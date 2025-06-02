Kurban Bayramı\'nda berberler bile bu işe giriyor! 63 bin TL cezası var

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Kurban Bayramı döneminde kesilen hayvanlardan uygunsuz yerlerde ve hijyenik olmayan koşullarda kıyma çekenlerin, vatandaşın sağlığı ile oynadığını dile getirdi. Mahalle aralarında, seyyar ya da sabit olarak ilgisiz kişiler tarafından, sağlık ve hijyen koşulları hiçe sayılarak, kıyma çekimi yapılmasının uygun olmadığını vurgulayan Manavoğlu, temizlik kurallarının ihmal edilmesinin hastalık yapan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşmasını kolaylaştırdığını söyledi.

Manavoğlu, kurban etini düşük maliyetle kıymaya dönüştürmek isteyenlerin aylarca depo ve bodrumlarda bekletilmiş, bakımı ve dezenfeksiyonu yapılmamış makinelerle, açık ortamda kaçak olarak et işleyenleri tercih etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Kurban etlerinin parçalanması, muhafazası, kıyma çekiminin hijyenik ortamda yapılmasının zorunlu olduğuna değinen Manavoğlu, kurban vecibesini yerine getiren vatandaşların, etlerin parçalanması ve kıyma çekimlerini kasap dükkanlarında yapması yönünde uyarıda bulundu.

Geçen yıllarda 'merdiven altı' olarak tabir edilen yerlerde nalbur, berber gibi farklı iş kollarındaki kişiler ile makinesi olan herhangi birinin sokak aralarında kıyma çekim işlemi yapmasına sıkça rastlandığını anlatan Manavoğlu, "İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında, yetkisi olmayan kişiye 21 bin 6 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 42 bin 76 lira ceza uygulanıyor" dedi.

Cezaların şikayet üzerine ilgili bakanlıklar ile belediye ekipleri tarafından uygulandığı belirtildi.

KUAFÖRLER BİLE KIYMA ÇEKİYOR

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, yaptığı açıklamada yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hem vatandaşları hem de esnafı uyardı. Yağmur, herkesin kendi mesleğini yapması gerektiğini hatırlatarak, her Kurban Bayramında olduğu gibi bu Kurban Bayramında da kıyma çekenlerin ortaya çıkabileceğini, kıyma çekme işinin kasaplara ait olduğunu söyledi. Yağmur, geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramında lastikçi, tamirci ve hatta kuaförlerin bile bir kıyma makinesi koyup bayramda kıyma çektiğini hatırlatarak bu yıl buna izin verilmeyeceğini ağır cezaların geldiğini ifade etti.

Yağmur, bu konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığından genelge geldiğini belirterek, "Buna göre, kasaplık mesleği dışında faaliyet gösteren esnafların kıyma çekmesi durumunda vergi muafiyetleri iptal edilecek. Herkes kendi işini yapmalı. Kurban Bayramı yaklaştıkça her yer kasap doluyor. Bu konuda sahada olacağız, denetimlerimizi artıracağız. Kuaför, lastikçi ya da tamirci gibi meslek gruplarının kalkıp kasaplık yapması halinde cezai işlem uygulanacak" dedi.