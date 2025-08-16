Kayseri\'de Paraşüt Zorunlu İniş Yaptı

Kayseri'de havada korku dolu anlar yaşandı.

HAVADAYKEN DÜĞÜMLENDİ

Talas ilçesinde Ali Dağı'ndan havalanan pilot Emin Gürpınar yönetimindeki paraşütün sol kumanda ipi kalkıştan bir süre sonra düğümlendi.

SAKİNLİĞİ FACİAYI ÖNLEDİ

Yolcusuyla beraber havada sorunu tespit eden Gürpınar, sakinliğini koruyarak durumu yolcusuna anlattı. Düğümlenen ipi açmaya çalışmasına rağmen başarısız olan Gürpınar, kalkış yaptığı tepeye yeniden iniş yaptı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazada yaralanan olmadı.