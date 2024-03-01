İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İEKKK\'nın 124. toplantısına ev sahipliği yaptı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun 124'üncü buluşmasına ev sahipliği yaptı. Başkan Soyer'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Mehmet Ali Kasalı, "İzmir'in neresine dokunursak dokunalım, Tunç başkanın izlerini görüyoruz" dedi.

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde 124'üncü toplantısını Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yaptı. İEKKK Başkanı Mehmet Ali Kasalı yönetiminde yapılan toplantıda, kent gündemine dair konular masaya yatırıldı. Kurulun açılış konuşmasını yapan İEKKK Başkanı Kasalı, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı eğitim eleştirisi nedeniyle AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın hakaret içeren sözleri kınadığını ifade etti.

"İZMİR BUNUN GEREĞİNİ YAPAR"

Açılış konuşmasında Başkan Tunç Soyer, ilk olarak görev süresi boyunca İEKKK ile çalışmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Konuşmasında AK Partili İnan'ın ifadelerini tasvip etmediğini ifade eden Başkan Tunç Soyer, "Jak Bey'e yapılan saldırının düşmanca olduğunu düşünüyorum. Bir İzmir milletvekiline hiç yakışmadı; esefle kınıyorum. Bu söylemi düşmanca buluyorum. İzmir, böyle husumetleri hiçbir zaman takdir etmemiştir, arkasında durmamıştır. İzmir bunun gereğini mutlaka yapar" diye konuştu.

"BENAZUS'UN MİRASI BÜYÜKŞEHİR'İN SONSUZA KADAR TAŞIYACAĞI BİR ONURDUR"

Kurul oturumu, 15 Ocak 2024'te vefat eden ve Mustafa Kemal Atatürk'ün en geniş fotoğraf koleksiyonuna sahip yazar, iş insanı Hanri Benazus'u anarak başladı. Hanri Benazus'un asistanı ve araştırmacı yazar Derya Yelkenkaya, kurulda Benazus'u anlattı. Benazus ile ilgili konuşan Başkan Soyer, "Hanri Benazus bütün eserlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hibe etti. Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi için büyük bir gururdur. Sonsuza kadar taşıyacağı bir onurdur. Hanri Benazus'un Atatürk koleksiyonu, eşsiz bir koleksiyondur ve sonsuza kadar taşınacak eşsiz bir hediyedir. Gözümüz gibi bakacağımıza söz veriyorum. Ona her zaman hayran oldum. Olağanüstü bir bilgeydi. Türkiye'nin her yerinde iz bıraktı. En büyük izini de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bırakmış oldu" şeklinde konuştu.

"İZMİR'İN NERESİNE DOKUNSAK TUNÇ BAŞKANIN İZLERİNİ GÖRÜYORUZ"

Kurul gündeminde Yahudi Kültür Mirası Projesi Genel Koordinatörü Nesim Bencoya ve Restorasyon Uzmanı İnşaat Mühendisi Mahir Kaplan, İzmir'in kültür mirası olan sinagoglarının restorasyonu için yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı. Mahir Kaplan, sunumun ardından sinagoglara ev sahipliği yapan tarihi Kemeraltı çarşısı için Başkan Soyer'e teşekkür ederek, "Kemeraltı UNESCO geçici listesine girdi, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tunç başkan döneminde çok zor bir altyapı çalışması yapıldı. Buna herkes cesaret edemez. Ben İzmir'i seven birisi olarak size çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Soyer'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Mehmet Ali Kasalı ise, "İzmir'in neresine dokunursak dokunalım, Tunç başkanın izlerini görüyoruz" dedi.

"HERKESİN GÖRMESİ GEREKİYOR"

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Akdeniz Bienali hakkında bilgilendirme de yapıldı. 11 Mart 2024'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak Akdeniz Bienali'ne herkesi davet eden Başkan Soyer, "Emin olun İzmir'in uluslararası alandaki bilinilirliğine çok hizmet eden bir bienal oldu. Herkesin görmesi gerekiyor. Olağanüstü bir sergi. Hikayenin bütünü bir eser" dedi.

Toplantının son bölümünde ise ESİAD (Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Ekonomi Gözlem Grubu Başkanı Muhittin Bilget, 2023 yılının ekonomik değerlendirmesini ve 2024 yılı beklentilerine dair sunum yaptı.