El freni çekilmeyen otomobili tek eliyle durdurdu

19.09.2025 09:36
Hatay'da park halindeyken el freni çekilmediği için hareket eden aracı fark eden Serap Mutlu, duruma müdahale ederek otomobili tek eliyle durdurdu. Büyük bir faciayı önleyen Mutlu, "O an hiç tereddüt etmeden durdurmaya karar verdim. İyi ki de durdurdum, çünkü bu caddede trafik çok yoğundu. Eğer aracı tutmasaydım büyük faciaya sebep olabilirdi" dedi.

Hatay'ın Defne ilçesine Subaşı Mahallesi'nde yaşanan olayda spor yapmak için geldiği salonunun önüne aracını park eden Serap Mutlu, park halindeki başka bir aracın harekete geçtiğini fark etti. Mutlu, hiç düşünmeden aracın arkasına geçerek tek eliyle aracı durdurmayı başardı.

TEK ELİYLE FACİAYI ÖNLEDİ

Kadının, el freni çekilmeyen aracı tek eliyle durdurduğu ve faciayı önlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre el freni çekilmeyen aracın arkasında bekleyen Mutlu, aracın sahibinin gelmesiyle muhtemel bir kazayı önlemiş oldu.

"O AN HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN DURDURDUM"

Yaşananları anlatan Serap Mutlu, "Birkaç gün önce spora geliyordum, aracımı park ettim. Araçtan eşyalarımı aldım ve bu taraftan yürümeye başladım. Sonra aniden bir aracın kaydığını fark ettim. Dönüp dikkatli baktığımda yavaş yavaş kaymaya başlayıp gittikçe hızlanıyordu. O an hiç tereddüt etmeden durdurmaya karar verdim. İyi ki de durdurdum, çünkü bu caddede trafik çok yoğundu. Çevre yolunda çok hızlı araçlar geçiyor. Kimsenin zarar görmemesi çok güzel. İlk önce içerideki spor mekanın sahibi, benim gönül kahramanı olduğumu söyledi. Aslında olayın ne kadar önemli olduğunu sonradan gerçekten anladım. Eğer aracı tutmasaydım büyük faciaya sebep olabilirdi" diye konuştu.

"BİRAZ DAHA DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR"

Mutlu sözlerinin devamında, "Oğlum videoyu izleyince, 'anne tek elle tutmuşsun' dedi. Sporun faydası varmış. Çünkü gerçekten bir faciaya olabilirdi, o yüzden hiç tereddüt etmedim. Yine olsa yine yapardım. Biraz dikkat diyorum ve ufak hatalar büyük sorunlara neden olabiliyor. Biraz daha dikkatli olmakta fayda var. El frenini çekmeyi unutmayalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

