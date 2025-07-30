Kamçatka'da 8.8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kamçatka'da 8.8 Büyüklüğünde Deprem

Kamçatka\'da 8.8 Büyüklüğünde Deprem
30.07.2025 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamçatka'da 8.8 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Riskler ve önlemler değerlendirildi.

Rusya'nın doğusunda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremi değerlendiren BTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyübhan Avcı, bölgede yaşanabilecek tsunami felaketine dikkat çekerek, dalga boyunun 10 metre aşmayacağını tahmin ettiğini söyledi.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında bugün 8.8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, dalgaların Kamçatka kıyılarının yanı sıra Japonya ve ABD kıyılarına da ulaştığı bildirildi. Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki çalışanlar tahliye edilirken, tsunami riskinin sürdüğü açıklandı. Deprem sonrası tsunami nedeniyle halka "kıyılardan uzak durun" çağrısı yapılırken, şu ana kadar can kaybı bildirilmedi. Meydana gelen depremi TRT Haber ve TVNET kanallarında değerlendiren Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyübhan Avcı, yaşanan depremin 1952'den bu yana bölgede kaydedilen en büyük sarsıntılardan biri olduğunu belirtti. Depremin okyanus içerisinde meydana geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Avcı, "Bu büyüklükteki bir depremin hem yapı hasarı hem de tsunami kaynaklı zarar üretme ihtimali oldukça yüksek. Tsunami dalgaları normal deniz dalgalarından çok farklı. Bu dalgalar saniyede 200 m/sn varan hızlara ulaşabiliyor. Bu da ciddi yıkıma yol açabilir" dedi.

"Kamçatka kıyıları ilk darbeyi aldı, dalga boyu 4 metreyi geçti"

Tsunami dalgalarının ilk olarak Kamçatka kıyılarını vurduğunu söyleyen Avcı, "İlk gelen veriler tsunami dalgalarının 4 metreyi geçtiğini gösteriyor. Ancak farklı kıyı bölgelerinde bu değer değişebilir. Dalga boyunun kıyıya yaklaştıkça büyümesi doğaldır, bu yüzden kıyı şeridindeki yerleşimler daha fazla tehdit altında. Ancak dalga boyunun 10 metreyi aşmayacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Fukuşima Nükleer Santrali'nin tahliye edilmesini "yerinde bir önlem" olarak nitelendiren Prof. Dr. EyübhanAvcı, nükleer tesislerin tsunami dalgalarına karşı çok katmanlı önlem sistemleriyle donatılması gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Avcı, "2011'deki Fukuşima felaketi Japonya'ya çok büyük bir ders oldu. ŞimdiTsunamiye karşı hem fiziksel engeller hem de otomatik kapanma sistemleriyle yeni önlemler alıyorlar. Türkiye dahil tüm kıyı ülkelerinin benzer sistemleri hayata geçirmesi şart" dedi.

"Japonya ve ABD hazırlıklı, büyük yıkım beklenmiyor"

Prof. Dr. Avcı, Japonya'nın deprem gerçeğini kabul eden ve yapı güvenliği konusunda örnek ülkelerden biri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Eyübhan Avcı,"Japonya, dünyaya depreme dayanıklı yapı nasıl inşa edilir bunu gösteren ülke. Çok ciddi mühendislik sistemleri var. Benzer şekilde ABD ve Rusya'da da güçlü deprem yönetmelikleri mevcut. Bu nedenle her üç ülkede de yapısal hasarın sınırlı olmasını, can kaybının yaşanmamasını bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye için uyarı; "Her an her yerde deprem olabilir"

Türkiye'nin de 485'in üzerinde aktif fay hattına sahip olduğunu hatırlatan Dr. Avcı, "Neredeyse her bölgemizden fay geçiyor. Her an, her yerde büyük bir deprem olabilir. Marmara bölgesindeki kıyı kentlerinin bina stoku son derece riskli. Özellikle 1999 öncesi yapılmış yapılar acilen elden geçirilmeli. Japonya'daki gibi hasar almayan binalar tasarlamalıyız. Bizde hala 'bina yıkılsın ama can kaybı olmasın' yaklaşımı var. Bu anlayış değişmeli" dedi.

Depremlerde sadece binaların değil, altyapının da zarar görebileceğini vurgulayan Avcı, ulaşım ve iletişim hatlarının geçtiği bölgelerde zemin iyileştirmesi yapılmasının şart olduğunu söyledi. Prof. Dr. Eyübhan Avcı, "Sıvılaşma nedeniyle yollar çöker, kanalizasyon ve iletişim hatları zarar görebilir. Bu nedenle zemin etüdü olmadan altyapı planlaması yapılmamalı" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Kamçatka, Güvenlik, Türkiye, Deprem, Sağlık, Çevre, Yerel, Dünya, Rusya, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kamçatka'da 8.8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Fenerbahçe’den transfer bombası Real Madrid’in yıldızı geliyor Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular acil tahliye edildi THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular acil tahliye edildi
Beşiktaş’ta Gedson Fernandes Spartak Moskova yolcusu Beşiktaş'ta Gedson Fernandes Spartak Moskova yolcusu
Husilerin batırdığı yük gemisinde öldüğü sanılan 10 mürettebatın sağ olduğu ortaya çıktı Husilerin batırdığı yük gemisinde öldüğü sanılan 10 mürettebatın sağ olduğu ortaya çıktı
Ali Babacan’ın yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracı çarptı Ali Babacan'ın yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracı çarptı
Bursa’da acı tablo Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi Bursa'da acı tablo! Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
Trump’tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya’ya 10 gün süre Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre

16:37
İl ayağa kalktı Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
15:50
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
14:43
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
14:36
8.8’lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
23:16
Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler
Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler
23:16
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı Uçuşlar askıya alındı
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Uçuşlar askıya alındı
23:08
Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı
Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı
22:29
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
"Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
22:27
Tutuklanan FETÖ’cü kundakçının, İYİ Parti’deki görüntüleri ortaya çıktı
Tutuklanan FETÖ'cü kundakçının, İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı
22:14
Kaymakamın oğlunu bıçakla kovaladılar 5 kişi gözaltında
Kaymakamın oğlunu bıçakla kovaladılar! 5 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 17:06:11. #7.11#
SON DAKİKA: Kamçatka'da 8.8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.