İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Süt Kuzusu Projesi'nde Yeni Dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Süt Kuzusu Projesi'nde Yeni Dönem

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden Süt Kuzusu Projesi\'nde Yeni Dönem

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Süt Kuzusu Projesi, 30 ilçede 622 mahallede 2-5 yaş arası çocuklara ücretsiz süt dağıtımına başladı. Proje, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi ve çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

29.01.2025 09:56  Güncelleme: 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yıllardır sürdürdüğü Süt Kuzusu Projesi'nde yeni dönem başladı. Çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek için hayata geçirilen proje kapsamında Büyükşehir ekipleri 30 ilçenin 622 mahallesinde dağıtıma çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile özdeşleşmiş ve Türkiye'ye örnek olarak yıllardır sürdürülen Süt Kuzusu Projesi'nde yeni dönem 27 Ocak'ta başladı. 'Süt İçmeyen Çocuk Kalmasın' diyerek üretici kooperatiflerinden alınan sütleri kentin dört bir yanındaki 2-5 yaş arası çocuklara ulaştıran Büyükşehir Belediyesi hem kırsala destek verirken hem de İzmirli miniklerin sağlıklı gıdaya erişmesini sağlıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı devam ediyor

Belirli bir gelir seviyesine sahip ailelere yönelik yürütülen Süt Kuzusu Projesi'yle istenen kriterleri taşıyan ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak aylık 8 litre süt dağıtımı yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni süreçte de devam ettireceği proje kapsamında Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü'nün 20 kişilik bir ekibi düzenli olarak çocukların tüketimi için ailelere süt teslim edecek. Dağıtımlar İzmir'in 30 ilçesindeki 622 mahallede gerçekleştirilecek.

Merkez ilçeler de yararlanacak

Süt Kuzusu Projesi, İzmir'in merkez ilçeleri Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere'nin tamamında uygulanacak. Ayrıca Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinin merkez mahalleleri de projeden yararlanacak.

Başvurular online alınacak

Projeden faydalanmak isteyen aileler, başvurularını www.bizvariz.izmir.bel.tr internet adresi üzerinden online olarak yapabilecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından süt dağıtımları düzenli bir şekilde gerçekleştirilecek.

"Üretici ve aileleri destekliyoruz, çocuklar sağlıklı büyüsün istiyoruz"

Projenin yeni dönemi hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü Şefi Enes Yaşar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Cemil Tugay'ın talimatlarıyla 30 ilçe 622 mahallede Süt Kuzusu Projemiz yeniden başladı. İzmir'de ikamet eden 2-5 yaş arası çocukları için aileler başvuru yapabilir. Vatandaşlarımız www.bizvariz.izmir.bel.tr internet sitesi üzerinden online başvuruda bulunabilir. Belirli kriterlere sahip aileler ilk dağıtım kapsamında sütlerini Şubat ayı içinde teslim alabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Süt Kuzusu Projesi'yle kırsalda üreticileri desteklemeye devam edeceğiz. Aynı zamanda İzmirli çocuklarımızın sağlıklı büyümesini hedefliyoruz. Son olarak da ailelerimizin bütçesine destek olmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Sağlık, Eğitim, Yerel, Çocuk, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Süt Kuzusu Projesi'nde Yeni Dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
17:56 İran’dan Trump’a ’’Gaza’’lı yanıt İran'dan Trump'a ''Gaza''lı yanıt
17:50 Esad’ın devrilmesi sonrası Rusya’dan Şam’a ilk ziyaret Esad'ın devrilmesi sonrası Rusya'dan Şam'a ilk ziyaret
17:32 Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
17:31 Güney Kore’de yolcu uçağı alev aldı Güney Kore'de yolcu uçağı alev aldı
17:09 Beşiktaş, Barcelona’nın yıldızına göz dikti Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızına göz dikti
17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
17:08 Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini
17:08 Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 13:11:33. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Süt Kuzusu Projesi'nde Yeni Dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.