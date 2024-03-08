İzmir'de Festival Havasında Kadınlar Günü Etkinliği - Son Dakika
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İzmir'de Festival Havasında Kadınlar Günü Etkinliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Kadının Adı Var! Sözü De!” sloganıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı etkinlik programı, Kültürpark’ta Kadın Emeği Sergi ve Satış Pazarı’nın açılışıyla başladı. Açılışta konuşan Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, “Kadınlar gününü kentimizde üç günlük programla kutluyoruz. Önemli olan yılın geri kalan 362 gününü İzmir gibi geçirecek bir dünya yaratmak. Bugün olmadığında eşitliği sağladık diyeceğiz” dedi.

08.03.2024 23:27  Güncelleme: 00:28
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Kadının Adı Var! Sözü De!" sloganıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı etkinlik programı, Kültürpark'ta Kadın Emeği Sergi ve Satış Pazarı'nın açılışıyla başladı. Açılışta konuşan Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, "Kadınlar gününü kentimizde üç günlük programla kutluyoruz. Önemli olan yılın geri kalan 362 gününü İzmir gibi geçirecek bir dünya yaratmak. Bugün olmadığında eşitliği sağladık diyeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan etkinlik programı, Kültürpark'ta başladı. İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer'in yer aldığı açılışa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın, Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, sivil toplum örgütlerinin, kooperatiflerin temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Kadın Emeği Sergi ve Satış Pazarı'ndaki stantları gezen, yurttaşlarla sohbet eden Neptün Soyer'e üretici kadınlar çiçek vererek kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bando eşliğinde şarkılar ve danslar açılış törenine renk kattı. "Kadının Adı Var! Sözü De!" sloganıyla 10 Mart'a kadar sürecek etkinlikler kapsamında kadın emeğine ve üretimde kadınların rolüne dikkat çekilmesi hedefleniyor.

"ÖNEMLİ OLAN DİĞER 362 GÜNÜ İZMİR GİBİ GEÇİRECEK BİR DÜNYA YARATMAK"

Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Neptün Soyer, "Aslında İzmir'de bu üç gün adı konmuş bir üç gün. İzmir kadınla erkeğin toplumsal cinsiyet eşitliğini bilerek yaşadığı bir şehir. Bugünün farkındalığını çok iyi anlayarak bu üç günü geçireceğiz. Ama önemli olan 362 günü İzmir gibi geçirecek bir dünya yaratmak. Bugün olmadığında eşitliği sağladık diyeceğiz" diye konuştu.

"SORUNU ÇÖZMEDİĞİMİZ SÜRECE DÜNYANIN HER TARAFINDA HEP HUZURSUZ YAŞAYACAĞIZ"

İzmir'in Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine ve kurduğu Cumhuriyete bağlılığını vurgulayan Soyer, "İzmir'de kadın olmak diğer illere nazaran rahat, gurur verici ama dünyada bir sorun var. Yaşadığımız ya da yaşayacağımız cinayetler durmadığı, şiddet durmadığı sürece, eşitsizlik ortamını beraber çözmediğimiz sürece dünyanın her tarafında hep huzursuz yaşayacağız. Biz burada bir farkındalık yaratıyoruz ama bunun çözülebilmesi için yasaların uygulanması lazım" dedi.

ATÖLYELER, SÖYLEŞİLER VE KONSER

Programın ilk gününde karikatürist Aslı Alpar ile atölye çalışması yapıldı. "Gençlikten Eşitliğe"  isimli forum ise Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda düzenlendi. Kadınlara yönelik film gösterimi ve söyleşiler gerçekleştirildi. Akşam 19.00'da ise "Kadın Nefestir Hayat Verir" projesi kapsamında Cumhuriyetimizin 100. Yılında İzmir'in Kadınları Söylüyor Dünya Dinliyor" konseri dinleyici ile buluştu.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER BU PAZARDA

Kültürpark Lozan kapısı girişinde, Atlas Pavyonu yanı ve Kaskatlı Havuz arasında kurulan Kadın Emeği Sergi ve Satış Pazarı birbirinden renkli stantlarla dikkati çekiyor. Stantlarda el emeği ürünler, takılar, giysiler, çantalar, organik gıdalar, kadınların kendi hazırladıkları yiyecekler yer alıyor. 10 Mart'a kadar alanda söyleşiler, tiyatro oyunları, çocuk oyunları ve atölyeler düzenlenecek.

TÜM GÖSTERİLER ÜCRETSİZ

Hafta sonu 11.00-17.30 saatleri arasında Kültürpark'ta Kadın Emeği Sergi ve Satış Pazarı'nın yakınındaki Ahşap Sahne'de gösteriler ve konserler olacak. DJ performansından Flamenko'ya, Roman müzik topluluklarından pop orkestrasına, tiyatrodan modern dans gösterilerine farklı etkinlikler gün boyunca izleyicileri bekliyor. Yurttaşlar tüm gösterilere ücretsiz katılabilecek.

MEDENİ YASA KONUŞULACAK

Kentteki etkinliklerin ikinci günü olan 9 Mart Cumartesi ise ilk program saat 13.00'te İzmir Sanat'a  "Medeni Yasa, Medeni Hayatın Anayasasıdır" paneli ile başlayacak. Akademisyen Itır Bağdadi'nin moderatör olacağı panelde Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, EŞİK Gönüllüsü, Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez, akademisyen Aysun Gezen, Eşit Yaşam Derneği Başkanı Seniye Nazik Işık yer alacak. Panelde ülkemizde kadınların hukuki açıdan en önemli güvencesi olan Medeni Yasa üzerine konuşulacak. Saat 17.00'de İzmir Sanat'ta Suna filmi gösterilecek. Saat 19.00'da ise filmin yönetmeni Çiğdem Zengin ile söyleşi gerçekleşecek. Fide Köksal'ın "İzmir'in Kadınları" konseri ise 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da ücretsiz olacak.

"YARALARIM AŞKTANDIR" TİYATRO OYUNU

Üçüncü gün olan 10 Mart Pazar ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kadın dostu kent vizyonuyla kurulan Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi bünyesinde yürütülen "Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor" projesi kapsamında bir sinema atölyesi yapılacak. Anahtar Film Çekim Atölyesi saat 14.00'te pazar yeri yakınlarındaki çadır alanda başlayacak.  Saat 15.00'te İzmir Sanat'ta ise Nazan Kesal'ın oynadığı "Yaralarım Aşktandır" adlı tek kişilik tiyatro oyunu sahnelenecek. Gösterinin biletlerine kultursanat.izmir.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: ANKA

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