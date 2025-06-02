Kurban Bayramı'nda berberler bile bu işe giriyor! 63 bin TL cezası var - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kurban Bayramı'nda berberler bile bu işe giriyor! 63 bin TL cezası var

Haberin Videosunu İzleyin
Kurban Bayramı\'nda berberler bile bu işe giriyor! 63 bin TL cezası var
02.06.2025 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kurban Bayramı\'nda berberler bile bu işe giriyor! 63 bin TL cezası var
Haber Videosu

Kurban Bayramı izinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapanlara 63 bin lira ceza kesilecek. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmurkasaplar dışında kimsenin kıyma çekmemesi gerektiğinin altını çizerek; lastikçi, kuaför ve tamircinin bile kıyma çektiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Kurban Bayramı döneminde kesilen hayvanlardan uygunsuz yerlerde ve hijyenik olmayan koşullarda kıyma çekenlerin, vatandaşın sağlığı ile oynadığını dile getirdi. Mahalle aralarında, seyyar ya da sabit olarak ilgisiz kişiler tarafından, sağlık ve hijyen koşulları hiçe sayılarak, kıyma çekimi yapılmasının uygun olmadığını vurgulayan Manavoğlu, temizlik kurallarının ihmal edilmesinin hastalık yapan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşmasını kolaylaştırdığını söyledi.

Manavoğlu, kurban etini düşük maliyetle kıymaya dönüştürmek isteyenlerin aylarca depo ve bodrumlarda bekletilmiş, bakımı ve dezenfeksiyonu yapılmamış makinelerle, açık ortamda kaçak olarak et işleyenleri tercih etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Kurban etlerinin parçalanması, muhafazası, kıyma çekiminin hijyenik ortamda yapılmasının zorunlu olduğuna değinen Manavoğlu, kurban vecibesini yerine getiren vatandaşların, etlerin parçalanması ve kıyma çekimlerini kasap dükkanlarında yapması yönünde uyarıda bulundu.

Kurban Bayramı'nda kıyma çekene 63 bin lira ceza

Geçen yıllarda 'merdiven altı' olarak tabir edilen yerlerde nalbur, berber gibi farklı iş kollarındaki kişiler ile makinesi olan herhangi birinin sokak aralarında kıyma çekim işlemi yapmasına sıkça rastlandığını anlatan Manavoğlu, "İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında, yetkisi olmayan kişiye 21 bin 6 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 42 bin 76 lira ceza uygulanıyor" dedi.

Cezaların şikayet üzerine ilgili bakanlıklar ile belediye ekipleri tarafından uygulandığı belirtildi.

Kurban Bayramı'nda kıyma çekene 63 bin lira ceza

KUAFÖRLER BİLE KIYMA ÇEKİYOR

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, yaptığı açıklamada yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hem vatandaşları hem de esnafı uyardı. Yağmur, herkesin kendi mesleğini yapması gerektiğini hatırlatarak, her Kurban Bayramında olduğu gibi bu Kurban Bayramında da kıyma çekenlerin ortaya çıkabileceğini, kıyma çekme işinin kasaplara ait olduğunu söyledi. Yağmur, geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramında lastikçi, tamirci ve hatta kuaförlerin bile bir kıyma makinesi koyup bayramda kıyma çektiğini hatırlatarak bu yıl buna izin verilmeyeceğini ağır cezaların geldiğini ifade etti.

Yağmur, bu konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığından genelge geldiğini belirterek, "Buna göre, kasaplık mesleği dışında faaliyet gösteren esnafların kıyma çekmesi durumunda vergi muafiyetleri iptal edilecek. Herkes kendi işini yapmalı. Kurban Bayramı yaklaştıkça her yer kasap doluyor. Bu konuda sahada olacağız, denetimlerimizi artıracağız. Kuaför, lastikçi ya da tamirci gibi meslek gruplarının kalkıp kasaplık yapması halinde cezai işlem uygulanacak" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Ekonomi, 3-sayfa, Kuaför, Kurban, Hukuk, Yerel, Kıyma, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Bayramı'nda berberler bile bu işe giriyor! 63 bin TL cezası var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Türkiye’ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:54
Beşiktaş’ta Solskjaer’den transfer sorusuna cevap Bölge bölge saydı
Beşiktaş'ta Solskjaer'den transfer sorusuna cevap! Bölge bölge saydı
21:35
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu sona erdi Küme düşen ve Avrupa’ya katılan takımlar belli oldu
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi! Küme düşen ve Avrupa'ya katılan takımlar belli oldu
21:27
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
21:23
Ukrayna’nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 16:24:23. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda berberler bile bu işe giriyor! 63 bin TL cezası var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.