Türkiye'de sadece 5 kişiler! Mesleğini duyan şaşkına dönüyor - Son Dakika
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Türkiye'de sadece 5 kişiler! Mesleğini duyan şaşkına dönüyor

Türkiye\'de sadece 5 kişiler! Mesleğini duyan şaşkına dönüyor

Babasından miras kalan dükkanında saat tamirciliğine devam eden Nilay Tüfekçi, Türkiye'nin sayılı kadın saat tamircilerinden biri olarak mesleğini sürdürüyor. Tüfekçi, zorlu şartlara rağmen saat meraklılarına hizmet ediyor.

10.12.2024 14:31
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Babasının vefatıyla miras kalan dükkanında saat tamirciliğini devam ettiren Nilay Tüfekçi, Türkiye'de bu işi yapan 5 kadından birisi.

Düzce'nin en eski saat tamircilerinden olan Murat Tüfekçi geçen yıl vefat etti. Küçüklüğünden beri babasının yanında saat tamirini öğrenen, ancak babası olduğu için mesleği yapmayan Nilay Tüfekçi, babasının vefatının ardından dükkanı devraldı. Saati bozulanlar soluğu Türkiye'nin 5 kadın saat tamircisinden birisi olan Nilay Tüfekçi'nin yanında alıyor. Kadın hassasiyeti ile saatlerin mekanizmalarını açan, bozuk saatleri tamir eden Nilay Tüfekçi, teknolojiye meydan okuyarak saat kullanmaya devam edenlerin en yakın çalışma arkadaşı oluyor, hem de erkek işi gibi görülen saat tamirciliğini kadınlarında yapabileceğini gösteriyor.

Türkiye'de sadece 5 kişiler! Mesleğini duyan şaşkına dönüyor

"İNSANLAR ALIŞKIN DEĞİLLER"

Mesleğe başlama hikayesini anlatan Nilay Tüfekçi, "Ben babamdan saatçiliği devraldım. Yaklaşık 1 sene oldu ama küçüklüğümden beri ilkokul ve üniversite de dahil hep babamın yanına geldim gittim, küçüklüğümden beri mesleğe dahilim. Babamdan bana çok güzel bir miras olarak kaldı bu meslek. Ben de devam ediyorum. İnşallah da ömrüm boyunca devam ederim. Mesleğin çok zor kısımları var. İnsanlar bir kadın saat tamircisine alışkın değil, çok şaşırıyorlar, 'Yanında bir erkek yok mu? Baban yok mu? Abin yok mu?' gibi sorular da geliyor. Bazı bilinçli insanlarımızda 'Çok güzel ilk defa bir kadın saatçi görüyorum' dediklerinde 'Evet Düzce'de ilkim' diyorum. Türkiye'de ise yaptığım araştırmalarda 5 kadınız. Zorlukları tabi ki de var ama sabırlı olduktan sonra mesleğin kolaylıkla devam edebileceğini düşünüyorum" dedi.

Türkiye'de sadece 5 kişiler! Mesleğini duyan şaşkına dönüyor

"SAAT TUTKUNLARI VAR"

Gelişen teknolojiye rağmen saat kullananların ve meraklılarının olduğunu ifade eden Nilay Tüfekçi, "Hastalık derecesinde hala saat tutkunları var. Telefona bağımlısı olanlar, telefonlarda saat kullanıyor. Telefoncularımız sağ olsunlar bizim mesleğimizi bir tık elimizden alsalar da, akıllı saatleri bizden daha fazla satsalar da yine de saat kullanımı devam ediyor" diye konuştu.

Saat tamir etmenin kendisine hobi gibi geldiğini belirten Nilay Tüfekçi, saatlerle uğraşırken dinlendiğini de ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'de sadece 5 kişiler! Mesleğini duyan şaşkına dönüyor - Son Dakika

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