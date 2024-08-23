Japon Yazar ve İğne Oyası Araştırmacısı Türk El Sanatlarını Araştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Japon Yazar ve İğne Oyası Araştırmacısı Türk El Sanatlarını Araştırıyor

Antalya'da yaşayan Japon yazar ve iğne oyası araştırmacısı Ikumi Nonaka, 25 yılda 3 bin adet iğne oyası biriktirdiğini söyleyerek, "Halı ve kilimi merak ettiğimde kadınların dokuduğunu, duygularını motif ve renkle ifade ettiğini gördüm. Bunları öğrenince çok etkilendim.

23.08.2024 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yaşayan Japon yazar ve iğne oyası araştırmacısı Ikumi Nonaka, 25 yılda 3 bin adet iğne oyası biriktirdiğini söyleyerek, "Halı ve kilimi merak ettiğimde kadınların dokuduğunu, duygularını motif ve renkle ifade ettiğini gördüm. Bunları öğrenince çok etkilendim. Türkiye'deki kadınlar ne düşünmüş, ne yaşamış, ne görmüş merakıyla el işine başladım. İğne oyası da aynı, genelde kadınların işi. Köylerde yaşayan kadınlar ne düşünmüş ne görmüş de onu motif olarak anlatmış konusunun peşine düştüm" dedi.

Türkiye'ye ilk kez 1992'de turist olarak geldikten sonra 1995 yılında Antalya'ya yerleşen ve Türk el sanatlarına hayranlık duyan Japon yazar ve iğne oyası araştırmacısı Ikumi Nonaka, 29 yıldır Türk el sanatları üzerine araştırmalar yapıyor. Rengarenk iplerin kumaşlarla buluşmasından çeşit çeşit motifler ortaya çıkan, işlemesi ve ortaya konması ayları bulan iğne oyası üzerine yoğunlaşan Nonaka, Japonya'da da el sanatları hobisinin yaygın olduğunu söyledi. Nonaka, "Halı kilim motifleri, iğne oyası, örgü çorap, el işi olan ne varsa merak ediyorum. Japonya'da el sanatlarını çok seviyoruz. Ne kadar ince iş olursa sevdiğimiz için Türkiye'deki iğne oyasının ince, narin ve güzel olduğunu görünce hayran oldum. Sonrasında yavaş yavaş araştırmaya başladım. Yaklaşık 30 yıldır el işlerinin içindeyim. Halı, kilim ve çorapları inceleyerek başladım. 25 yıldır da iğne oyası biriktirmeye başladım. Birçok şehri gezdim, gidemediğim birkaç il kaldı. Nerede iğne oyası varsa oraya koşa koşa gittim, araştırma yaptım" diye konuştu.

Japonya'da Türk el işi sergisi açarak tanıtımını yapıyor

Geçtiğimiz ay 4 arkadaşıyla birlikte Elazığ'ı ziyaret ettiklerini belirten İkumi Nonaka, kendisinin daha önce kaleme aldığı kitap ve makalelerin ardından Japonların iğne oyasını merak etmeye başladığını dile getirdi. Nonaka, şöyle devam etti:

"Japon arkadaşlar el sanatlarına meraklı. Türkiye'de iğne oyası olduğunu ben kitaplarda ve dergide yazınca merak edenler oldu. Ben de iğne oyasının ne olduğunu göstermek için Japonya'da sergi açıyorum, tanıtımını yapıyorum. Büyük koleksiyon oluşturdum. Türkiye'de şu an Bursa'da bulunan Merinos Müzesi'nde iğne oyası koleksiyonum sergileniyor. Bu ay sonuna kadar devam edecek. Japonya'da iğne oya konusunda tanıtım amacıyla kitap bastırdım, çok satıldı. Japonya'da merak eden arkadaşlarım var, iğne oyası görmek veya öğrenmek amacıyla geliyorlar. Çoğu yere arkadaşlarımla gidip öğreniyoruz, onlar da Japonya'da anlatıp tanıtımını yapıyor. Temmuzda Elazığ'a gittik, kadınlardan iğne oyası ve motifler öğrenip yeni bir kitap çıkarmaya çalışıyorum."

