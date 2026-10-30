İzmir depreminin 6. yılında AFAD 6,7\'lik senaryoyla tatbikat yaptı

(İZMİR) - 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği İzmir Depremi'nin 6'ncı yılında, olası afetlere hazırlık kapsamında bölgesel düzeyde deprem tatbikatı düzenlendi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesi merkezli 6,7 büyüklüğünde deprem senaryosuyla gerçekleştirilen tatbikata 2 bin 198 personel, 486 araç ve ekipman katıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bölge düzeyi tatbikat programı kapsamında düzenlenen İzmir Bölgesel Düzey Masabaşı ve Saha Deprem Tatbikatı, bugün saat 13.00'te İzmir İl Afet Yönetim Merkezi ve belirlenen operasyon sahalarında gerçekleştirildi. İzmir Valisi Süleyman Elban'ın sevk ve idaresinde düzenlenen tatbikatta, olası bir depremde afet müdahale kapasitesi ve kurumlar arası koordinasyon test edildi.

Tatbikatta, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında destek illerden ekiplerin intikali, il ve ilçe AFAD yönetim merkezlerinin afetin ilk anından itibaren müdahale süreçlerine katılımı uygulamalı olarak değerlendirildi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden elde edilen tecrübeler doğrultusunda kamu ve özel sektör kaynaklarının etkin kullanımı, afet gruplarının imkan ve kabiliyetleri ile kurumların koordinasyon içerisinde çalışma kapasiteleri de ölçüldü.

30 İLÇEDE AFAD MERKEZLERİ FAALİYETE GEÇİRİLDİ

Senaryo kapsamında İzmir'in 30 ilçesinde AFAD yönetim merkezleri faaliyete geçirildi. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, ilk gelen bilgiler doğrultusunda genel duruma ilişkin Vali Elban başkanlığındaki İzmir İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'na brifing verdi. Vali Elban, operasyon sahaları ve depremden etkilendiği varsayılan ilçelerin kaymakamlarıyla video konferans yöntemiyle canlı bağlantı kurarak son duruma ilişkin bilgi aldı.

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu da yer aldı. Kurulda ayrıca vali yardımcıları, kamu kurumlarının bölge ve il müdürleri, sağlık, eğitim, tarım, çevre ve sosyal hizmetler birimlerinin temsilcileri ile Türk Kızılay, GDZ Elektrik, İzmirgaz ve BOTAŞ yetkilileri görev aldı.

İzmir İli Yerel Düzey 23 Afet Grubu'nun da katıldığı saha tatbikatında, Aliağa ilçesindeki SOCAR tesislerinde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) olaylara müdahale çalışması gerçekleştirildi. Balçova, Buca ve Torbalı ilçelerinde enkaz altında arama kurtarma faaliyetleri yürütüldü. Menemen'de ise senaryo kapsamında çıkan yangına müdahale edildi, çiftlikteki hayvanların tahliyesi ve Maltepe Mahallesi'nde suda arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

2 BİN 198 PERSONEL KATILDI

İzmir AFAD Arama ve Kurtarma Birliği, AFAD tarafından akredite edilen 36 kamu ve sivil toplum kuruluşunun arama kurtarma ekipleri ile Uşak, Denizli, Balıkesir ve Muğla'dan gelen ekiplerin katıldığı tatbikatta toplam 2 bin 198 personel görev aldı. Çalışmalarda biri helikopter olmak üzere 486 araç ve ekipman kullanıldı.

Öte yandan program kapsamında, 30 Ekim İzmir Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

"DEPREM SONRASI ÇALIŞMALAR KONUSUNDA DÜNYANIN EN BAŞARILI ÜLKESİYİZ"

Tatbikat programına ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, "2 konuyu birlikte değerlendirdik. Bir tanesi maalesef 6 yıl önce, 30 Ekim 2020 tarihinde ilimizde meydana gelen depremin yıl dönümü dolayısıyla her yıl yaptığımız gibi bu yıl da bir anma etkinliğimiz vardı. Öbür taraftan da AFAD Başkanlığımız koordinesinde ilimizde bir bölge düzeyli tatbikat yapıyoruz. Dolayısıyla böyle anlamlı bir güne böyle bir tatbikatın denk gelmesi ve planlanması bence çok doğru bir karar oldu. Bu karar dolayısıyla hem AFAD Başkanlığımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum hem de İl AFAD Müdürlüğümüze ve tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Kurulun tüm kıymetli üyelerine de katkılarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bir tatbikat olmasına rağmen biraz önce hem canlı bağlantılarla ilçe afet ve acil durum koordinasyon merkezlerinde kaymakamlarımızın değerlendirmelerini aldık hem de canlı olarak afet alanlarından bilgiler aldık. Hepimiz bunun bir tatbikat olduğunu, senaryo gereği olduğunu bilmemize rağmen çok sık afet yaşayan bir ülkenin insanı olarak ve afet bölgelerinde farklı görevlerde bulunmuş, afet sırasında afet yaşamış ya da afet sonrasında görev almış birileri olarak hepimiz etkileniyoruz. Afetlerle ilgili genel kuralı; afet öncesi hazırlık, afet sırasında yapılacak işler ve afet sonrası yapılacak çalışmalar diye üçe ayırıyoruz. Son ikisinde dünyanın belki de bu konuda en iyi ülkelerinden birisi haline geldik, yaşadığımız afetlerle birlikte. Eğer iki yıl içerisinde 450 bin gibi bir sayıda konutun hak sahiplerine, sosyal donatılarıyla ve tüm çevresindeki ihtiyaçlarıyla birlikte yapılıp teslim edildiğini söylersek deprem sonrası ne derecede başarılı olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer bir de buna en az 455 bin konutluk tüm kamu binaları ve altyapıların da eş zamanlı olarak yapıldığını söylersek emek ve kaynak açısından deprem sonrası çalışmalar konusunda dünyanın en başarılı ülkesi olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu kesin. ve biz bu rakamları söylediğimizde bizi ziyarete gelen yabancı misafirlerimiz ısrarla bir tercüme hatası mı var diye rakamları tekrarlatıyorlar bize. ve kendilerine ülke derinliğindeki şehirler ya da bölgeler, hatta bazı ülkelerin toplam yapı stokuna eşit olduğunu söylediğimizde bu rakama çok şaşırıyorlar. Bu konuda hakikaten çok üst düzeydeyiz" ifadelerini kullandı.

Elban, şöyle devam etti:

"Ama söylediğimiz son iki aşama kadar başarılı mıyız? Henüz istediğimiz noktaya gelmedik. İnşallah oraya geleceğiz. Çünkü Türkiye bir afet ülkesi. Sadece en yıkıcı olduğu için depremi konuşuyoruz ya da bugün depremin yıl dönümü olduğu için onu konuşuyoruz ama çok değişik afetlerle karşı karşıya olma ihtimali olan bir ülkeyiz. ve hemen hemen, Allah korusun, her ay irili ufaklı mutlaka bir afetle, bir sıkıntıyla da karşı karşıya geliyoruz.

30 Ekim 2020 depreminin yıl dönümü. O gün o depremde 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Rabbimden onlara rahmet diliyorum. ve tabii ondan yaklaşık iki buçuk yıl sonra da 6 Şubat depremini yaşadık. 6 Şubat depreminde de hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. İnşallah Rabbim bizi bundan sonra büyük afetlerle sınamaz. İnşallah bu tür afetleri yaşamayız. Yaşanacak şeylerin doğa olayı, olağanüstü doğa olayı olarak olup geçmesini de temenni ediyorum."

"ÜZERİMİZE DÜŞEN ÇALIŞMALARI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "6 Şubat depreminde de hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Arkadaşlarımızla birlikte önleyici, yani bir deprem durumunda şehrimizin mümkün olan en az hasarı görmesi ve insanlarımızın hayatlarını kaybetmemesi amacıyla üzerimize düşen çalışmaları bir süredir sürdürüyoruz. Sürdürmeyede devam edeceğiz" dedi.