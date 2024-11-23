İzsu\'nun 2025 Yılı Bütçesi Onaylandı... İzmir\'de Suya Yeni Yıldan İtibaren Yüzde 30 Artış Yapıldı

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(İZMİR)- İZSU Genel Kurulu'nda müdürlüğün 35.5 milyar olarak belirlenen 2025 yılı bütçesi kabul edildi. Bütçenin onaylanmasıyla yeni yılda İzmir'de suya yüzde 30 oranında zam yapılması kesinleşti. Muhalefetin bütçe ve su zammı eleştirilerine yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bizim ülkemizde enflasyon yüzde kaç? Enflasyona İzmir Büyükşehir Belediyesi ya da İZSU mu neden oluyor?" dedi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) Genel Kurulu kasım ayı ikinci birleşimi İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda başkan Cemil Tugay idaresinde gerçekleştirildi. Genel Kurulda kurumun 2025 yılında kentte yürüteceği faaliyetler için belirlenen 35 buçuk milyar liralık bütçesi görüşüldü.

Genel kurul toplantısında muhalefetin bütçe eleştirilerine yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, "Tutmuşunuz 2023 yılının Sayıştay bulgularını burada bize eleştiri olarak söylüyorsunuz. Gözünü seveyim ya. 2025'in bütçesini konuşuyoruz. Sizin söylediğiniz o bütün o eleştirdiğiniz konularda zaten biz düzeltmeler yapmışız. İhalelerle ilgili arkadaşlarımız hak edişlerdeki hataları düzeltmiş, ilgili firmadan tahsil etmiş. Şurada bir hata yok mu? 2023 yılının Sayıştay bulgularını açmış okuyorsunuz, 2025 yılının bütçesini eleştiriyorsunuz. Geçmişle ilgili bir şey diyemiyoruz çünkü ben başkan değildim. Yönetimdeki arkadaşlarımızın çoğu görevde değildi. İrade değişmiş bu iradeyi görmeniz lazım" dedi.

"Enflasyona İzmir Büyükşehir Belediyesi ya da İZSU mu neden oluyor?"

Yeni yılda uygulanacak su tarifesine ilişkin eleştirileri yönelik olarak ise Tugay, şunları kaydetti:

"Hesap, kitap yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki; su parasının 30 metreküp üzerinden bize söylüyorsunuz. Kaç kişi 30 metreküp su kullanıyor? Bilmiyorum. Konutlarımızın yaklaşık aylık su tüketim oranı 9 metreküp. 9 metreküpün 4 metreküpü üzerinden indirim yaptık. 'Yüzde 50 yapmayacağız dediniz, yüzde 45 yaptınız' dediniz hayır efendim o yüzde 26 oldu. 0-4 metreküp hiç zam yapmamayı ve başından yaptığımız yüzde 25 indirimi gözünüzü kulağınızı kapatsanız da beyin hücrenizin içine sokmamaya çalışanız da yaptık. O indirimi yaptık ve ona zam yapmadık. Kümülatif ortalama baktığımızda yüzde 26 zam yapıldı. Yüzde 50 değil. Yani yüzde 50 yerine yüzde 45 değil yüzde 26 zam yapıldı. Şimdi ortalama dokuz metreküp tüketimde bugün gerçekten Ankara 240 lira, İstanbul 290 lira, İzmir 340 lira ödüyor, olay budur. Hesaplarınızı yaparken şunu da merak ediyorum hakikaten. Biz şimdi 1 Ocak'tan itibaren geçerli bir zamdan bahsediyoruz. Bunun üzerine eleştiri yapıyorsunuz. 1 Ocak'ta diğer şehirlerde zam yok mu? Ben bilmiyorum. Siz biliyorsunuz galiba. Hiçbir yerde zam yok mu? Peki merak ettiğim başka bir şey daha; bu bizim ülkemizde enflasyon yüzde kaç? Enflasyona İzmir Büyükşehir Belediyesi ya da İZSU mu neden oluyor? Ocak ayından itibaren memur maaş artışı olacak. Ocak ayından itibaren işçi giderlerinde artış olacak. Diyorsunuz ki; bunu nereden bulursanız bulun su faturasına yüklemeyin. Peki, İZSU nereden bulacak bunu? Bize bir kaynak gösterin. Mesela şöyle bir şey yapabilir misiniz? Elektrik giderlerimizi düşürmeniz mümkün müdür? Düşürmek bir tarafa son yapılan düzenlemeyle İZSU gibi fazla elektrik tüketen kurumlara daha yüksek elektrik faturaları gelecek."

