İzmir\'in Kurtuluşu 102. Yıl Dönümü Kutlandı

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(İZMİR) - İzmir'in kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. " Türkiye'mizin güzel İzmir'i, güzel İzmir'in 'Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyim, Ben Zübeyde Annenin evladıyım, Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin ta kendisiyim' diyen güzel insanları" diyerek, İzmirlilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in Türkiye Cumhuriyeti'ni var eden ve yaşatan tüm değerlerin kalesi olduğunu kaydetti.

İzmir'in kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ev sahipliğinde Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde 9 Eylül resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, CHP İzmir Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe başkanları, meclis üyeleri, bürokratlar ve davetliler katıldı.

Resepsiyonda bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 9 Eylül'ün önemine değinerek "Güzel Türkiye'mizin güzel İzmir'i, güzel İzmir'in 'Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyim, Ben Zübeyde Annenin evladıyım, Ben Türkiye Cumhuriyetinin ta kendisiyim' diyen güzel insanları, değerli hemşerilerim, 9 Eylül İzmir'imizin Kurtuluşunun 102. Yılı hepimize kutlu olsun! Her kentin özel, güzel, değerli günleri vardır. Bu günlerin en güzelleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine yazılmış özel günlerdir. Hepsi değerli, hepsi önemli, hepsi saygın ve onurludur. Ama bir kent ve tarih vardır ki, tarihe işgaliyle kurtuluş ateşini yakan, kurtuluşu ile yepyeni bir ülkenin önsözünü yazan kent olarak yazılmıştır. İşte bu ayrıcalık, bu onur, bu gurur yeryüzünde yalnızca İzmir'e aittir ve İzmir onun bu değerini en yüksek düzeyde yaşayanların, yaşatanların, dosta düşmana anımsatanların memleketidir. Kendimizle, kentimizle, eşsiz ayrıcalığımızla ne kadar övünsek azdır" dedi.

"Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Biz 9 Eylül'leri bitmeyen düşmanlık, tükenmeyen kin, boş hamaset, kof böbürlenmeyle anmayız. Biz emperyalizme ve maşalarına unutulmaz bir ders verdikten sonra, tüm dünyaya 'bir daha asla, denemesi bedava' çağrısı yapanların çocuklarıyız. 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' sözüyle yeryüzünün bir kardeşlik sofrasına dönmesini öngören Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurttaşlarıyız. Biz önüne serilen düşman bayrağını görünce, 'Kaldırın hemen! Bir ulusun bayrağı çiğnenemez' diyen bir centilmenin bu sözüne ev sahipliği yapmış bir kentiz. Şimdi, 9 Eylül'ün 102'nci yılını kutladığımız bu günde, başöğretmenimizin sözleriyle yeryüzüne İzmir'den seslenelim. Gelin birlikte tekrarlayalım; özgürlük, bağımsızlık, çağdaşlık, demokrasi, laiklik, adalet, eşitlik, kadına saygı, çocuğa saygı, yaşlıya saygı, doğaya saygı, emeğe saygı, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.

"İzmir, Türkiye Cumhuriyeti'ni var eden ve yaşatan tüm değerlerin kalesi"

Kutlamak, anlamaktan geçer. Anlayıp sahiplenmekten başlar. Bu uzun ve asla bitmeyecek yolculuğun yoldaşı olmaktan geçer. İşte bunu içselleştirdiğimiz anda, gündelik sorunlar sıkıntılar yok olur, yerine büyük ve çok değerli sorumluluklar alır. Bizi bu bilinçten, kararlılıktan, duruştan ve çalışmaktan hiç kimse alıkoyamaz. Biz nice olmazı olur yapanların çocuklarıyız, 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış' diyerek ayağa kalkıp toprağını ülkeye dönüştürenlerin mirasçısıyız. Şimdi tam da bu bilinci anımsamanın, tazelemenin zamanıdır. İşte o zaman 9 Eylüller bize, biz Türkiye Cumhuriyetine ve gelecek güzel günlere daha çok yakışırız. Bugün çocuklarımız gözlerimize bakıyor. Yarın 'Peki siz ne yaptınız?' diye mutlaka soracaklar. Bu soruya gönül ferahlığıyla yanıt vereceklerin başında İzmirliler gelecektir, bundan kimsenin kuşkusu, başka beklentisi olmasın. Herkes çok iyi bilsin ki, İzmir, Türkiye Cumhuriyetini var eden ve yaşatan tüm değerlerin kalesidir. Dünyanın neresinde, böylesine değerlerle bezenmiş bir şehir var? Yeryüzünün neresinde böylesine güzel bir İzmir var?

"Biz sözümüzden asla geri dönmedik, dönmeyeceğiz"

Böylesi şiirleri yazdıran İzmir'e, önderimiz, başkomutanımız, başöğretmenimiz, hemşerimiz ve ebedi Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bizi bugüne taşıyan atalarımıza ve yaşamın her alanındaki değerlerimize, sonsuz saygılarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Onur günümüz 9 Eylül'ü yaratanları sevgiyle, rahmetle, bağlılıkla anıyorum. Biz varsak, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek var olacak. Çünkü bu İzmir'in sözüdür. Biz sözümüzden asla geri dönmedik, dönmeyeceğiz."

Konuşmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atlı Süvari Birliği'ne hediye takdim etti. Atlı Süvari Birlikleri de günün anısına Başkan Tugay'a hediye takdiminde bulundu.