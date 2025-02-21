Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Ayvalıklı gaziler 51 yıl sonra Yavru Vatan'da - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Ayvalıklı gaziler 51 yıl sonra Yavru Vatan'da

Kıbrıs Barış Harekatı\'na katılan Ayvalıklı gaziler 51 yıl sonra Yavru Vatan\'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Meclis üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu ve Ayvalıklı gazileri makamında kabul etti.

21.02.2025 11:04  Güncelleme: 11:08
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Meclis üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu ve Ayvalıklı gazileri makamında kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde heyeti KKTC'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Meclis üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu ve Ayvalıklı Gaziler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

Ayvalık heyeti tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kabri ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda mücadele eden kahramanların yattığı şehitlik ziyaret edildi.

Ziyaretler sırasında Ayvalıklı gaziler, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği'nde Kıbrıslı gazilerle buluştu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Gazilerimiz 51 yıl sonra ilk kez gazi mertebesine erdikleri bu güzel toprakları görme fırsatı buldular, gururluyuz, mutluyuz. Kardeş kentimiz Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'a nazik misafirperverlikleri için teşekkür ederiz" dedi.

1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı ile yeni bir döneme başlandığını hatırlatan Ersin Tatar, anavatan Türkiye ile olan ilişkilere değinerek geleceğe daha güçlü ve emin adımlarla yürümeye devam ettiklerini söyledi. Tatar, "Kıbrıs Türkü'nün istiklal mücadelesiyle bugünlere kadar gelindi. Ama bu Kıbrıs Türkü'nün de ötesinde büyük bir milli zaferdir. Kıbrıs Türk halkının barışı, huzuru ve güvenliğini kolay elde edilmedi. Biz huzurumuzu, güvenimizi, bu istikrarı ve barışı sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne minnet borçluyuz. Anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan ilişkiler son yıllarda en üst düzeyde yürütülüyor" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs'ın tarihinde en önemli harekat olduğunu ifade ederek, "Bu harekat olmasaydı, bugün Kıbrıs'ta bir Türk kalmayacaktı. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'a Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun" temennisinde bulundu.

Ayvalıklı Kıbrıs gazileri yarım asır sonra ilk kez Kıbrıs'ta

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, "Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubemizin üye gazileri, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 51 yıl sonra ilk defa Kıbrıs'ı ziyaret etme fırsatı buldu. Böyle önemli bir geziyi Ayvalık Belediyesi olarak düzenlemekten büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 20 gazimiz ve eşleriyle beraber, Kıbrıs'ta bulunmaktan çok mutluyuz. Başta şehitlikler olmak üzere ziyaretlerde bulunduğumuz yerlerde gazilerimiz ve geziye katılan tüm heyetimiz duygusal anlar yaşadı" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Ayvalıklı gaziler 51 yıl sonra Yavru Vatan'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Ayvalıklı gaziler 51 yıl sonra Yavru Vatan'da - Son Dakika
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