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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kars'ta düzenlenen 'Kış Tatbikatı-2025' nefesleri kesti. Tatbikatta ayrıca şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler de ağırlandı.

'Kış Tatbikatı-2025', Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türkiye'den 12 bin, ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kosova, Pakistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Libya, Moğolistan, Nijer, Tacikistan ve Ürdün'den 199 olmak üzere toplam 12 bin 199 personelin katılımıyla Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirildi. Azerbaycan, Bosna, İtalya, Kosova ve Pakistan Silahlı Kuvvetleri askerlerinin keskin nişancı atışı yaptığı tatbikatta, hedefler F-16 atışı ve topçu birliklerinin atışları ile vuruldu.

Tatbikatı izleyen şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı'nn ağabesi Ayhan Hamlı, "Ağlamamak için aslında kendimi zor tutuyorum. Komutanlarımız çok vefalı inanlar, çok iyi karşıladılar. Çok güzel de misafir ettiler bizi. Kars'ta 33 yıl sonra olmak bizim için son derece güzel bir duygu. Belki yüreğimiz buruk ama biz çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Benim kardeşimi 'Mavi gözlü paşam' diye severdi annem. Paşa falan değildi, astsubaydı ama annem 'Mavi gözlü paşam' diye severdi. Mezarında da zaten 'Mavi gözlü paşam' diye yazıyor" dedi.

Tatbikatta birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkanı ve kabiliyetini denemek, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırmak, atış ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyelerini geliştirmek ve beka kabiliyetini arttırmak, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak amaçlanıyor. - KARS