Erzurum Kahvaltı Festivali Büyük İlgi Gördü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından kent tarihinde ilk kez düzenlenen Erzurum Kahvaltı Festivali yoğun ilgi gördü. Havuzbaşı'nda düzenlenen festivalde toplam 55 yöresel ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.

Festivalin açılışında konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da, "Erzurum'umuz kadim bir şehir Binlerce yıl birçok medeniyete, tarihe ve kültüre ev sahipliği yapmış. İşte birçok medeniyetin de gastronomisini, mutfağını aldığı için şehrimiz gastronomi anlamında mutfak kültürü anlamında çok zengin bir kültüre sahip" dedi.

Antalya Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral da, "Erzurum'u Türkiye'ye ve Türkiye'nin dışında bütün dünyaya adım adım duyurmamız gerekiyor. Coğrafi işaretli ürünler, tescil alan ürünler bunların hepsinin korunması gerekiyor. Ben Erzurum'da yıllarca çalıştım, burası benim için çok çok kıymetli Başkan Mehmet Sekmen harika bir insan ve Erzurum için önemli bir şans" diye konuştu.

Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral da, "Erzurum Ticaret Borsası olarak coğrafi işaret başvurusu yaptığımız Erzurum Kahvaltısı'nı toplam 23 tescilli ürünle tescil ettik. İnşallah süreci devam ettiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber şehrimizin gastronomi alanındaki çalışmaları yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da, "Kadim bir şehir Erzurum'un bu kadim kültürünün getirmiş olduğu çeşitli değerler var, bunların en önemlilerinden biri de gastronomi Erzurum kahvaltısının dünyaya tanıtılması lazım ve bu anlamda tescillenmesi noktasında emeği geçen herkese başta Mehmet Sekmen Başkanımız olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum" kaydını düştü.

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım da, "Erzurum'un 60 adet coğrafi işaret tescilli ürünü bulunmaktadır. Bu ürünlerin 56'sı doğrudan gastronomi alanında dördü ise el sanatları alanındadır. Son olarak tescil edilen Erzurum'un helvası ile birlikte gastronomi alanındaki ürün sayımız 57'ye ulaşmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkanı Öcal Oğuz da Erzurum'un UNESCO Şehirlerağı Ulusal Listesi'ne girdiğini ve söz konusu başarının kentin kültürü açısından son derece önemli olduğunu kaydetti.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu da, "Evet şehrimiz kadim bir şehir ama biz 81 il 86 milyon birlik ve beraberlik içerisinde her şehrin özel olduğunu biliyoruz. Her şehir bizim için çok kıymetli ama tabii ki şehrimiz de bizim için ayrıca bir değerli İşte bu kıymetli değerlerimizi yaşatma noktasında Büyükşehir Belediyemizin çok büyük katkı ve emekleri var" dedi.

