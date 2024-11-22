Kadirli Gıda Fuarında Pahalılık Şikayeti - Son Dakika
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Kadirli Gıda Fuarında Pahalılık Şikayeti

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Osmaniye'deki gıda fuarına gelenler, hayat pahalılığından ve düşük satışlardan dert yanıyor.

22.11.2024 16:35
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen esnaf tarafından kurulan yöresel gıdalar fuarına gelen vatandaşlar pahalılıktan ve alamamaktan, satıcılar ise satamamaktan şikayet etti. Fuara gelen bir emekli, "Bakıp geçiyoruz ancak, Şaban'ın hesabı. Ekmeği dönere sürüp sürüp yediği gibi biz de bakıp geçiyoruz işte" dedi. Fuar esnafı Yüksel Yazıcı ise, "Vatandaş 'pahalı' diyor, 'hayat pahalı' diyor. 'Ben 12 bin 500 lira maaş alıyorum' diyor. 'Bununla ben 400 liraya, 500 liraya peynir nasıl alayım' diyor" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki gündür devam eden yöresel gıdalar fuarında vatandaşlar pahalılıktan şikayet etti. Fuar esnafı ise satış yapamamaktan dert yandı.

"Öğlen oldu maşallah hala siftah etmedik"

Gıda fuarına gelen bir emekli, "Bakıp geçiyoruz ancak Şaban'ın hesabı. Ekmeği dönere sürüp sürüp yediği gibi bizde bakıp geçiyoruz işte. Emekliyim, maaşlar yetmiyor geçinemiyoruz. Bakıp işte geçiyoruz yanından" dedi

Fuar esnafı bir vatandaş, "Öğlen oldu maşallah hala siftah etmedik. İşler durgun, fiyatları soruyorlar ama alan yok, soran yok. İşler durgun, kesat. Ne gelen var, ne giden var" dedi. Başka bir esnaf ise, "İki gün oldu buradayız talep yavaş inşallah daha da güzel olacak. İki gündür talep yok, halkımızın desteğini bekliyoruz. Bizler geldik İzmit'ten buraya, sizleri bekliyoruz" ifadelerin kullandı.

"Oğlum, kızım öğretmen sıkışırsam onlardan alıyorum"

Emekli İsmail Aygün, "14 bin lira aylık alıyorum. Yemin olsun değeri yok paranın. Evde kendimin kira da vermiyorum. 200 lirayı çıkar veriyorsun yok. Pahalı, yanına yaklaşılmıyor. Erzincan peyniri varmış 350 lira diyorlar, nasıl alayım ben? Yetmiyor. Oğlum, kızım öğretmen sıkışırsam onlardan alıyorum. Yetmiyor yani inan ki yetmiyor" diye konuştu.

Başka bir fuar esnafı, "İki gündür iş yapamıyoruz bekliyoruz. İki gündür fazla aşırı bir talep yok. Şu görmüş olduğunuz şişin tanesi 125 lira, çift şiş koyuyoruz bu şekilde 250 lira" dedi. Alışverişe gelen başka bir emekli de " Fiyatlar, genel olarak Türkiye'de bürün şeyler fiyatlar pahalı" dedi.

"Hayat şartları tamamen bitti"

Kahvaltılık ürünler satan Yüksel Yazıcı, "İki gündür buradayız. Alma gücü yok soruyor hep bazısı alıyor, bazısı almıyor, bazısı pahalı buluyor. O şekilde yani, biz de bekliyoruz. Vatandaş 'pahalı' diyor, 'hayat pahalı' diyor. 'Ben 12 bin 500 lira maaş alıyorum' diyor. 'Bununla ben 400 liraya, 500 liraya peynir nasıl alayım' diyor. Yani 3-4 parça peynir alıyor dört bin lira tutuyor. Bunun yanında ev kirası var şeyi var. Hayat şartları tamamen bitti" diye konuştu.

Kadirli Gıda Fuarında Pahalılık Şikayeti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadirli Gıda Fuarında Pahalılık Şikayeti - Son Dakika

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