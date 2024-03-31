Kızıldere\'de yaşamını yitiren Cihan Alptekin anıldı

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GENÇAĞA KARAFAZLI

Kızıldere'de 30 Mart 1972'de Mahir Çayan ve arkadaşlarıyla birlikte yaşamını yitiren Cihan Alptekin, 52. ölüm yıl dönümünde Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol köyündeki mezarı başında anıldı.

Kızıldere'de 30 Mart 1972'de arkadaşlarıyla birlikte yaşamını yitiren Cihan Alptekin'in 52. ölüm yıl dönümü anmasına CHP, SOL parti, EMEP, ESP, DEM parti temsilcileri, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, İHD temsilcileri, Halkevi temsilcileri ile Hopa'dan ve Rize'den pek çok sayıda kişinin yanı sıra Cihan Alptekin'in yakınları katıldı.

Anma töreninde "Mahir Hüseyin Ulaş, kurtuluşa kadar savaş", "Kızıldere son değil, savaş sürüyor" sloganları atıldı

"AKP ELİYLE İNŞA EDİLEN BU GERİCİ, ÇÜRÜMÜŞ DÜZENİ KÖKTEN DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN"

Cihan Alptekin'in anma törenine katılan sevenleri şu şekilde konuştu:

Cihan Alptekin'in köylüsü Sol Parti Ardeşen İlçe Başkanı Mehmet Altay: "Devrimci dayanışmanın tarihini kanlarıyla yazanlara saygı için, emperyalizmden yerli işbirlikçilerinden hesap sormak için, ülkenin aydınlık geleceğini idam sehpalarında katledenlere karşı Kızıldere'de katledilen Cihan Alptekin'in mezarı başındayız. Kızıldere katliamının üzerinden tam 52 yıl geçti. Yarım asırdan uzun zaman oldu. Ne Kızıldere'de katledilen yoldaşlarımız unutuldu ne de Kızıldere. ve asla unutulmayacak. 52 seneden sonra bu yol ülkemizi aydınlık günlere taşıyacak en ışıklı yol olarak solumuzda durmaktadır. Geçmiş devrimci harekete sahip çıkmak, Kızıldere'nin yolundan yürümenin anlamı da budur. AKP- MHP gerici faşist blokunun ülkemizin tüm geleceğini teslim almaya çalıştığı bir süreçteyiz. Hiç kimsenin memnun olmadığı ve içinde bir çözümü barındırmayan bu politikalar karşısında yapılması gereken ülkenin kaderine sahip çıkacak, birleşik bir gücü ve iradeyi geliştirerek AKP eliyle inşa edilen bu gerici, çürümüş düzeni kökten değiştirmek mümkün olabilecektir.

"BU KÖY BİR CİHAN BÜYÜTMÜŞ"

Cihan Alptekin'in komşusu Demet Atagün: "Öncelikle biz Cihan amcamızı duyarak bir masal gibi büyüdük. Ben de bu sabah kalktığımda böyle bir masal kaleme almak istedim. Bir Köy Masalı... Bir köy varmış deniz üstünde. Bu köy çok farklıymış. Canlı, kanlı insanların diyarıymış. Bu köyde insanlar el ele, şarkılarla dolaşır; güneş batarken salıncaktan gökyüzünü izlerlermiş. Köyün bütün tarlaları aynı kişinin gibiymiş. Hep birlikte tarla tarla dolaşır, çok çalışır, insan ayırt etmezlermiş. Meci olan kişi türküyle en önde gider, dikenleri kesermiş. Bu insanlar doğalarını çok sever, hiçbir şeye değişmezlermiş. Bu köyün insanları haksızlığa hiç gelemezmiş. Ezilenin yanında dimdik dururlar, emperyalizme karşı mücadele ederlermiş. Dil, ırk, din ayırt etmez, herkesi kardeşlik toprağında beklerlermiş. Bu köyün kadınları dünyaya kafa tutarmış. Çocuklarını adalet beşiğinde sallar, tüm dünyayı kucaklayacak kadar sevgiyle büyütürlermiş. İnandıkları şeyin ardından sonsuza kadar gider, özgür ruhlarını beslerlermiş. Bu köy bir Cihan büyütmüş, Taşıyla, toprağıyla, suyuyla… Bu köy bir Cihan büyütmüş, Cihan büyüdükçe köy büyümüş. Köy büyüdükçe Cihan."

CHP Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu: "Cihan ve Mahirlerin izinden yürümeye çalışan bir birey olarak konuşmayı tercih ederim. Her ne kadar 52 yıl geçmiş olsa bile onların çizmiş olduğu antifaşist, antiemperyalist mücadele, devrimci mücadelenin kendisi hala çok büyük bir ihtiyaç. Bu ihtiyaçları karşılayacak argümanlar ve araçları geliştirmek gerektiğini düşünüyorum.

EMEP Rize İl Yönetim Kurulu Üyesi Aliriza Erdoğan: " Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan'ın idamlarını engellemek için NATO üssündeki 3 yabancı görevliyi kaçıran Devrimciler Kızıldere'de katledilişlerinin 52. yılında yurdun dört bir yanında anılıyor. Biz de burada Cihan Alptekin'i ziyaret ederek onları anmak için toplanmış bulunuyoruz. Onların devrimci dayanışmadaki kararlılığı ve pratiği günümüze ışık tutmaktadır. Emekten, emekçiden yanayım diyenler, emperyalistlerin ve yerli işbirlikçilerinin hizmetinde olan faşist diktatörlüğe karşı birleşmeyi ve dayanışmayı sağlama adımlarını atmalıyız.

"KARADENİZ'İN HER TOPRAĞINDA CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA DİRENİŞLERİN VE İSYAN TARİHLERİNİ BİRİKTİRDİK BİZ"

Hopa Halkevi Sözcüsü Kamil Ustabaş: "72 tarihi ve o çizgi bütün Karadeniz'i köylerinde şehirlerinde ve gençliğin içerisinde filizlenerek boy verdi. Karadeniz'in her toprağında cumhuriyet tarihi boyunca direnişlerin ve isyan tarihlerini biriktirdik biz. Bizler Karadeniz'in her sokağında emekçilerin üreticilerin gençliğin ve kadınların mücadelesini örgütlerken ve bu örgütlenmeyi Karadeniz yöresinde daha da genişletmeye çalışırken düşman bu cesareti nereden aldığımızı sorguluyor.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi Fındıklı İlçe Başkanı Tugay Köse: "Bizlere rehber olan bizlere yol gösterecek olan direniş ruhudur o direniş ruhu devrimci dayanışma ve yoldaşlığı birlikte mücadele etmeyi bizlere miras bırakmışlardır. Kızıldere'deki direniş bugüne kadar süre gelmiştir."

"BU HALK İÇİN MÜCADELEYİ BECEREBİLDİ"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı: "Örgütlü bir biçimde bedenini feda etmiş, bir ülkede çok ender rastlanan bu köyün aydınlık yüzlerinden bir tanesiydi, bugün anma töreninde bir aradayız. Yaşam mücadelesi bu yokuşu çıkmak gibi, ben soluk alarak buralara gelebildim, çıkarken şunu düşündüm yorgunluktan nefes alamadım vücudumu dinlendirme ihtiyacı hissettim. Oysa Cihan Alptekin yaşamını kaybedeceğini bildiği halde bu devrimci ruhu ile bu halk için mücadeleyi becerebildi bu çok güzel ve kutsal bir şeydir. Hatıraları önünde saygıyla önünde eğiliyorum. Arkadaşlarını ve yol arkadaşlarını bu devrimci mücadeleyi büyütmeye davet ediyorum."