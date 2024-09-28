Karadeniz'de Mayın Karşı Tedbirleri Töreni - Son Dakika
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Karadeniz'de Mayın Karşı Tedbirleri Töreni

Karadeniz\'de Mayın Karşı Tedbirleri Töreni

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan işbirliğiyle Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu aktivasyonunu gerçekleştirdi.

28.09.2024 17:43
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubunun ikinci aktivasyon periyoduna dair tören düzenlendi.

Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından Karadeniz'de ortaya çıkan deniz mayınları tehdidine karşı deniz trafiğinin emniyetini sağlamak amacıyla Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan "Üçlü Girişim" kapsamında kuruldu.

Üçlü Girişim kapsamında Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu kurulmasına ilişkin mutabakat muhtırası 11 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da imzalandı. Hayata geçirilen MCM Black Sea görev grubu, Karadeniz'de deniz mayınları tehdidine karşı keşif ve gözetleme harekatlarını yürütecek. 20-29 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşen ikinci aktivasyon periyodunda ise Batı Karadeniz'deki harekat sahası dahilinde akıntı paternine göre belirlenen sahalarda sürüklenen mayın keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştirildi. Sürüklenen mayınlar; tespit edilmesi durumunda mayın harbi dalgıçları ve EOD timleri vasıtasıyla imha edildi.

Tatbikat kapsamında Karadeniz Ereğli Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, MCM Görev Grubu ve İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı'nın yanı sıra Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'dan katılım sağlandı.

Üç ülkenin marşlarının okunduğu törende MCM Black Sea Görev Birliği Komutanı Deniz Albay Yusuf Karagülle tatbikata ilişkin bilgiler aktardı. Törende konuşan MCM Görev Grubu Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, "Karadeniz güvenliğinin en üst seviyede sağlanmasına yönelik olarak ortaya konulan irade doğrultusunda onaylanan ve yürürlüğe giren mutabakat muhtırası çerçevesinde mayın karşı tedbirleri görev grubu Karadeniz görev grubu komutanlığı teşkil edilmiştir. Tevdi edilen görev kapsamında görev grubunu oluşturan tüm unsurlarca büyük bir hassasiyet ve yüksek görev bilinci doğrultusunda faaliyetlerin taktik seviyesindeki icrasına yönelik çalışmalara hızla başlanmış ve ilk aktivasyon başarıyla tamamlanmıştır. Görev grubumuz 20 Eylül 2024 tarihinde ikinci aktivasyon faaliyetlerine yüksek bir motivasyonla başlamıştır. Personelin profesyonelliği ve deneyimi, birlikte çalışabilirliği sayesinde ilkinde olduğu gibi ikinci aktivasyonun başarıyla icra edildiğini yakinen müşahade etmekteyiz. Bugüne kadar yapılan planlamalar, hazırlıklar, icrasına devam edilen eğitim ve faaliyetler, deniz mayınları tehdidine karşı deniz trafiğinin emniyetinin sağlanmasıyla Karadeniz'de barış ve güvenliğin korunması konusunda kararlılığımızı ve motivasyonumuzu ortaya koymaktadır. Dönem içerisinde katılımcı ülkeler ve unsurlar arasında taktik ve operasyonel seviyede birçok toplantı gerçekleştirilmiş, bölgesel ve müşterek çalışabilirlik en üst seviye çıkartılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya ise, "Bugün Romanya, Bulgaristan ve Türkiye Deniz Kuvvetleri arasındaki tarihi bir iş birliği olan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun ikinci aktivasyonunu kutlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ocak ayında imzalanan mutabakat muhtırasından buyana sürdürdüğümüz Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu projesinin hayata geçirilmesine yönelik çabalarımızın bu gün ikinci aktivasyon faaliyetleriyle devam ettiğini görmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bugün burada bulunmamız Karadeniz Bölgesinin güvenliğini ve istikrarını sağlama konusundaki ortak kararlığımızın gücünü simgelemektedir. Son zamanlarda sürüklenen mayınların ortaya çıkması Karadeniz'de deniz güvenliği ve ekonomik istikrarın devamlılığı için önemli bir tehdit oluşturmuştur. Bu tehdidin aciliyetini anlayarak üç ülke olarak deniz alanlarımızı koruma konusundaki ortak kararlılığımızı temsil eden bu özel görev grubunu kurmak için bir araya gelmiş, bu önemli görevi ikinci kez aktive etmiş bulunmaktayız. Karadeniz yalnızca uluslararası ticaret için önemli bir koridor değil aynı zamanda muazzam stratejik öneme sahip önemli bir bölgedir. Bu suların güvenliği ve emniyeti uluslarımızın ve hatta tüm dünyanın refah ve barışı için çok önemlidir. Kaynaklarımızı uzmanlığımızı ve kararlılığımızı bir araya getirerek sürüklenen mayınların ve diğer su altı tehlikelerinin oluşturduğu tehditleri azaltmak için attığımız kararlı adımlara yüksek bir motivasyonla devam etmekteyiz. Buradan Romanya ve Bulgaristan'daki ortaklarımıza en derin şükranlarımı sunmak istiyorum. Sarsılmaz desteğiniz ve iş birliğiniz bu girişimi gerçeğe dönüştürmede etkili oldu. Şimdi sağlam bir çerçevede ikinci kez gayretlerimizi ortaya koyuyoruz. Görev grubunun oluşturulması ve icrasında emeği geçen tüm personeli tebrik ediyor müteakip dönem aktivasyon faaliyetlerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından MCM Görev Grubu Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı tarafından Mustafa Kaya'ya plaket takdim edildi. Hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından tören sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karadeniz'de Mayın Karşı Tedbirleri Töreni - Son Dakika

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