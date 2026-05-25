Kayserili yöneticilerden Kurban Bayramı mesajları

Kayseri protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Vali Çiçek'in Kurban Bayramı mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Asırlardır millet olarak bizleri daha güçlü kılan; milli ve dini duygularımızın, örf ve adetlerimizin kuvvetlendiği, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, kardeşlik ve dayanışma duygularının güç kazandığı müstesna günlerdir. Kurban Bayramı da bizlere paylaşmanın, ihtiyaç sahiplerini gözetmenin ve manevi değerlerimizi yaşatmanın önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Bayram sevincini; akrabalarımızla, dostlarımızla, engelli, yaşlı, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşamak, toplumsal kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerindendir. Unutulmamalıdır ki sevinç ve mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır. Bu vesileyle, başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kayseri OSB Başkanı Yalçın'ın mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, "Mübarek Kurban Bayramı'nı idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma duygularının en yoğun şekilde hissedildiği müstesna günlerdir" dedi.

Başkan Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü:

"Kurban Bayramı, sadece ibadet yönüyle değil; aynı zamanda ihtiyaç sahiplerini gözetmek, paylaşmanın güzelliğini yaşamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek açısından da büyük anlam taşımaktadır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de: "Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat O'na sizin takvanız ulaşır" buyurarak, kurban ibadetinin özünde samimiyet ve Allah'a yakınlaşma niyetinin bulunduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de bir hadis-i şerifinde, "Kurban Bayramı günlerinde Allah katında en sevimli amel, kurban kesmektir." buyurarak bu ibadetin faziletine işaret etmiştir. Bu günlerde yapılan her iyilik, her fedakarlık ve her paylaşım, toplumumuzun birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmektedir. Bu mübarek günlerde gönülleri hoşnut etmek ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek en büyük vazifemizdir. Bu duygularla; aziz şehitlerimizin ailelerinin, gazilerimizin, sanayicilerimizin, hemşerilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; bayramın barışa, huzura ve berekete vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

KTO Başkanı Gülsoy: "Bayramlar; sevincin, paylaşmanın ve birliğin en güçlü simgesidir"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kurban Bayramı vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımladı. Tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Başkan Gülsoy, bayramların toplumsal dayanışmayı en üst seviyeye çıkaran, kırgınlıkları bitiren ve gönül köprüleri kuran müstesna günler olduğunu vurguladı.

"Manevi köprülerimizi ve dayanışmamızı güçlendirmeliyiz"

Kurban Bayramı'nın vesile olduğu bereket ve huzura dikkat çeken KTO Başkanı Ömer Gülsoy, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Millet olarak paylaşmanın, kardeşliğin ve yardımlaşmanın en güzel tecellisi olan bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın derin huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar; sevinçleri çoğaltma, kırgınlıkları geride bırakma ve barışı hakim kılma günleridir. Bu mübarek günlerin gönüllerimize ferahlık, ülkemize ve tüm dünyada huzur, refah ve barışa vesile olmasını yürekten temenni ediyorum."

"Anadolu irfanını ve yardımlaşma kültürünü yaşatalım"

Bayramların sadece bir tatil değil, toplumsal bir kenetlenme fırsatı olduğunu belirten Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayramlar, hep birlikte aynı sofrada buluşmanın, sevinci ortak kılmanın adıdır. Unutmayalım ki acılar paylaştıkça azalır, mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Anadolu irfanının temelini oluşturan yardımlaşma kültürümüzü bu bayramda daha da kuvvetlendirmeliyiz. Büyüklerimizin duasını almalı, küçüklerimizi sevindirmeli ve ihtiyaç sahiplerini asla yalnız bırakmamalıyız."

"İbadetimizi dinimizin özüne yakışır şekilde eda edelim"

Kurban ibadetinin yapılış şekline dair önemli bir hassasiyet çağrısında da bulunan Başkan Gülsoy, "Kurban ibadetimizi ifa ederken dinimizin emrettiği şefkatle hareket etmeliyiz. Canlılara eziyet etmeden, çevre temizliğine ve İslami hassasiyetlere azami özen göstererek, vicdanları yaralayacak her türlü görüntüden uzak durmalıyız. Bu, hem inancımızın hem de insanlığımızın bir gereğidir. Bu mübarek günlerde yapılan ibadetlerin ve duaların kabul olmasını niyaz ediyorum. Başta Kayseri Ticaret Odası üyelerimiz ve hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu ve bereketli bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

Başkan Büyüksimitci'nin mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Kurban Bayramı'nın paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli günlerden biri olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, "Bayramlar, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, sevgi, saygı ve hoşgörünün en güzel şekilde yaşandığı özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam aleminde sağlık, huzur ve berekete vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Üretimin, emeğin ve dayanışmanın Türkiye'nin kalkınmasındaki önemine dikkat çeken Büyüksimitci, "Ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve güçlü yarınlara ulaşması için fedakarca çalışan sanayicilerimiz, çalışanlarımız ve tüm üretim camiamız büyük bir gayret ortaya koymaktadır. Bayramın, iş dünyamız için moral ve motivasyon kaynağı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyüksimitci mesajının sonunda, "Bu duygu ve düşüncelerle başta sanayicilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın insanlığa barış, huzur ve mutluluğa vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un Kurban Bayramı mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

"Sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü gibi değerlerimizin güçlendiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği, küskünlüklerin unutulduğu, müstesna günlerden olan Kurban Bayramı'na erişebilmenin mutluluğunu millet olarak yaşamaktayız. İdrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nda küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp, kardeşlik duygularımızı güçlendirerek, bayram sevincini hep birlikte yaşamalıyız. Bu duygu ve düşünceler ile başta tüm İslam Alemi olmak üzere, akademik ve idari personelimiz ile tüm öğrencilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar dilerim."

Başkan Palancıoğlu'nun mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle bir açıklama yaparak tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bayramların sevgi, saygı, dayanışma ve paylaşma duygularının en üst seviyeye ulaştığı müstesna günler olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Kurban Bayramı'na çok şükür ulaştık. Bayramlar birlik, beraberlik, bir araya gelme, küskünlerin barıştığı, büyüklerin ziyaret edildiği güzel ve önemli günler. Cenab-ı Alla hem yapmış olduğunuz ibadetinizi, kurbanınızı kabul eylesin hem de birlik, beraberlik ve huzur içerisinde ailecek nice güzel bayramlara erişmeyi nasip etsin. Melikgazi Belediyesi olarak tam 23 noktada kurban kesimine destek veriyoruz. Aynı zamanda buraların temizliği ve ilaçlanması da yapılıyor. Mimarsinan'daki kurban satış alanımız ve kesim alanımız da büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için hazır. Allah kazasız belasız Kurban Bayramı geçirmeyi nasip etsin. Kurban ibadetlerimizin kabul olmasını diliyor; bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm insanlık için barış, huzur ve berekete vesile olmasını temenni ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

Rektör Karamustafa'nın mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Bayramların, birlikteliğin, beraberliğin, kardeşliğin, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğun yaşadığı günler olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın manevi huzurunu ve en kalbi sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, kalplerimizi birleştiren, birlik ve beraberlik bağlarımızı güçlendiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı zirveye çıkaran müstesna zamanlardır. Bu mübarek günlerde; sevgi, merhamet ve paylaşma duygularının en güzel örneklerini sergilememiz son derece önemlidir. Son yıllarda özellikle bulunduğumuz coğrafyada, Gazze'de devam eden insanlık dışı saldırılar, savaşlar, bizlere bayramları buruk yaşatsa da; yeryüzünde zulmün ortadan kalkması için dua ve temennilerimizi hiçbir zaman eksik etmemeliyiz. Bu duygu düşüncelerle başta Üniversitemizin değerli mensupları, kıymetli öğrencilerimiz ve Aziz Milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; bayramın gönüllere huzur, hanelere berekete vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun." - KAYSERİ