İzmir Valisi Elban: Santorini Depremleri İlimizi Olumsuz Etkilemeyecek

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İzmir'de düzenlenen 'Ege Denizi Santorini Adası ve Civarındaki Sismik Aktiviteye Yönelik Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Santorini civarında oluşacak bir depremin doğrudan ilimizde olumsuz sonuçlar oluşturacak ektisi olmayacağı sonucunda vardık. Orada oluşacak bir tsunaminin gerek Ege'deki ada sayısının fazlalığı gerek mesafe nedeniyle maksimum 50-60 santim dalga olur. Bununla birlikte Ege kıyılarında hemen hemen hissedilmeyeceği sonucu çıktı. Ayrıca volkan patlaması durumunda oluşacak maksimum kül oluşumunda da ilimizde sıkıntıya neden olacak kül taşınımı beklenmiyor" dedi.

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana büyüklüğü 4,8 olan 400'ün üzerinde deprem meydana geldi. Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda sarsıntılar devam etti ve büyüklüğü 4,9'a varan 100'ün üzerinde daha deprem gerçekleşti. Ege Denizi'nde bir süredir süren deprem fırtınası en önemli gündem konusu oldu. İzmir Valiliği tarafından ise bugün 'Ege Denizi Santorini Adası ve Civarındaki Sismik Aktiviteye Yönelik Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı' yapıldı. İzmir İktisat Kongresi Binası'ndaki toplantı basına kapalı düzenlendi. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda bilim insanları sunum gerçekleştirdi. Toplantının ardından konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, "28 Ocak tarihinden bu yana Ege'de Santorini Adası civarında, özellikle adanın kuzey doğu bölümünde yoğunlaşmış bir şekilde 15 günden bu yana deprem fırtınası devam etmekte. 5.2'yi geçmemek üzere 2 bin 200'e yakın deprem kaydedildi. AFAD Başkanlığı'mızdan genel müdürlerimiz, bilim kurulu üyeleri, MTA'dan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzden, Kandilli Rasathane'mizden bilim insanlarıyla değerlendirme toplantısı yaptık. Santorini civarında oluşacak bir depremin, volkanik patlama ya da tsunaminin ülkemiz kıyılarına ya da özelde ilimize etkilerini değerlendirdik. Etkilerden sonra oluşacak duruma göre tedbirleri değerlendirdik. 28 Ocak'tan bu yana ilimizde koordinasyon dahil olan tüm kurumlarımızla birlikte değerlendirmelerimizi yapıyorduk. Ancak bugün Ankara ve diğer illerimizden gelen bilim heyeti ve kurumlarımızın ortak değerlendirmesiyle yapılan çalışmalar ve tedbirler gözden geçirildi" diye konuştu.

"Kül taşınımı beklenmiyor"

Deprem hareketliliğinin başladığı günden bu yana AFAD'ın, İzmir'e hızlı bir şekilde mobil ikaz ve alarm sistemi gönderdiğini ve Seferihisar'a kurulduğunu belirten Vali Elban, şunları kaydetti:

"İlimizde afet yönetim merkezlerinin 30 ilçenin tamamına yaygınlaştırmaya başladık. AFAD, diğer illerde 71 takviye ekip görevlendirdi. 5 tanesi Seferihisar, diğerleri il merkezinde görev yapıyor. Herhangi bir tehlike durumunda arkadaşlarımız buralarda bekliyor. Yapılan değerlendirmelerde Santorini civarında oluşacak bir depremin doğrudan ilimizde olumsuz sonuçlar oluşturacak etkisi olmayacağı sonucuna vardık. Orada oluşacak bir tsunaminin gerek Ege'deki ada sayısının fazlalığı gerek mesafe nedeniyle maksimum 50-60 santim dalga olur. Bununla birlikte Ege kıyılarında hemen hemen hissedilmeyeceği sonucu çıktı. Ayrıca volkan patlaması durumunda oluşacak maksimum kül oluşumunda da ilimizde sıkıntıya neden olacak kül taşınımı beklenmiyor. Dolayısıyla Santorini civarındaki depremde ilimizin etkilenme ihtimalinin çok az olduğu ya da olmadığı yapılan modellemelerde ortaya çıktı."

"Tedbirlerimizi alıyoruz"

İzmir'in kendisine ait deprem riskinin mevcut olduğundan bahseden Elban, "Biz onu da düşünerek her türlü tedbirimizi alıyoruz ancak Santorini kaynaklı insanımızı endişeye sevk edecek bir risk olmadığını görmüş olduk. 28 Ocak'tan bu yana olduğu gibi tüm kurum ve kuruluşlarımızla hem de Ankara'da; AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve hocalarımızın yürüttüğü çalışmalarla istişare halindeyiz. Şu an için endişeye mahal verici durum olmadığının altını çiziyorum" açıklamalarına yer verdi.

Toplantıya, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özen, ODTÜ İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, bilim insanları, AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri ile ilçe belediye başkanları katıldı. - İZMİR