Kayseri'de Ameliyat Skandalı: Ses Telim Kesildi İddiası

29.10.2025 17:00
Gülhan Yıldırım, guatr ameliyatında ses telinin kesildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Kayseri'de özel hastanede guatr ameliyatına giren kadın, ses telinin kesildiğini iddia etti.

"GUATR AMELİYATINDA SES TELİ KESİLDİ" İDDİASI

Kayseri'de yaşayan 45 yaşındaki Gülhan Yıldırım, guatr hastalığından dolayı Özel Dünyam Hastanesine başvurdu. Burada ameliyat edilen Yıldırım'ın iddiasına göre ameliyat sırasında ses teli kesildi. Gülhan Yıldırım, İl Hasta Hakları Kuruluna başvurarak şikayetçi oldu.

"1.5 YILDIR KONUŞAMADIM"

Yanlış ameliyatın ardından hayatı kararan mağdur kadın yaşadığı zorlukları anlatarak, "Guatr hastalığım nedeniyle doktora gittim. Muayene oldum ve muayenem sonucu ameliyat önerdiler. Benim guatrım 4 milimetre çapındaydı. Doktor hemen bir ameliyat gerçekleştirmemiz gerektiğini söyledi. Doktora güvenerek ameliyat oldum. Ameliyattan çıktıktan sonra sesimi kaybettim. Konuşamadığımda doktora sordum. Doktor bana 1 hafta veya 15 gün içerisinde sesimin tekrar düzeleceğini söyledi ve süreklide kortizon yüklediler. Her gittiğimde "1 aya, 3 aya tekrar gelecek sesin acele etme" diyerek beni oyaladılar. 22 Nisan 2024 de ameliyat oldum. 1.5 buçuk yıldır konuşamadım. 1 buçuk yılsonunda da sesim yok. 6 ay kortizon kullandım. Bu durumu her dile getirdiğimde doktor benimle sürekli dalga geçerek ' ben seni zaten duyuyorum biraz sessiz kalsan ne olur sanki ?" dedi. Çocuklarımla bile "annenizin sesi biraz kısık olsun kısık olsa ne olacak kafanız rahatlar başınız ağrımaz 'gibisinden sözler söyleyerek dalga geçti. Ben şuan da konuşamıyorum" dedi.

Özel hastaneyle ilgili kan donduran iddia! Guatr ameliyatından sonra sesini kaybetti

"KONUŞUNCA SANKİ SIRTIMDA KOCAMAN BİR TAŞ VAR"

Yıldırım, "Konuşurken nefes alamıyorum ve benim gitmediğim doktor kalmadı. Ben en son gittiğim doktorda ses teli felci olduğumu anladım. Doktora tekrar gidip benim zaten ses teli felcim varmış dediğimde doktor küfür etti. Sesiniz gelecek dedi ve 1 buçuk yıl oldu hala sesim yok. Çalışma hayatımı kaybettim, çocuklarımla iletişim kuramıyorum, sosyal hayatımı kaybettim. Biz kime güveneceğiz. Hastanenin benim masrafımı karşılamasını istiyorum ve ben sesimi kaybettiğim için benim ödediğim paranın geri ödenmesini istiyorum. Doktorun arkamda duracağı yerde hala beni oyalayarak istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz diyor ve hiçbir şey çıkmaz diyor. Benim bu sesim böylemi kalacak ben kimseyle iletişim kuramıyorum. Kimseyle sohbet edemiyorum, hiçbir yere çıkamıyorum. Allah korusun benim başıma bir iş gelse beni kim kurtaracak. Kapalı alanlara giremiyorum, bulunamıyorum. Banyoda bile zor duruyorum. Burun kuruluğu, denge kaybı ve şuanda sol kulağım duymuyor" diye konuştu.

Mağdur kadını evinde ziyaret eden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bir arabayı tamir eden ustanın başka bir parçayı bozma ihtimali olduğu gibi doktorunda ameliyattan sonra hata yapma ihtimali var. Doktorlar meslek olarak çok üst bir segmentteler ama davranışları itibarıyla çok düşe biliyorlar. Bir hastanın ameliyattan sonra dalga geçmek çocuklarının yanında alay etmek ve bir seviyesizlik yapmakta doktorlara has olabiliyormuş. Dünyam Hastanesi'ne gidip böyle bir yanlış ameliyattan sonra sahip çıkılmaması da hastanenin ayıbı. Hastayı da siyasi bir şekilde hastayı tehdit etmesi de başka bir sorun. Doktorlar veya hastaneler ile ilgili bir sorun yaşadığınızda bunu şikayet edebileceğiz yerler var. Hasta Hakları Kurulu var ve şikayet ettikten sonra tazminatlarınızı da alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ameliyat, Hastane, 3-sayfa, kayseri, Sağlık, Yerel, Guatr, Guatr, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