"Farklı ırktan olsak da ben de kadınım"

Türk el sanatlarına kadınların duygularını yansıttığını öğrenmesi üzerine hemcinslerinin duygularını öğrenmek amacıyla ilgilenmeye başladığını söyleyen Nonaka, kadınların farklı duygu durumuna göre iğne oyasını çeşitlendirmesinden çok etkilendiğini belirtti. Nonaka, "Özel koleksiyon olarak 3 bin adet iğne oyamız var. Halı ve kilimi merak ettiğimde kadınların dokuduğunu gördüm, kadınların duygularını motif ve renkle ifade ettiğini gördüm. Bunları öğrenince çok etkilendim. Türkiye'deki kadınlar ne düşünmüş, ne yaşamış, ne görmüş merakıyla başladım. İğne oyası da aynı, genelde kadınların işi. Köylerde yaşayan kadınlar ne düşünmüş ne görmüş de onu motif olarak anlatmış konusunun peşine düştüm. Örneğin, biber oyası acı hissettiğini anlatıyor ya da canlı renklerde çok mutlu olduğunu anlatıyor. Duyguları merak ediyorum. Farklı ırktan olsak da ben de kadınım, bu yüzden çok etkileniyorum. Ayrıca elimde olan iğne oyalarına rastlamamaya başladım, çok kalmadı. Gençler de artık yapmıyor, ben buna da üzüldüm. Her yörede yaşayan Türk kadınının evinde iğne oyası bulunsun isterim" şeklinde konuştu.

Kitaplarda motiflerin nasıl hazırlandığını anlatıyor

İğne oyaları hakkında 3 kitap yazan ve Japonya'nın ünlü el sanatları dergilerinden bir tanesine makale hazırlayan Ikumi Nonaka, "Japonya'da Türkiye'deki iğne oyaları hakkında yöre yöre nasıl yapıldığını, kültürlerini fotoğraflı olarak anlattığım bir kitap çıkardım, satışa sunuldu. Elimde olan koleksiyonların fotoğraflarıyla Türkiye'de 'Oya' kitabı bastırdım. Aydın yöresi Efe oyaları, Kütahya, Bursa, İznik, Kastamonu yörelerinin yer aldığı, kullanılan malzemeleri ve motif isimlerini Japonca, Türkçe ve İngilizce olarak aynı kitapta toparladım. Son olarak Ödemiş iğne olayları hakkında kitap çıkardım, yörenin oyaları üzerine araştırma yaptım. Kitapta detaylı fotoğraflar kullandım ve motiflerin nasıl hazırlandığını yazdım" dedi.

"6 Şubat depreminde Adıyaman'da yardımda bulunduk"

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin kendilerini de çok etkilediğini anlatan Nonaka, Adıyaman'da iğne oyası bulunan ve depremde yıkılan bir Türk vatandaşa da yardımda bulunduklarını ifade etti. Nonaka, "Deprem bölgesi bizi çok üzdü. Japon arkadaşlar Japonya'da düzenlenen bir sergide bağış toplayarak Japonya'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne iletti. Ayrıca Türkiye'ye gelen arkadaşlarım da Adıyaman'da iğne oyası yapan ve dükkanı yok olan arkadaşa yardımda bulunduk. Hayatımın yarısından fazlası zamandır Türkiye'de yaşıyorum, artık kendimi Türk gibi hissediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, Japon, Sanat, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Japon Yazar ve İğne Oyası Araştırmacısı Türk El Sanatlarını Araştırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 03:10:19. #1.12#
SON DAKİKA: Japon Yazar ve İğne Oyası Araştırmacısı Türk El Sanatlarını Araştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement