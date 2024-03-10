Karadenizli ve Muğlalılar Hamsi Festivalinde Buluştu

Karadenizli ve Muğlalılar bu festivalde bir araya geldi
MUĞLA - Karadenizliler Derneği tarafından 6'ncısı düzenlenen Hamsi festivalinde renkli görüntüler ortaya çıkarken Karadeniz kültürü ile Muğla kültürü bir araya geldi.
Muğla Karadenizliler Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Hamsi Festivali Muğla Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Hamsi festivalinde 5 ton hamsi ikram edilirken, Muğla yöresine ait tarhana da dağıtıldı. Düzenlenen Hamsi Festivalinde çeşitli sanatçılar Karadeniz şarkıları ile Muğlalıları coşturdu, vatandaşlar da horon tepip doyasıya eğlendi.
Muğla Karadenizliler Derneği Başkanı Celal Karakaş yaptığı konuşmada, "Ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde yarın mübarek Ramazan ayının 1'inci gününü idrak edeceğiz. Ramazan ayı toplumsal yardımlaşmanın birlik ve beraberliğin insanlar ile empati kurmanın öne çıktığı bir aydır. Bu ayın anlamını yakışır bir şekilde geçmesini can gönülden temenni ediyorum. Yaklaşık 3 yıldır dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi süreci, sınır ötesi güvenlik operasyonlarında görev yapan kahraman mehmetçiklerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırılar ve maalesef 2023 yılında 6 Şubat depremi yüzünden hamsi şölenimize 4 yıl ara vermek zorunda kaldık. Muğla Karadenizliler Derneği 2009 yılında kuruldu. Derneğimizin amacı Muğla kültürü ile Karadeniz kültürünü bir arada yaşamak ve yaşatmak Muğlamıza sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda katkı sağlamaktır. Bu vesile ile Muğlamız ile Karadeniz arasında gönül bağı oluşturan Karadeniz bölgemizde çay ve narenciye yetiştiriciliğinin başlamasını sağlayan, bölgemizin sosyal ve ekonomik anlamda gelişmesine katkı sağlayan değerli kişi merhum Zihri Derin'i saygı ve rahmetle anıyoruz "dedi.
Türkiye'nin her bir bölgesinde görev yaptığını dile getiren Muğla Valisi İdris Akbıyık da, "Ben Malatyalıyım, 16 yıl Malatya'da yaşadım. 54 yaşındayım ve 38 yıl Türkiye'nin birçok yerinde çalıştım. En uzun da Hakkari ve Diyarbakır'da çalıştım. Tabi Karadeniz'de, Rize'de, Sinop'ta İç Anadolu'da, Kayseri'de, Ankara'da yine İstanbul, Sakarya, Balıkesir Marmara kısacası Türkiye'nin her yerinde çalıştık ve çalıştığımız süre içerisinde de oradaki insanlarımızın daha mutlu daha müreffeh yaşaması için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Bugün de Muğla'dayız, Muğlalıyız. Artık bundan sonra sizlerin daha güzel yaşaması için daha iyi kamu hizmeti alması için tüm birimlerimiz ile var gücümüz ile sizlere hizmet edeceğiz. Bir Muğlalı olarak kısaca bir Türkiyeli olarak Muğla'da hizmet edeceğiz. Karadeniz hakikaten birliğin, hareketin, horonun, hamsinin memleketi. Muğla Kültürü ile doğa güzellikleri ile coğrafyası ile gastronomisi ile ülkemizin cennet bir köşesi. Bugün sadece Karadenizliler değil burada Türkiye'nin her yerinden Muğlalılar inanılmaz bir birlik beraberlik duygusu içerisinde aşk ile sevgi ile bir araya geldiler Bu organizasyonu yapan Karadenizliler Derneği başkanımıza ve yönetim kuruluna ve bu alanı sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Karadenizli ve Muğlalılar Hamsi Festivalinde Buluştu - Son Dakika
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