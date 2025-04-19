İzmar'ın İkinci Şubesi Ulukent'te Açıldı.... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: "İzmar'lar Halkın Talebiyle Büyüyecek"

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, halkın temel ihtiyaçlara uygun fiyatla erişebilmesi amacıyla hayata geçirilen İZMAR Marketleri'nin Ulukent Şubesi'ni hizmete açtı. Derinleşen yoksulluğa ve artan hayat pahalılığına dikkat çeken Tugay, "Belediye marketçi değil, halk için çalışan bir kurumdur. Buradan elde edilecek her kazanç, yine halkın refahı için kullanılacaktır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği İZMAR Marketleri'nin ilkini geçtiğimiz hafta Karabağlar Bozyaka'da açarken, ikinci şubesini Menemen Ulukent'te hizmete sundu. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız şey her zaman halkın talebi, insanların ihtiyacı üzerinden yapılan işlerdir. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki insanlar gittikçe yoksullaşıyor, yaşam şartları düşüyor. Üretici, ürettiğini değerinde satamıyor. Zincir marketler, büyük alıcılar, düşük fiyatlardan almak için fiyat kırıyorlar. Diğer tarafta ise vatandaşımıza, o günkü piyasa koşullarının en yüksek fiyatından satış yapılıyor. Belediye marketçi değil; marketçi olmak gibi bir hayali, amacı yok. Belediye, tamamen halka ait bir kurumdur. Belediye başkanı kim olursa olsun, kurum olarak belediye halka aittir. Bir şey kazanıyorsa, o kazanç da halka aittir. Belediye, kar amacı gütmeden çalışıyor. Halkın sahibi olduğu kurumlara sahip çıkma anlayışını yeniden kazanmamız gerekiyor.

Zengin olacaksınız, ülke zengin olacak, ülke büyüyecek denildi. Ülke büyüdü, birileri de zengin oldu. Ama ne yazık ki ne o büyümeden halk payını aldı, ne de o zenginlik halka yaradı. Çalışanlar, memleketin yükünü sırtında taşıyan insanlar, 'bugün karnımı nasıl doyuracağım, çocuğumun ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağım' diye düşünen insan sürüsüne dönerken, bir grup küçük azınlık ise sınırsız şekilde zenginleşti. Hiç kimse onların zenginliklerini sınırlayalım demedi. Tam tersine, ülke ekonomisini bu insanların ellerine teslim ettiler. Para da, güç de onlarda oldu. Halkın yanında olan siyasetçiler, halka ulaşamaz hale geldi. Araya bariyer koydular. Bizlere yalan söylediler, bizlerle ilgili iftiralar attılar."

" 'Kur Korumalı Mevduat' diye dünyada örneği olmayan bir uygulama çıkardılar"

Kur Korumalı Mevduat sistemi ile zenginin parasının koruduğunu belirten Başkan Tugay, "'Kur Korumalı Mevduat' diye dünyada örneği olmayan bir uygulama çıkardılar. 'Sizin paranızı dövizin değerinde koruyacağım, döviz ne kadar artarsa o kadar paranıza faiz gibi ek ödeme yapacağım, ayrıca ek faiz vereceğim' dediler. Bu insanlara iki yılda 48 milyar dolar para verdiler. Bankada parası olan o zengin insanlara, paralarının değeri korunsun diye 48 milyar dolar aktardılar. İktidar bu parayı cebinden vermedi, halkın vergilerinden verdi. O para, okullara, hastanelere, emeklilerimizin maaşlarının artırılmasına ayrılmalıydı. Asgari ücretin daha yüksek olmasına gitmeliydi. Yoksuldan alınan yüksek vergilerin düşürülmesine harcanmalıydı. Zengini daha da zengin etmek için değil, bu alanlara yönlendirilmeliydi" dedi.

"Üçüncü şubeyi Gaziemir'e açacağız"

Ekonomik zorluklar karşısında halkı desteklemek amacıyla belediye marketleri açmaya başladıklarını belirten Tugay, İzmir'in geçmişteki Tansaş geleneğine vurgu yaptı. Tugay, "Eskiden Tansaşlar vardı, alışveriş yapardık. Fiyatlar uygundu ama sağlıklı ve güvenli olduğunu bilirdik. Çünkü 'belediyenin yerinde yanlış olmaz' derdik. Burada para kazanılıyorsa, bunun bize hizmet olarak döneceğini biliyorduk. Böyle bir geleneği yaşamış İzmirliler olarak bugün böyle bir tesis açmayı gerekli gördük. İnsanlarımızın buna ne kadar ihtiyaç duyduğunu, bu fikri dile getirdikten sonra daha iyi anladık. Binlerce vatandaşımız Tansaş türü marketlerin açılmasını istedi. İnce ince düşünerek, hesaplayarak bu marketlerin açılımlarına start verdik. Geçen hafta Karabağlar Bozyaka'da açtık. Bu ikinci şube ve üçüncüsünü Gaziemir'de açacağız. İnsanların talebiyle yenileri açılacak. Belirlediğimiz bir sayı yok, talep geldikçe açmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha iyi hizmet verebilmek için vatandaşların geri dönüş bildirimlerinde bulunmasın isteyen Başkan Tugay, son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Burası halka ait bir yer. Buradaki hizmetin daha iyi olması için insanlar bize yardımcı olmalı. Daha iyi olması için ihtiyaç duyduğunuz ürünler, fiyat politikası veya burada görmek istediğiniz şeyler hakkında bize dönüş yapmalısınız. Buradan üreticiye dönecek bir iş modeli var. Halkımız 'şunu istiyoruz, onu da şöyle güvenli şekilde temin edin' diyecek. Ucuz alışverişte, sağlıklı gıdaya ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Fiyat ucuzladıkça, kalite ve sağlıktan ödün veriliyor. Ama biz bundan ödün vermeyeceğiz. Marketlerde amacımız uygun fiyatta ürünler sunmak ama bunların sağlıklı olmasını şart koşuyoruz. Sağlıksız ürünlere maruz kalmalarına izin vermeyeceğiz. İzmir, sağlıklı üretimin, tüketimin ve gıdanın merkezi olacak. Ülkemizde gıda üretimiyle ilgili beklediğimizin üzerinde bir kontrol yok. Yetki bakanlık ve il müdürlüklerinde. Biz kendi marketlerimizde ve aracılık ettiğimiz üretim-tüketim mekanizmalarında denetimleri artıracağız."