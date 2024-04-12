Kahramanmaraş'ta Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı - Son Dakika
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Yerel

Kahramanmaraş'ta Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı

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Kahramanmaraş'ta bir kişi tarafından bir Starbucks şubesine pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı ve taşlı saldırı gerçekleştirildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda vatandaşların panikle sağa sola kaçıştığı görüldü. Yakalanan saldırganın 42 farklı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

12.04.2024 20:12  Güncelleme: 22:25
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Kahramanmaraş'ta Starbucks şubesine bir kişi tarafından önce pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 1 kişi yaralandı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇIP TAŞLA SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki Starbucks adlı kafede meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş'ta kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada Starbucks kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş'ta Starbucks'a taşlı silahlı saldırı

İNSANLAR PANİKLE ETRAFA KAÇIŞTI

Saldırı sonrası büyük kargaşa meydana gelirken, insanların sağa sola kaçıştığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kahramanmaraş'ta Starbucks'a taşlı silahlı saldırı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "12 Nisan 2024 günü saat 16.30 sularında Piazza AVM altında faaliyette bulunan Kahramanmaraş Starbucks isimli işyerine pompalı tüfekle ateş açılmış ve taş atılmıştır. Meydana gelen olay ile ilgili yapılan ilk incelemeler sonucunda, saldırganların belirtilen iş yerine ilk önce taş attıkları ardından pompalı tüfekle ateş açtıkları tespit edilmiştir. Olay yerinde 3 adet boş kartuş bulunmuştur. Herhangi bir vatandaşımızın yaralanmadığı olayda işyerinde maddi zarar tespit edilmiştir.

Kahramanmaraş'ta Starbucks'a taşlı silahlı saldırı

SALDIRGANIN 42 FARKLI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olayın şüphelilerinden 1 şahıs yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yakalanan şahsın yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi 42 farklı suç kaydı olduğu anlaşılmıştır."

Kahramanmaraş'ta Starbucks'a taşlı silahlı saldırı
Kahramanmaraş\'ta Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ercan Durmaz: iyi yapmış.. tebrikler 56 90 Yanıtla Mustafa Doğan: okumazsan böyle olur orada kendi ülke vatandaşların var sende orada olabilirdin ama okumadığın için bu cahilane teröristin yaptığını tebrik ediyorsun sana vakit kaybetmeye gerek yok zaten okumamışsın ne yazsak boş sana 12 0
  • Necati Kaya: Bu tipleri zaten kullanışlı,ekonomik degeri çok ucuz,eğitim,sosyal ve kültürel yonden dışlanmış,aile ve çevresinden kopuk veya benzeri çevreden gelmiş suç makinası kişilerden seçmeleri bu tür işlerin planlanmasında ilk basamaktır. 80 17 Yanıtla
  • Emr Srsh: Müslümanlar o kadar dünyalık olmuş ki artık bunu dünyalığını boşa vermiş suçlu insanlar yapıyor 44 10 Yanıtla
  • Özgür Salman: 42 farklı suç kaydı olan birisinin dışarda normal davranılması beklemek suç zaten. 43 6 Yanıtla
  • yaşar koldemir: boş adam boş işlerle ugrasir.. 20 11 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz: Ülkemdeki yahudi sempatizanları zıkkım icin 8 11 Yanıtla
  • Şevki Sünger: Türkiye israil le ticaret yapıyor şimdi gidip meclisi mi bombalayalım bu ne salakça bir mantık ve yaklaşım 10 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu: Her türlü pislik sahibi olanın yaptığını şimdi tepki vermek.mi diye düşünmeliyiz.. ulan dingil 40 küsur yüz kızartıcı suç kaydın var hiç inandırıcı değilsin. Ayrıca yaptığında milli servete zarar ziyan vermek ve masum insanların yaşamını etkilemek, yaralamak. 10 0 Yanıtla
  • yunus: 1 keyfi 2 cezası yok 3 kahraman olmak 4 cennete gideceğini sanmak 6 bu olayları yapanlar neden Filistine gitmiyorlar biri bana anlatabilirmi 5 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı - Son Dakika
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