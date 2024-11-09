İzmit Pişmaniyesi Dubai Çikolatasına Rakip Oldu - Son Dakika
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İzmit Pişmaniyesi Dubai Çikolatasına Rakip Oldu

İzmit Pişmaniyesi Dubai Çikolatasına Rakip Oldu

Eğitmen Şef Gamze Çelik Kalaycı'nın geliştirdiği tarifle İzmit'in ünlü pişmaniyesi, Dubai çikolatasıyla birleşerek yeni bir lezzet sunuyor. Bu inovasyon, geleneksel tatları modern dokunuşlarla zenginleştiriyor.

09.11.2024 12:15  Güncelleme: 12:20
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Dubai çikolatası çılgınlığı devam ediyor. Her gün farklı bir gelişme yaşanan Dubai çikolatasına bu kez yeni rakip İzmit'ten çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Anne Şehir Merkezi, yeni bir lezzet inovasyonuna imza attı.

DUBAİ ÇİKOLATASINA SON RAKİP İZMİT'TEN

Hazırlanan tarifte İzmit'in ünlü pişmaniyesi, Dubai çikolatasıyla birleşerek yepyeni bir tat ortaya çıkarıldı. Tarif, geleneksel pişmaniyeyi modern dokunuşla zenginleştirdi. Yapılan çalışmayla İzmit'in ünlü pişmaniyesi Dubai çikolatasına rakip oldu.

Dubai çikolatasına rakip bu kez İzmit'ten çıktı

HER GÜN BİR YENİSİ ÇIKIYOR

Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı, tescilli Osmaniye yer fıstığının lezzeti ve ünü ülke sınırlarını aşmıştı. Son günlerde ülkemizde ve dünyada gündem olan Dubai çikolatasına bir başka rakip, Kadirli ilçesinde üretilen yer fıstıklı çikolata oldu. Dubai çikolatasına karşın, yöresel ürün olan yer fıstıklı çikolata fikrini ortaya atan ve çikolatayı üreten Reşit Akkaya "Dubai çikolatasına Kadirli'den rakibiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Pişmaniyesi Dubai Çikolatasına Rakip Oldu - Son Dakika

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