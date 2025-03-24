Göstericiler Şehzadebaşı Camii\'ni tahrip etti! Vali Gül inceleme yaptı

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması dahilinde tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için izinsiz gösteri yapan bazı gruplar, Şehzade Camii'ne zarar verdi. Bazı kişilerin avluda içki içtikleri öne sürüldü. İstanbul Valisi Davut Gül, tahrip edilen cami ve haziresinde incelemelerde bulundu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Saraçhane Parkı çevresinde izinsiz gösteriler düzenleyen grupların tahrip ettiği belirtilen Şehzadebaşı Camii ve haziresindeki görüntüler büyük tepki çekti.

MİMAR SİNAN'IN ÇIRAKLIK ESERİ

İstanbul Valisi Davut Gül de zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camii ve haziresinde incelemelerde bulundu. Cami içerisi, avlusu, haziresi ve çevresinde oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Gül, bölgede bulunan emniyet mensuplarıyla da sohbet etti. Mimar Sinan'ın "Çıraklık eserim" dediği cami ve çevresindeki göstericilerin görüntülerine ise sosyal medyadan da tepki yağdı.