İzmir Uluslararası Mizah Festivali Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 7. İzmir Uluslararası Mizah Festivali Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki açılış töreni ile başladı. Başkan Tunç Soyer'in katıldığı ve mizahın usta isimlerinin anıldığı törende, tiyatro ve sinema sanatçıları Ali Poyrazoğlu, Kandemir Konduk, Niyazi Yoltaş ve Agim Sulaj'a 2023 yılı Aziz Nesin Mizah Ödülleri verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 7. İzmir Uluslararası Mizah Festivali Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı, İzelman ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlenen 7. İzmir Uluslararası Mizah Festivali'nin açılış törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2023 Aziz Nesin Mizah Ödülleri'ni sahiplerine teslim etti. Ali Poyrazoğlu, Kandemir Konduk, Niyazi Yoltaş ve Agim Sulaj bu yılın Aziz Nesin Mizah Ödülleri'nde Onur Ödülü'ne layık görüldü.

"İZAHIN BİTTİĞİ YERDE MİZAH BAŞLIYOR"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ne çok ihtiyacımız var eğlenmeye, gülmeye. Ne çok ihtiyacımız var böyle bir arada olmaya. İzahın bittiği yerde mizah başlıyor. Bu festivali ayakta tutan başta usta yönetmenimiz Vecdi Sayar olmak üzere festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

ALİ POYRAZOĞLU'NDAN TUNÇ SOYER'E DESTEK

Mizah Festivali'nin açılışında Ali Poyrazoğlu, "Habanera Makamı" adlı müzikli oyunu sergiledi. Oyunda, Poyrazoğlu'na Çiğdem Erken Quartet eşlik etti. Poyrazoğlu oyun bitiminde mizahın usta isimlerini andı ve sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Poyrazoğlu, "Bu salonu böyle diri tutan herkese başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sonsuz teşekkür sunuyorum. Umarım şuan olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de bizleri bir araya getirir. Böyle bir geceyi birlikte geçirmek bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.

CUMHURİYET'İN MİZAHI

12 Aralık Salı günü (bugün) 7. İzmir Uluslararası Mizah Festivali kapsamında İzmir Sanat'ta dopdolu bir program olacak. Saat 18.00'deki sergi açılışının ardından, 19.00'da "Cumhuriyet Basınında Mizah" başlıklı bir panel düzenlenecek. Cihan Demirci'nin moderatörlüğündeki panele konuşmacı olarak Kandemir Konduk, Mustafa Balbay, Nazım Alpman, Niyazi Yoltaş katılacak. 20.30'da Festival Direktörü Vecdi Sayar'ın Müfit Can Saçıntı ile söyleşisinin ardından Saçıntı'nın "Mandıra Filozofu" filmi gösterilecek. 13 Aralık'ta APİKAM Kitap Kafe'de "Romanda, Öyküde, Şiirde Mizah" paneli olacak. Prof. Nevzat Kaya'nın yöneteceği panele Ahmet Önel, Atay Sözer, Seray Şahinler katılacak. 14 Aralık'ta yine aynı mekanda "100. Yılda Cumhuriyetin Mizahı" panelinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Cumhuriyetin Mizahı" kitabının yazarları Ömer Türkeş, Yasin Kayış, Turgut Çeviker ve Prof. Oğuz Makal konuşacak.

TİYATRO VE SİNEMADA İNSAN HAKLARI

Tüm etkinleri ücretsiz olan festivalde 15 Aralık Cuma akşamı İzmir Sanat'ta "Oyun İşleri"nden Şükrü Veysel Alankaya'nın Gogol'den uyarlayıp yönettiği "Palto" oyunu İzmir Sanat'ta sergilenecek. 16 Aralık Cumartesi İzmir Sanat'ta sinemamızın mizah klasiklerinden Mert Baykal'ın yönettiği, Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin, Bülent Kayabaş'ın başrolleri paylaştığı "Pardon", Sırrı Süreyya Önder ve Muharrem Gülmez'in yönettiği "Beynelmilel" filmleri; 17 Aralık'ta ise geçen yıl Avrupa'nın en başarılı animasyon filmi seçilen ve ayrımcılık temasını işleyen AlainUghetto'nun İtalya, Fransa, Belçika, İsviçre, Portekiz ortak yapımı "Köpekler ve İtalyanlar Giremez" filmi gösterilecek.

Festivale ilişkin ayrıntılı bilgiye Instagram'da @izmirmizahfest, facebook'da @izmirmizahfestivali hesaplarından ulaşılabilir.