu ABD ile paylaştığı öğrenildi. Taslak metinde Suudi Arabistan, Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in katılımıyla kurulacak bir Arap koalisyonu ile işbirliği içinde Gazze Şeridi'nde Fetih ve Hamas'ın yer almadığı yeni bir Filistin yönetiminin oluşturulması gibi detaylar da yer alıyor.
Riyad Sezon Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile karşılaşacak olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun sakatlandığı açıklandı.
Son Dakika › Yerel › Eski İYİ Parti ilçe başkanına silahlı saldırı! Tabanca tutukluk yapınca yaralı olarak kurtuldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?