Kocaeli'de Afet Bilinci Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Kocaeli'de Afet Bilinci Eğitimi Düzenlendi

Kocaeli\'de Afet Bilinci Eğitimi Düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim' projesi kapsamında Başiskele'de 2 günlük uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Eğitimde afet öncesi, sırası ve sonrasına dair önemli bilgiler paylaşıldı.

07.11.2024 12:32  Güncelleme: 12:33
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Kocaeli'de yürütülen "Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim" projesi kapsamında Başiskele'de 2 günlük uygulamalı eğitim yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplumda afet bilincini oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Başiskele Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi" kapsamında Başiskele'de 2 günlük eğitim gerçekleştirildi.

Projenin genel hedefi; toplumda afet bilinci kültürünü oluşturmak. Bu kapsamda mahalle gönüllülerine afet öncesi, sırası ve sonrasında bilinmesi ve yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler verildi. Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezinde gerçekleşen eğitimde Prof. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya tarafından "afetler karşısında dirençli toplum", AFAD Eğitmeni Alper Şen tarafından "afet bilinci", Doç. Dr. Serpil Gerdan tarafından ise "gözlemsel mahalle tehlike analizi ve yapısal olmayan risklerin azaltılması" konu başlıkları ele alındı.

Programın açılış konuşmasını yapan KOÜ Rektör Yardımcısı Ömer Faruk Çelik, "Afete karşı tüm toplumun bilinçlenmesi gerekiyor. Bu tür çalışmalar her şeyden önemli. Kocaeli Üniversitesi olarak afete karşı tüm toplumun bilinçlenmesinin sadece yerel yönetimler ile olmayacağının farkındayız. Bu tür eğitimler toplum için önemli bir farkındalık projesidir. Bu eğitimler mahalle bazında temel afet eğitimi bilinci kazandırmak için önemli bir seferberliktir" dedi.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Başiskele Kaymakamı Şenel, "Afetler Türkiye'nin bitmeyen gündemi. Erzincan depreminden 6 Şubat depremine kadar olan depremler bu coğrafyanın gerçekliği. Afet bizim ülkemizde sadece depremlerle anılsa da aslında doğa olaylarının sonucunda da afetler yaşanabiliyor. Yöneticiler olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyor. İlçe Afet Müdahale planlarımızı oluşturduk. Bugünse afet sonrası için değil, afete hazırlık için toplandık. Bir afet bilinci oluşturmalıyız" diye konuştu.

"Deprem bizim ülkemizin bir gerçeği"

Depreme karşı dirençli bir şehir oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, "Önemli bir eğitim toplantısı için bir aradayız. 2016 yılından itibaren 6 ilçede 37 mahallede 1206 kişiye eğitim verildi. Bugün de eğitimlerimiz Başiskele ilçesinde devam ediyor. Afet deyince bizim aklımıza deprem geliyor. Biz 17 Ağustos 1999 depremini yaşadık. Farklı tarihlerde farklı şehirlerde büyük depremler yaşandı. Deprem bizim ülkemizin bir gerçeği. Kocaeli Üniversitesi, AFAD İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimler veriyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz dirençli şehir Kocaeli'yi oluşturmak. Toplumumuzun bilinçlenmesi gerekiyor. İnşallah bu eğitimler diğer ilçelerde de devam edecek" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Afet Bilinci Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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