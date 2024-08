İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü 528 Yıllık Vakfın Hayır Şartını Manisa\'da Gerçekleştirdi

Yerel

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü 528 yıllık vakfın hayır şartını Manisa'da 16 çocuğu sünnet ettirerek gerçekleştirdi. Sultan II. Beyazıt tarafından 1496 yılında kurulan ve toplu sünnet hizmeti veren vakıf hayır şartı gereği, Manisa'da 16 çocuk sünnet ettirildi.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, tarafından Manisa'da sünnet şöleni düzenlendi. Manisa Şehzadeler İlçesi'nde bulunan Kurşunlu Han'da düzenlenen sünnet şöleni öncesinde çocuklarla birlikte süslenmiş otomobillerle çocuklar ve aileleriyle şehir gezisi yapıldı. Manisa Mevlevihane başta olmak üzere Muradiye Külliyesi, Saruhanbey Medresesi gibi tarihi yapıların da gezildiği şehir gezisinde, Manisa Sultan Camii'nde Kur-an Kerim tilaveti sonrası dualar edildi. Tıp Tarihi Müzesi ziyareti sırasında, serinleyen ekip, şehir gezisi sonrası Mehter Takımı eşliğinde Kurşunluhan'daki şölen alanına geçti.

Kavurma pilav ve ayran ikramı sonrası, hazırlanan oyun alanında çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Hacivat-Karagöz ve palyaçolarında da bulunduğu şölende, çocuklara ve ailelerine patlamış mısır, pamuk şekeri ve Osmanlı şerbeti gibi ikramlar gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Tahir Emre Can, sünnet şöleni ile Kültür Turizm Bakanlığı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Sultan İkinci Beyazıt Vakfı'nın hayır şartını yerine getirdiklerini kaydetti.

Vakıflar Bölge Müdürü Can, "Bizler Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bize emanet ecdadımızdan emanet vakıfların vakfiyelerini yerine getirmek, onların emanetlerini sanki bugün ayaktalarmış gibi devam ettirmek adına bir görevi ifa ediyoruz. Bu kapsamda birçok ailemize çeşitli yardımlar, birçok öğrencimize burslar, birçok öğrencimize birçok etkinlikler ve faaliyetlerle destek olmaya çalışıyoruz. Bu yıl boyunca da hem Ramazan Bayramında çocuklarımıza bayramlıklar aldık. iftarlar gerçekleştirdik. Yine kurban bayramında kurbanlar kestik, bayramlıklar dağıttık. Bugün de burada çocuklarımız mutluluğu her erkek çocuğunun mutluluğunu yaşamak istediği, sünnet olup düğününü yapamayan, ihtiyaç sahibi ailelerimizin, çocuklarımızın mutlu mutluluğunu yaşatmak için bir araya geldik. Bu kapsamda çocuklarımızı gün boyu konvoylarla, tarihimizin, ecdadımızın eserlerini gezdirmeyi tanıtmayı ve bu güzel mekanda güzel şehirde, şehzadeler şehri Manisa'mızda çocuklarımızın bu geleneklerimizi tanımasına destek olmaya çalıştık. Şu anda da yine sünnet emeğiyle, eğlencesiyle, şerbetiyle bu anı dolu dolu yaşamayı yaşatmayı ve onların ömrü hayatında unutamayacak bir anı olarak kalmasını ve bu vakfiyenin de onlarla birlikte yaşamasını ümit ediyor ve arzu ediyoruz" diye konuştu.

Vakıflar Bölge Müdürü Can, sünnet Şöleni ne destek olan Manisa'daki kurum ve kuruluşlara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Konuşmanın ardından, Vakıflar Bölge Müdürü Can ve törene katılan Manisa protokol üyeleriyle çocuklara çeyrek altın takarak, her birine bisiklet hediye etti. Vakıflar Bölge Müdürü Can, vakıf kültürünün yaşatılarak bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Kurşunluhan'daki sünnet şölenine Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Tahir Emre Can, Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, Manisa İl Kültür Müdürü İbrahim Sudak, Vakıflar İzmir Bölge Müdür Yardımcısı Musa Özgür Turnalı, Vakıflar İzmir Bölge Hayır Hizmetleri Şube müdürü Haşim Yadigar ile vatandaşlar ve sünnet olan çocukların aileleri ve yakınları katıldı. - MANİSA