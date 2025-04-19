İzmar'ın İkinci Şubesi Ulukent'te Açıldı.... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: "İzmar'lar Halkın Talebiyle Büyüyecek" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmar'ın İkinci Şubesi Ulukent'te Açıldı.... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: "İzmar'lar Halkın Talebiyle Büyüyecek"

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, halkın temel ihtiyaçlara uygun fiyatla erişebilmesi amacıyla hayata geçirilen İZMAR Marketleri’nin Ulukent Şubesi’ni hizmete açtı. Derinleşen yoksulluğa ve artan hayat pahalılığına dikkat çeken Tugay, “Belediye marketçi değil, halk için çalışan bir kurumdur. Buradan elde edilecek her kazanç, yine halkın refahı için kullanılacaktır” dedi.

19.04.2025 14:57  Güncelleme: 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, halkın temel ihtiyaçlara uygun fiyatla erişebilmesi amacıyla hayata geçirilen İZMAR Marketleri'nin Ulukent Şubesi'ni hizmete açtı. Derinleşen yoksulluğa ve artan hayat pahalılığına dikkat çeken Tugay, "Belediye marketçi değil, halk için çalışan bir kurumdur. Buradan elde edilecek her kazanç, yine halkın refahı için kullanılacaktır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği İZMAR Marketleri'nin ilkini geçtiğimiz hafta Karabağlar Bozyaka'da açarken, ikinci şubesini Menemen Ulukent'te hizmete sundu. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız şey her zaman halkın talebi, insanların ihtiyacı üzerinden yapılan işlerdir. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki insanlar gittikçe yoksullaşıyor, yaşam şartları düşüyor. Üretici, ürettiğini değerinde satamıyor. Zincir marketler, büyük alıcılar, düşük fiyatlardan almak için fiyat kırıyorlar. Diğer tarafta ise vatandaşımıza, o günkü piyasa koşullarının en yüksek fiyatından satış yapılıyor. Belediye marketçi değil; marketçi olmak gibi bir hayali, amacı yok. Belediye, tamamen halka ait bir kurumdur. Belediye başkanı kim olursa olsun, kurum olarak belediye halka aittir. Bir şey kazanıyorsa, o kazanç da halka aittir. Belediye, kar amacı gütmeden çalışıyor. Halkın sahibi olduğu kurumlara sahip çıkma anlayışını yeniden kazanmamız gerekiyor.

Zengin olacaksınız, ülke zengin olacak, ülke büyüyecek denildi. Ülke büyüdü, birileri de zengin oldu. Ama ne yazık ki ne o büyümeden halk payını aldı, ne de o zenginlik halka yaradı. Çalışanlar, memleketin yükünü sırtında taşıyan insanlar, 'bugün karnımı nasıl doyuracağım, çocuğumun ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağım' diye düşünen insan sürüsüne dönerken, bir grup küçük azınlık ise sınırsız şekilde zenginleşti. Hiç kimse onların zenginliklerini sınırlayalım demedi. Tam tersine, ülke ekonomisini bu insanların ellerine teslim ettiler. Para da, güç de onlarda oldu. Halkın yanında olan siyasetçiler, halka ulaşamaz hale geldi. Araya bariyer koydular. Bizlere yalan söylediler, bizlerle ilgili iftiralar attılar."

" 'Kur Korumalı Mevduat' diye dünyada örneği olmayan bir uygulama çıkardılar"

Kur Korumalı Mevduat sistemi ile zenginin parasının koruduğunu belirten Başkan Tugay, "'Kur Korumalı Mevduat' diye dünyada örneği olmayan bir uygulama çıkardılar. 'Sizin paranızı dövizin değerinde koruyacağım, döviz ne kadar artarsa o kadar paranıza faiz gibi ek ödeme yapacağım, ayrıca ek faiz vereceğim' dediler. Bu insanlara iki yılda 48 milyar dolar para verdiler. Bankada parası olan o zengin insanlara, paralarının değeri korunsun diye 48 milyar dolar aktardılar. İktidar bu parayı cebinden vermedi, halkın vergilerinden verdi. O para, okullara, hastanelere, emeklilerimizin maaşlarının artırılmasına ayrılmalıydı. Asgari ücretin daha yüksek olmasına gitmeliydi. Yoksuldan alınan yüksek vergilerin düşürülmesine harcanmalıydı. Zengini daha da zengin etmek için değil, bu alanlara yönlendirilmeliydi" dedi.

