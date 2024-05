KAYMEK Gençlik Merkezleri Yıl Sonu Programı Başarıyla Tamamlandı

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; bu yıl 5 bin 82 öğrenciye hizmet veren KAYMEK Gençlik Merkezleri Yıl Sonu Programı'na katıldı. Programda konuşan Büyükkılıç; "KAYMEK binlerce öğrencimize 141 alanda kurs veren bir kuruluşumuz. Valimizin deyimiyle 6'ncı üniversite. Hakikaten KAYMEK, Kayseri'mizin bir gerçeği, sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki eğitim ve kursları ile marka haline gelen ve kentin 6'ncı üniversitesi olarak nitelenen Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) etkin ve verimli bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamladı. Öğrencilere yönelik akademik ders takviyeleri, sınavlara hazırlık kursları, etüt ve soru çözümleri, deneme sınavları, akıl oyunları, kulüp faaliyetleri, öğrenci koçluğu, yarışmalar, seminerler, sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle dopdolu 5 bin 82 öğrenciye hizmet verdiği bir eğitim öğretim dönemini geride bırakan KAYMEK, Gençlik Merkezleri Yıl Sonu Programı düzenledi. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen KAYMEK Gençlik Merkezleri Yıl Sonu Programı'na Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar ile öğrenciler ve aileleri katıldı. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi girişinde gençlerin alkışları eşliğinde coşkuyla karşılanan Başkan Büyükkılıç, alanda kurulan KAYMEK stantlarını inceleyerek Teknofest'e katılacak projeler hakkında bilgiler aldı. Burada açıklamalarda bulunan ve KAYMEK'in binlerce öğrenciye 141 alanda kurs veren bir kuruluş olduğunu vurgulayan Büyükkılıç; "Valimizin deyimiyle 6'ncı üniversite. Hem kalitesiyle hem ufuk açıcı yaklaşımıyla KAYMEK olarak Kayseri Büyükşehir Belediyemizin birimi" dedi. Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Gençlik Merkezleri Yıl Sonu Programı'nda gençlerin mutluluğunu paylaşmak istediklerini belirterek, "Hem ekonomiye canlılık kazandırıp hem yavrularımızın donanımlı, eğitimli; kurslarla, sertifikalarla adeta özgüven içerisinde çalışma yapıyor olması bizleri keyiflendirmekte" diye konuştu. Geri dönüşüm yöntemi ile üretilen ürünlerin bulunduğu standa da dikkat çeken Büyükkılıç; "Burada da sıfır atık projesiyle destan yazmışlar. Değişik ürünlerle geri dönüşümü değerlendiren bir anlayış sergiliyorlar. Ayrıca Teknofest çalışmalarına katılmak amacıyla 4 tane projemiz kazanmış ve Adana'daki yarışmalara katılacak, kabul görmüş. Bunların hepsi bizi keyiflendiriyor, sevindiriyor. KAYMEK'imizin değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum, öğrencilerini tebrik ediyorum. Bizleri seven, güvenen ailelere de ayrıca teşekkür ediyorum. Hakikaten KAYMEK, Kayseri'mizin bir gerçeği, sağ olsunlar, var olsunlar" ifadelerini kullandı. Daha sonra programın gerçekleştiği salona geçen Başkan Büyükkılıç, burada da Türk bayrakları eşliğinde büyük bir coşku ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan KAYMEK Gençlik Merkezleri Yıl Sonu Programı'nda katılımcılara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Ay yıldızlı Türk bayraklarımız ellerimizde, pırıl pırıl Teknofest gençliği, sizleri tebrik ediyor, hoş geldiniz diyorum" dedi. Başkan Büyükkılıç, gençlerin değerlerine bağlı ve daha donanımlı bir şekilde yetişmesi için koşturduklarını kaydederek; "Değerlerine sahip çıkan, ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine ve inancına sahip çıkan siz sevgili gençlerimizin daha donanımlı, daha eğitimli, özgüven içerisinde yetişmesi için ekibimiz, gece demeden gündüz demeden koşturmakta. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sizler de bundan memnuniyet duyuyor, yararlanıyorsunuz. Çok şükür binlerce yavrumuz gerek kurslarla, gerek eğitim amaçlı çalışmalarla, gerek sosyal içerikli çalışmalarla, gerekse sportif, kültürel amaçlı çalışmalarla belediyemizin imkanlarından faydalanırken şehrimizin huzurunu, güzelliğini, şehrimizin hayırseverliğini, konukseverliğini de her yere taşımaya çalışıyor. Bizler de kütüphanelerimizle, müzelerimizle, sportif ve sosyal tesislerimizle hem merkezde hem taşrada, 16 ilçemizde KAYMEK vasıtasıyla oradaki insanların donanımlı olması için bu fırsatlardan yararlanması için koşturuyoruz" şeklinde konuştu. Çalışmalarda emeği geçen KAYMEK eğitmenlerine teşekkür eden Büyükkılıç, bir de eğitmenlere çağrıda bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü;

"Emeği geçenlere, hocalarımıza bir kez daha teşekkür ederken hocalarımıza diyorum ki; bu yavrularımızı kendi kardeşiniz, kendi yavrunuz yerine koyarak bağrınıza basmaya devam edin. Çünkü onlar size emanet. Onlara merhametle, şefkatle, iyi niyetle, gayretle, doğruyu göstererek yol alalım, çalışalım. İnsanlar bizleri seviyor, güveniyor. Bu imkanları siz bizi seven, güvenen, seçen hemşehrilerimizin lehine kullanıyorsunuz. Ne mutlu."

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Gençlik Merkezleri Yıl Sonu Programı'nda gençlere keyifli eğlenceler dileyerek, yarışmalarda ödül alan öğrencileri tebrik etti ve başarılarının devamını temenni etti. KAYMEK Gençlik Merkezleri Yıl Sonu Programı çeşitli gösteriler, halk oyunları ve konserlerle devam ederken, öğrenciler İsrail'in Filistin zulmüne dikkat çekmek için Türk ve Filistin bayrakları ile dabke dansı yaptı. KAYMEK öğrencilerinin düzenlediği konserde sahneye çıkan Büyükkılıç, Namık Kemal Bilgin şefliğindeki koroya Gesi Bağları türküsünde eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, korodaki gençleri de tebrik etti. KAYMEK kursiyeri öğrenciler ve aileleri program boyunca keyifli vakit geçirirken, Büyükkılıç program sonunda kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşları kırmayarak onlarla günün anısına bol bol fotoğraf çektirdi. Gençlere yönelik eğitim hizmetinin yanı sıra onların gelişimleri için birçok faaliyete imza atan KAYMEK Gençlik Merkezleri, başkaları ile iyi ilişki kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, milli ve manevi yönden gelişmiş, şuurlu, vatansever ve başarılı gençler yetiştirmeyi ilke edindi. KAYMEK Gençlik Merkezleri, 2023-2024 eğitim - öğretim yılında YKS hazırlıkta bin 40, LGS hazırlıkta bin öğrenciye, toplamda ise 5 bin 82 öğrenciye hizmet verdi.

Kurslarda, akademik ders takviyeleri, sınavlara hazırlık kursları, etüt ve soru çözümleri, deneme sınavları, akıl oyunları, kulüp faaliyetleri, ödev evi hizmeti, öğrenci koçluğu, yarışmalar, seminerler, sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirildi. - KAYSERİ