Bakanlığın belirlediği denetleme firması kontrol ediyor

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin sürekli izleme sistemi eleştirilerine ilişkin ise "Yok çünkü dördüncü faz inşaatı devam ettiği için süreç durdurulmuş ama bakanlığın belirlediği bir denetleme firması sürekli olarak kontrol ediyor. Bu denetlenmiyor anlamına gelmiyor. Diyorsunuz ki bir sanayi tesisi bir arıtma yapıyor. O arıtmanın çalışıp çalışmadığını bir izleme sistemi takip ediyor, dolayısıyla orada devam çalıştığı için biz onu bakanlıktan görüyoruz. Peki hiç kaçak drenaj hattı diye bir şey duydunuz mu? Yani o sistemin dışından bir drenaj olmuş olamaz mı? Bunlar Türkiye'de olmuyor mu? Bunlarla ilgili bütün denetleme yetkisi bakanlıkta" diye konuştu.

"Biz bu konuda kararlıyız, çözeceğiz"

İzmir Körfezi'nde eleştirilere yönelik de Tugay, "Körfezin kirliliğiyle ilgili konuyu bir türlü oturamadığımız nokta şu: Siz diyorsunuz ki; arıtma. Biz diyoruz ki biz zaten arıtmayla ilgili gerekeni yapıyoruz. Yani şu anda arıtmadan dolayı Körfez kirlenmiyor, şu anda olmuyor bu. Geçmişe ilişkin bir şey diyemem. Bundan sonrası için de çok daha iyi bir noktaya beraber getireceğiz. Arkadaşlarımız çok çalışıyorlar. Biz bu konuda kararlıyız, çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kredilerin onayı noktasında destek bekliyoruz"

Kentteki altyapı yatırımlarının ekonomik ömürünü tamamladığını ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini de dile getiren Tugay, "Hükümetten kredilerin onayı noktasında destek bekliyoruz. Onun ötesinde bir şey beklemiyoruz. Onunla ilgili sorunu çözelim diye bir destek bekliyoruz. Biz elimizdeki bütün kaynaklarla ve halkımıza enflasyonun altında bir su artışı yaparak bu sene için sadece öyle. Elimizden geldiğince az yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.

"İnsanlar ödedikleri faturalarda kesinlikle onları rahatsız eden bir yükseklik görmeyecek"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verimlilik çalışmaları kapsamında belediyenin su tüketiminin giderek azaltıldığına da dikkat çeken Tugay, "Bunlar iyi niyetli çalışmalar. Bu şehri iyi bir noktaya götürecek. Biz bu sene 0-4 metreküp için yaptığımız indirimli fiyat uygulamasını önümüzdeki sene 9 metreküp için yapacağız. Göreceksiniz insanlar ödedikleri faturalarda kesinlikle onları rahatsız eden bir yükseklik görmeyecek. Bu arada şehrin ağır bir altyapı problemi var, onları kaynaklarımızla, özverimizle çözeceğiz. Eğer herhangi bir gün o gerçekten o krediler onaylanırsa ben sizlere İzmir halkı adına teşekkür edeceğim. Gerçekten bunu yapacağım. Ama Şakran için de, Çeşme için de, Dikili için de, dördüncü faz için de, çamur çürütme, kurutma için de, güney batı arıtma için de hepsi içinde yapılmış anlaşmalarımız var. Sadece onay bekleniyor. Bunu tekrar tekrar söylemek zorundayım" ifadelerini kullandı.

Yeni yılda su tarifesine yüzde 30 artış kesinleşti

Görüşmelerin ardından yapılan oylama ile İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2025 Mali Yılı Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Genel kurulda 2025 yılı bütçesinin onaylanmasıyla yeni yılda geçerli olacak su tarifesi de kesinleşmiş oldu. Buna göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İzmir'de su tarifelerine yüzde 30 oranında zam yapıldı.