"Üçüncü şubeyi Gaziemir'e açacağız"

Ekonomik zorluklar karşısında halkı desteklemek amacıyla belediye marketleri açmaya başladıklarını belirten Tugay, İzmir'in geçmişteki Tansaş geleneğine vurgu yaptı. Tugay, "Eskiden Tansaşlar vardı, alışveriş yapardık. Fiyatlar uygundu ama sağlıklı ve güvenli olduğunu bilirdik. Çünkü 'belediyenin yerinde yanlış olmaz' derdik. Burada para kazanılıyorsa, bunun bize hizmet olarak döneceğini biliyorduk. Böyle bir geleneği yaşamış İzmirliler olarak bugün böyle bir tesis açmayı gerekli gördük. İnsanlarımızın buna ne kadar ihtiyaç duyduğunu, bu fikri dile getirdikten sonra daha iyi anladık. Binlerce vatandaşımız Tansaş türü marketlerin açılmasını istedi. İnce ince düşünerek, hesaplayarak bu marketlerin açılımlarına start verdik. Geçen hafta Karabağlar Bozyaka'da açtık. Bu ikinci şube ve üçüncüsünü Gaziemir'de açacağız. İnsanların talebiyle yenileri açılacak. Belirlediğimiz bir sayı yok, talep geldikçe açmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha iyi hizmet verebilmek için vatandaşların geri dönüş bildirimlerinde bulunmasın isteyen Başkan Tugay, son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Burası halka ait bir yer. Buradaki hizmetin daha iyi olması için insanlar bize yardımcı olmalı. Daha iyi olması için ihtiyaç duyduğunuz ürünler, fiyat politikası veya burada görmek istediğiniz şeyler hakkında bize dönüş yapmalısınız. Buradan üreticiye dönecek bir iş modeli var. Halkımız 'şunu istiyoruz, onu da şöyle güvenli şekilde temin edin' diyecek. Ucuz alışverişte, sağlıklı gıdaya ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Fiyat ucuzladıkça, kalite ve sağlıktan ödün veriliyor. Ama biz bundan ödün vermeyeceğiz. Marketlerde amacımız uygun fiyatta ürünler sunmak ama bunların sağlıklı olmasını şart koşuyoruz. Sağlıksız ürünlere maruz kalmalarına izin vermeyeceğiz. İzmir, sağlıklı üretimin, tüketimin ve gıdanın merkezi olacak. Ülkemizde gıda üretimiyle ilgili beklediğimizin üzerinde bir kontrol yok. Yetki bakanlık ve il müdürlüklerinde. Biz kendi marketlerimizde ve aracılık ettiğimiz üretim-tüketim mekanizmalarında denetimleri artıracağız."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cemil Tugay, Ekonomi, Yerel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmar'ın İkinci Şubesi Ulukent'te Açıldı.... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: 'İzmar'lar Halkın Talebiyle Büyüyecek' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım
Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş
Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
21:54 Galatasaray, Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti
21:54 Adnan Oktar davasında kararı Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi Adnan Oktar davasında kararı! Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi
21:27 Kolombiya’da polis karakoluna bombalı saldırı 2 ölü, 24 yaralı Kolombiya'da polis karakoluna bombalı saldırı! 2 ölü, 24 yaralı
21:14 Avrupa’da zirveye oturdular Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı Avrupa'da zirveye oturdular! Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı
21:07 Hakem verdi, VAR devreye girdi İşte Galatasaray’ın iptal olan penaltısı Hakem verdi, VAR devreye girdi! İşte Galatasaray'ın iptal olan penaltısı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:58 Galatasaray’a kötü haber Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek Galatasaray'a kötü haber! Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 17:27:05. #7.13#
SON DAKİKA: İzmar'ın İkinci Şubesi Ulukent'te Açıldı.... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: "İzmar'lar Halkın Talebiyle Büyüyecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement