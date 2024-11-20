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Kemalpaşa'da Alışveriş Aksadı

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Sarp Sınır Kapısı'ndan alışverişe gelen Gürcüler azaldı, esnaf işlerin durgunluğundan şikayetçi.

20.11.2024 16:01
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Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) – Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda esnaf, işlerin durgun olduğunu eskisi kadar Gürcü vatandaşlarının alışverişe gelmediğini belirtti. Kemalpaşalı esnaf Lamze Şanize, "Bugün gelen giden çok ama maalesef boş gelenler" dedi. Rusya'da yaşayan Türkiye'ye ziyarete gelen bir Ahıska Türkü ise "Bir bardak çay bizde 50 Rus Rublesi (17,18 TL), sizde ise burada çay 25 lira ve sizde çay pahalı bizde ucuz" diye konuştu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda esnaf, işlerin durgun olduğunu eskisi kadar Gürcü vatandaşlarının alışverişe gelmediğini belirtti. Esnaf, aralık ayında Gürcistan'da başlayacak olan Noel kutlamalarından dolayı satışlarda artış olacağı beklentisi içerisinde olduğunu söyledi.

Türkiye'ye alışverişe gelen Gürcü vatandaşı Eka Kapisune, "Çin ürünleri her tarafta var, Kemalpaşa daha ucuz. Eskisi kadar gelinmiyor ama yine de her şey burada ucuz. Yiyecek alıyoruz, giysi çok almıyoruz. Gürcistan çok güzel ama orada her şey pahalı" dedi.

Rusya'da yaşayan bir Ahıska Türkü, "Şimdi geldik Türkiye'ye, bakacağız, burada fiyatlar nedir, bizde nasıl? Bir bardak çay bizde 50 Rus Rublesi (17,18 TL), sizde ise burada çay 25 lira ve sizde çay pahalı bizde ucuz. Ben domates ve salatalık üretiyorum, aynı zamanda hayvancılık yapıyorum, benim için yahşi (güzel). Türkiye'de dayım ve halalarım var, onları ziyarete geldim" diye konuştu.

"Gürcistan'da satılan Çin malları işimizi bozdu"

Kemalpaşa'da mağaza işleten Gürcü vatandaşı Lamze Şanize, şunları söyledi:

"Bugün gelen giden çok ama maalesef boş gelenler. Şu anda da Gürcistan'da bu fiyatlara satışa başlandı. Çin malı satıyorlar ama insanlar çok fazla kaliteden anlamıyorlar, nerede ucuzsa oradan alıyorlar. İstanbul malı biraz pahalı geliyor insanlara ama Çin malı ucuz ve kalitesiz ama müşteri ucuzu tercih ediyor. Gürcistan'da satılan Çin malları bizim işimizi çok bozdu. Buradan giden esnaflar var ama o malları oraya nasıl geçiriyorlar, anlamış değilim. Şu aralar kalabalık olmadığı için sınırda kuyruk ve sorun yok. Şu an işlerden çok memnun değilim ama bakalım. Gürcistan'da yılbaşı yaklaşıyor ve yılbaşı alışverişleri yapıyorlar, biz de onları bekliyoruz. Bizim sezon şimdi aralık ayında başlayacak. Bütün beklentimiz biz Noel'i kutladığımız için, beklentimiz o yönde. O yüzden Kemalpaşa'ya gelen çok oluyor, bakalım bu sene nasıl olacak. Fiyatlarımız normal yani beş yıl öncesinde sattığımız fiyatlarla aynı satıyoruz. Ben Türklere de satıyorum ama normalde Türkler buradan alışveriş yapmaz."

Kemalpaşa\'da Alışveriş Aksadı
Kaynak: ANKA

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