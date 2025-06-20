Kene can aldıkça vatandaş aktara koşuyor! Öne çıkan 4 yağ var - Son Dakika
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Kene can aldıkça vatandaş aktara koşuyor! Öne çıkan 4 yağ var

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Kene can aldıkça vatandaş aktara koşuyor! Öne çıkan 4 yağ var
20.06.2025 10:26
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Kene can aldıkça vatandaş aktara koşuyor! Öne çıkan 4 yağ var
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Türkiye'de kene kaynaklı ölümlerin artması vatandaşları aromatik yağlarla keneden korunma yolları aramaya yöneltti. Aktarlarda en çok talep edilen yağlar lavanta, nane, okaliptüs ve limon olarak öne çıkıyor. Gıda Mühendisi Adil Nezih Kayışoğlu, yağların yoğun formda olduğu için alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini bu sebeple suyla seyreltilerek kullanılması gerektiği konusunda uyardı.

Türkiye genelinde havaların ısınmasıyla artan kene vakaları vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde kene sebepli ölümlerin artması sebebiyle vatandaşlar çözüm arayışına girdi. Sosyal medyada aromatik yağlarla yapılan karışımın vücuda sürülmesiyle kenelerin uzaklaştırıldığıyla ilgili yapılan paylaşımlar üzerine vatandaşlar aktarlara akın etti. Çorum'da aktar işletmeciliği yapan Gıda Mühendisi Adil Nezih Kayışoğlu, vatandaşların en çok kendilerine lavanta, limon, okaliptüs ve nane yağlarını sorduğunu dile getirdi.

"NANE, LAVANTA, LİMON VE OKALİPTUS YAĞLARINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Aromatik yağların keskin kokusunun keneleri uzaklaştırdığını dile getiren Kayışoğlu, "Bizim yıllardır bit ve kene gibi haşerelere karşı önerdiğimiz bazı doğal karışımlar var. Özellikle nane yağı, lavanta yağı, limon yağı ve okaliptus yağı gibi yağlardan oluşan bu karışımları müşterilerimize tavsiye ediyoruz." dedi.

"KARIŞIMLAR SAF OLARAK UYGULANMAMALI"

Yağların suyla seyreltilmesi gerektiğini belirten ve direkt cilde uygulanmaması yönünde uyarıda bulunan Kayışoğlu, "Müşteriler genellikle bu yağları suyla seyreltip evde sprey şişelerine doldurarak kullanıyor. Bu karışımlar saf olarak uygulanmamalı çünkü yoğun formda ciltte alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Seyreltilmiş haliyle tüm vücuda sıkılabiliyor. Özellikle kenelerin daha çok koltuk altı gibi yumuşak dokulu ve kıllı bölgelere yapışma eğiliminde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, bu bölgelerin daha yoğun şekilde korunmasını öneriyoruz. Son 10-15 gündür kene vakalarının artmasıyla birlikte bu karışımlar da tekrar gündeme geldi." diye konuştu.

"KESKİN KOKULU ÜRÜNLER HAŞERELERİN UZAK DURMASINI SAĞLIYOR"

Kayışoğlu, "Alternatif olarak sirke de kullanılabilir. Evlerinde sirke bulunan kişiler, sirkeyi suyla seyrelterek kokusu çok ağır olmayacak şekilde vücutlarına sıkabilir ya da sürebilirler. Çünkü keskin kokulu ürünler, bit, pire ve kene gibi haşerelerin uzak durmasını sağlıyor. Lavanta, limon, okaliptus ve nane yağları bu anlamda etkili. Dileyenler bu yağları evde kendileri karıştırarak da kullanabilir." ifadelerini kullandı.

"DUYLA KARIŞTIRARAK SPREY ŞEKLİNDE KULLANMAMIZ GEREKİYOR"

Sosyal medyada gördüğü karışımları aktara gelerek tedarik etmek isteyen Enes Varlı ise, "İnternette ve sosyal medyada kene ile ilgili bazı videolara rastladım. Bu videolarda bazı yağlardan bahsediliyordu. Ben de merak ettim ve aktara gelerek bu yağlar hakkında bilgi aldım, nasıl kullanmam gerektiğini sordum. Bu yağları karıştırarak suyla birlikte sprey şeklinde kullanmamız gerekiyor. Şu sıralar kene vakaları ülkemizde oldukça gündemde ve yaygın. Biz de bağ, bahçe işleriyle uğraştığımız için haliyle biraz tedirgin oluyoruz. Sosyal medyada bu konuda çok fazla video dönüyor. Yağları aktarlardan temin edebilirsiniz, sağ olsunlar ilgilendiler. Şu anda rahatlıkla kullanabilirim" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE KENE KAYNAKLI ÖLÜMLER

Türkiye'de bu yıl kene kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle ölüm sayısı dikkat çekici seviyelere ulaştı. Özellikle Sivas'ta çok sayıda vatandaş keneden hayatını kaybetti. Kayseri ve Çorum illerinde de kene ısırması sonucu ölüm olayları yaşandı. Bu veriler; özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz iç kesimlerinde kene ısırığına bağlı enfeksiyon ve ölüm oranlarının yükseldiğini gösteriyor. Uzmanlar vatandaşların yeşillik, kırsal alanlara gittiğinde açık renk, uzun kollu kıyafet giymesi, paçalarını çoraplarının içine sokması ve eve döndüğünde kulak arkası, kasık, diz ve dirsek içi gibi bölgeleri kontrol etmesi konusunda uyarıyor. Ayrıca uzmanlar kene yapışınca vatandaşların kendi imkanlarıyla keneyi vücutlarından çıkarmaması ve doktora başvurması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kene can aldıkça vatandaş aktara koşuyor! Öne çıkan 4 yağ var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sevinç Ak:
    kene yapışinca üzerine 2 damla zeytinyağı dökün kendiliğinden çıkar. %100 çözüm 0 0 Yanıtla
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