Kasım Gülek Köprüsü Yıkılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kasım Gülek Köprüsü Yıkılacak

Kasım Gülek Köprüsü Yıkılacak
28.09.2025 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

James Bond filmiyle tanınan köprü, hızlı tren projesi için yıkılacak. Hatice Çetin üzgün.

Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında 1962'den bu yana kent ulaşımına hizmet eden, '007 James Bond-Skyfall' filminde de kullanılmasıyla dünyada tanınan Kasım Gülek Köprüsü için yıkım kararı verildi. 2026 yılının ilk aylarında yıkılacak köprünün yerine modern bir alt geçit yapılması planlanıyor. Yıkım ve yeniden alt geçit yapılmasının ise 8 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

007 James Bond filminde oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar

"KÖPRÜ YIKILACAĞI İÇİN ÜZGÜNÜM"

James Bond-Skyfall filminin köprü üzerindeki çekimlerinde yer alan ve o dönem internete sızan bir fotoğraf ile ünlenen Hatice Çetin (61), köprünün yıkılmasından dolayı hüzünlü olduğunu söyledi. 4 çocuk annesi Çetin, eşinin hayvancılık yaptığını, filmin çekildiği dönemde eşinin işsiz olduğunu belirterek, "Ben ilk 'Hanımın Çiftliği'nde oynadım. Ondan sonra 'Dila Hanım'da oynadım. 'Görüş Günü'ne gittim birkaç gün. 'Kötü Yol' diye bir dizi vardı ona gittim. Birkaç tane diziye gittim. Dünyaca ünlü bir filmde de oynadım, 007 James Bond. İlk başta teklif geldiğinde biraz heyecanlandım, korktum. Çünkü yabancı dizi, ilk defa çağırıyorlar. Sonra bir iki arkadaş daha gelince heyecanımı yendim. 27 gün gittim, güzel geçti. Kasım Gülek Köprüsü'nde bir aksiyon sahnesinde bir fotoğrafım var, çok ünlü oldu. O köprü yıkılıyor şimdi. İnşallah yerine daha güzeli yapılır. Yıkılmasını da istemedim ama elimden bir şey gelmez. Yıkılacağı için üzgünüm" diye konuştu.

007 James Bond filminde oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar

"FİLMDEN ALDIĞIM PARAYLA EVİMİ YAPTIRMIŞTIM"

Çetin, sözlerine şöyle devam etti: "Gittim, geldim. Hatta televizyondan da çağırdılar. O resim çıkınca çocuklarım göndermek istemedi. O fotoğraftan dolayı bayağı ünlü oldum. Benim telefonum yoktu, çocuklarımın vardı. Onlar gösterdi. Filmlerde oynama merakı bir arkadaş ortamıyla başladı. 'Biz diziye gideceğiz, seni de çağıralım' dediler. O zaman eşim çalışmıyordu, çocuklara bakıyordum. Biri üniversiteye gidiyordu, biri liseye, biri ilkokula gidiyordu. Oğlum askerdeydi. Dedim ben de gideyim. Eşim de 'tamam git' dedi. Böyle vesile oldu. O zaman 760 lira para almıştım. O parayla bu evimi yaptırdım. İkinci katla teras katının inşaat malzemesini aldım."

007 James Bond filminde oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar

"O SAHNEYİ EN AZ ON DEFA ÇEKTİK"

Çetin, filmde oynadığı sahneleri de anlatarak, "O resim çekildiğinde ise gerçekten gördüm. Adam atlayacaktı, ben bekledim. 'Hazır' dediler. İlk defa görüyorsun, adam Kasım Gülek Köprüsü'nden trenin üstüne atlayacak, bayan gelip silah doğrultacak, ben korkuyla arabanın arkasına saklanacağım. Heyecanlandım. Tipim de ciddi duruyor, sinirli gibi çıkmışım. Hiç haberim yoktu, resmimi çekmişler. O sahneyi en az on defa çektik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hatice Çetin, James Bond, Gaziantep, Magazin, Güncel, Mersin, Sinema, Yerel, Yaşam, Gülek, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kasım Gülek Köprüsü Yıkılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Düşman“ ilan ettiği ülkeden Netanyahu’ya yanıt "Düşman" ilan ettiği ülkeden Netanyahu'ya yanıt
Kıraç konserinde Güllü’yü unutmadı Kıraç konserinde Güllü'yü unutmadı
Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi
İnanılmaz maç Mourinho öldü öldü dirildi İnanılmaz maç! Mourinho öldü öldü dirildi
Rusya’da gizemli ölümler Putin’e peş peşe büyük şok Rusya'da gizemli ölümler! Putin'e peş peşe büyük şok
Liverpool’dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle
Masterchef’te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay’ın akıbeti belli oldu Masterchef'te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay'ın akıbeti belli oldu

14:52
Düğün günü kabusa döndü Damat dans ederken kalp krizi geçirip öldü
Düğün günü kabusa döndü! Damat dans ederken kalp krizi geçirip öldü
13:53
Asena 8 yıl sonra sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü
Asena 8 yıl sonra sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü
13:40
Büyük deprem yolda mı Profesör Kütahya depremini canlı yayında değerlendirdi
Büyük deprem yolda mı? Profesör Kütahya depremini canlı yayında değerlendirdi
13:36
Prof. Dr. Üşümezsoy, Kütahya için 6.5’lik deprem uyarısı yapmış
Prof. Dr. Üşümezsoy, Kütahya için 6.5'lik deprem uyarısı yapmış
13:02
Kütahya’da 5.4 büyüklüğünde deprem İstanbul ve İzmir’de de hissedildi
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi
12:09
Dünyanın en büyük köprüsü açıldı
Dünyanın en büyük köprüsü açıldı
12:03
ATM ve IBAN’dan para göndermede yeni dönem 1 Ocak’ta başlıyor
ATM ve IBAN'dan para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2025 15:16:57. #7.13#
SON DAKİKA: Kasım Gülek Köprüsü Yıkılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.