"Erzurum kahvaltısı ve mutfağı bir dünya markasıdır"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, kent kahvaltı ve mutfağının bir dünya markası olduğu söyledi. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erzurum mutfağı, yalnızca yemek kültürü bakımından değil; aidiyet, tarih ve kimlik açısından da taşıdığı anlamla şehrimizin hafızasında çok önemli bir yere sahiptir. Erzurum kahvaltısı, kendi içinde sistematik bir çeşitliliğe ve geleneksel bir yapıya sahiptir. Coğrafi işaretle tescillenen 27 ürün başta olmak üzere, 55 kalemlik bu kahvaltı listesi, hem geçmişten bugüne taşınan zenginliğimizin bir özeti hem de gelecek kuşaklara bırakacağımız bir mirastır. Bu ürünlerin çoğu, yöremize özgü doğal üretim süreçlerinden geçmekte; kadın emeği, çiftçi gayreti ve yerel esnafın katkısıyla sofralarımıza ulaşmaktadır. Bu noktada sizlerle, Erzurum kahvaltısında yer alan tescilli ürünlerimizi de paylaşmak isterim. İşte kahvaltı sofralarımızı süsleyen o kıymetli lezzetler; Erzurum Civil Peynirimiz, Erzurum Küflü Civil Peynirimiz namı diğer Göğermiş Peynirimiz, Erzurum Peynir Helvamız, Erzurum Sucuğumuz, Erzurum Pastırmamız, Erzurum Et Kavurmamız, Erzurum Tereyağımız, İspir Kaymağımız, Karnavas Dut Pekmezimiz, Erzurum Dut Çullamamız, Erzurum Tel Helvamız, Erzurum Un Helvamız, Erzurum Hasıtamız (Hasuta), Erzurum Acem/Ecem Ekmeği, Hasankale Lavaşı, Erzurum Hurma Tatlımız, Erzurum Ketemiz, Erzurum Tuzlu Lokumumuz, Erzurum Babaanne Pastamız, Erzurum Su Böreğimiz, Erzurum Çaşır Kavurmamız, Erzurum Çaşır Salamuramız ve Erzurum Kıtlama Şekerimiz Bu festivalin temel amacı, Erzurum'un kahvaltı kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmak, farkındalık oluşturmak ve bu alanda yürütülecek tanıtım faaliyetlerini daha güçlü bir zemine oturtmaktır. Çünkü bir şehir, sahip olduğu doğal ve tarihi zenginliklerin yanında, kültürel birikimini de etkili biçimde tanıtabildiği ölçüde marka değerine ulaşır. Kahvaltı kültürü, Erzurum'un tanıtımında stratejik bir başlık haline gelmiştir. Tanıtılan ürünler, verilen bilgiler, hazırlanan sunumlar, sadece bir programın içeriğini oluşturmakla kalmamakta; aynı zamanda Erzurum'un kültürel belleğini canlı tutmakta, kent kimliğini güçlendirmektedir. Bu tür çalışmalar, yerel kalkınmayı destekleyen, sosyal hayatı canlandıran ve turizme değer katan çok yönlü kazanımlar sağlamaktadır. Kahvaltı kültürümüzü yaşatmak demek; üreticiye destek olmak, kırsaldaki emeği kıymetlendirmek ve yöresel ürünlerimizin pazar payını büyütmek demektir. Erzurum'un yüksek rakımlı yaylalarında yetişen doğal ürünlerimiz, sadece iç pazarda değil, dış pazarda da rekabet gücüne sahiptir. Bu nedenle belediye olarak, bu alanda yapılacak her türlü girişimi desteklemeye, üreticimizin ve girişimcimizin yanında olmaya devam edeceğiz. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun destekleriyle gerçekleştirilen bu festival, Erzurum'un ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlığını artıracak önemli bir adımdır. Kurumlararası iş birliğini güçlendiren, akademik katkılarıyla beslenen ve kültürel mirasın korunmasına yönelik bu çalışmalar, gelecek vizyonumuzun önemli parçaları arasında yer almaktadır. Erzurum'umuzun toplamda 60 coğrafi işaret tescilli ürünü bulunmaktadır. Bunların 56'sı gastronomi alanında yer alırken, 4 tanesi el sanatları ürünleridir. Bunlar Burma bileziğimiz, Ehramımız, Karnavas Bezimiz ve Oltu Taşı'mızdır. Evet "Un Helvası" ürünümüz de tescillenerek gastronomi alanındaki ürün sayımız 57'ye yükselmiştir. Erzurum'umuz, toplamda 61 ürünle Türkiye'de coğrafi işaret bakımından 3. sırada yer almaktadır. Kahvaltı alanında ise, 27'si coğrafi işaretli olmak üzere toplam 55 ürünle, Türkiye genelinde bu ölçekte ürün çeşitliliğine sahip tek şehir konumundayız. Bu kapsamda, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yaptığımız başvuru da değerlendirme aşamasındadır. ve büyük bir gururla ifade etmek isterim ki; 2025 yılı itibarıyla Türkiye'deki birçok şehirle yarıştığımız UNESCO Gastronomi Şehri başvurumuz neticesinde, bu unvan ilk defa bir şehre verilmiş ve bu şehir Erzurum olmuştur. Bu tarihi başarı, yalnızca mutfağımızın değil, üreticimizin, esnafımızın ve tüm şehrimizin ortak emeğinin bir sonucudur." Konuşmaların ardından festivalin açılışı yapıldı, protokol üyeleri kahvaltı alanlarını gezerek kent mutfağının seçkin ürünlerini tattı. - ERZURUM