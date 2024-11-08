İZAZDER Başkanı Altay: "Bu zaferle Azerbaycan Türkiye kardeşliği perçinlendi" - Son Dakika
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İZAZDER Başkanı Altay: "Bu zaferle Azerbaycan Türkiye kardeşliği perçinlendi"

İZAZDER Başkanı Altay: "Bu zaferle Azerbaycan Türkiye kardeşliği perçinlendi"

İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) Başkanı Perviz Altay, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtuluşunun 4. yıl dönümünde "8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü"nü kutlayan anlamlı bir mesaj yayımladı.

08.11.2024 15:42
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İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) Başkanı Perviz Altay, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtuluşunun 4. yıl dönümünde "8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü"nü kutlayan anlamlı bir mesaj yayımladı. Altay, Azerbaycan'ın haklı mücadelesini onurlandırırken Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine vurgu yaptı.

"İşgal altındaki Karabağ topraklarının özgürlüğe kavuşmasının 4. yıl dönümünde, can Azerbaycan'ımızın 8 Kasım Zafer Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." diyen İZAZDER) Başkanı Perviz Altay, 30 yıl süren işgalin ardından Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlamak için gösterdiği azim ve kararlılıkla Karabağ'ın özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti. Altay, Türkiye'nin bu süreçteki manevi ve siyasi desteğini de unutmadıklarını ifade etti.

"Türkiye ve Azerbaycan bir millet, iki devlet"

Mesajında, Azerbaycan'ın mücadelesinde Türkiye'nin kardeşlik bağlarına dayalı desteğini de vurgulayan Altay, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan halkının sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir." ve Haydar Aliyev'in "Türkiye ve Azerbaycan: Bir millet, iki devlettir." sözlerine atıfta bulunarak, iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik iş birliğinin her geçen gün daha da derinleştiğini belirtti.

44 günlük mücadelede tarihi zafer

Başkan Altay, Azerbaycan ordusunun 44 gün süren zorlu mücadelede 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtardığını, bu süreçte 2 bin 908 şehit verdiklerini ve sivillerin de Ermenistan saldırılarından etkilendiğini hatırlattı. "Karabağ için sürdürülen kutlu mücadelede şehit düşenleri saygıyla anıyor, Kardeş Azerbaycan halkına en içten tebriklerimi sunuyorum," dedi.

İşgalden kurtarılan topraklarda hayat yeniden canlanıyor

İkinci Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan, işgalden kurtarılan topraklarda yeniden imar çalışmalarına başladı. Başkan Perviz Altay, bu bölgelerde "akıllı şehir" ve "akıllı köy" projeleriyle birlikte havalimanları, yollar ve tarım alanlarının inşa edildiğini belirterek, Azerbaycan'ın bu süreçte bölgenin kalkınması için 10 milyar dolardan fazla harcama yaptığını vurguladı. Şuşa, Zengilan, Fuzuli, Cebrayıl ve Laçın'da binlerce ailenin geri dönüş yaptığını belirten Altay, Azerbaycan devletinin 2026 yılına kadar bu bölgelere 140 bin insanın yerleşmesini planladığını söyledi.

Türkiye'nin destekleri Azerbaycan'a güç verdi

Başkan Altay, savaşın ilk anlarından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk yetkililerin Azerbaycan'ın yanında olduklarını sık sık ifade ettiklerini ve Türkiye'nin desteğinin Azerbaycan ordusuna moral sağladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Erdoğan'ın "Azerbaycan yalnız değildir" sözlerinin savaşın seyri üzerindeki olumlu etkisini sıklıkla dile getirdiğini hatırlattı.

"Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve öyle kalacaktır"

Perviz Altay, Azerbaycan'ın Karabağ'daki egemenliğini tam anlamıyla sağladığını belirterek, "Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır," dedi. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin ebediyen süreceği temennisinde bulunan Altay, barış ve huzur içinde bir gelecek dilediğini ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İZAZDER Başkanı Altay: 'Bu zaferle Azerbaycan Türkiye kardeşliği perçinlendi' - Son Dakika

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