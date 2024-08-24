Kayseri Erciyes, Uluslararası Yol Bisiklet Yarışına Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
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Kayseri Erciyes, Uluslararası Yol Bisiklet Yarışına Ev Sahipliği Yapıyor

Kayseri Erciyes, Uluslararası Yol Bisiklet Yarışına Ev Sahipliği Yapıyor

Kayseri Erciyes, dünyanın dört bir yanından profesyonel sporcuların katıldığı uluslararası yol bisiklet yarışına ev sahipliği yapıyor. Yarışlara Türkiye başta olmak üzere, İsviçre, Avusturalya, İngiltere, Japonya, Ukrayna, Venezuela, İran, Eritre, Kazakistan'dan 66 profesyonel sporcu katıldı.

24.08.2024 14:50  Güncelleme: 14:54
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Türkiye'de bisikletin merkezi haline gelen Kayseri Erciyes, dünyanın dört bir yanından profesyonel sporcuların katıldığı uluslararası yol bisiklet yarışına ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği takviminde bulunan Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarış serisi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve Develi Belediyesi, Erciyes A.Ş., Spor A.Ş. Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği destekleri ile gerçekleştiriliyor. Müsabakalara Grand Prix Soğanlı etabı ile start verildi.

Bisiklet yarışlarına Türkiye başta olmak üzere, İsviçre, Avusturalya, İngiltere, Japonya, Ukrayna, Venezuela, İran, Eritre, Kazakistan'dan 66 profesyonel sporcu katıldı.

11 takımın katıldığı yarışlar, Grand Prix Soğanlı etabı ile başladı. Bisikletçiler 113 km uzunluğundaki bu parkurda Kayseri Üniversitesi Seyrani Kampüsü önünden başlayıp Yeşilhisar, Yahyalı, Sultan Sazlığı istikametinden yine aynı yerde bitiş noktasına ulaştı.

GP Soğanlı etabı sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Natnael Berhane birinci, Vino SKO Team'den Vladimir Koltunov ikinci, Spor Toto Continental Team'den Tahir Buğra Yiğit üçüncü geldi. İBB Spor Kulübü'nden Petros Mengs ise En genç Sporcu ünvanını elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreni ile sporculara madalya ve kupaları Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve Kayseri İl Jandarma Komutan Yardımcısı İsmet Demirgürelli tarafından takdim edildi.

Kayseri'nin tarihi doğal güzellikleri barındıran bölgeler içerisinde gerçekleşen uluslararası bisiklet yarışları Grand Prix Kaisareia etabı ile devam edecek. 128 km uzunluğundaki parkur Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da sona erecek.

Ayrıca 25 Ağustos Pazar günü Erciyes'te Kayseri MTB Cup müsabakaları düzenlenecek. Kadın ve erkek olmak üzere iki etapta gerçekleştirilecek dağ bisikleti yarışında Türkiye, Yunanistan, Kazakistan Ukrayna, Azerbaycan ve İran'dan toplam 90 sporcu mücadele edecek.

Yarışma takvimi ise şu şekilde:

25 Ağustos 2024 Pazar

Grand Prix Kaisareia - Cumhuriyet Meydanı start saat: 09.00

Kayseri MTB Cup - Erciyes Tekir Bölgesi start saat: 10.00. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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