Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımları Bölge Müsabakalarında Başarı Elde Etti

Yerel

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımları, Türkiye Yıldızlar Bölge Müsabakaları'nda büyük bir başarıya imza attı. Erkek takımı, Güneydoğu Grubu'nda şampiyon olurken; kadın A takımı ikinci, kadın B takımı ise üçüncü oldu. Bu başarılı sonuçlarla, Kocasinan masa tenisi erkek ve bayan takımları, 7-11 Mayıs 2025 tarihlerinde Amasya'da yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Yıldızlar Takım Bölge Yarışmaları, Balıkesir, Antalya, Sivas ve Mersin illerinde yapılan müsabakalarda tamamlandı. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımları, Mersin Seyfi Alanya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Güneydoğu Bölge maçlarında önemli bir başarıya imza attı. Erkek takımı, gösterdiği üstün performansla Güneydoğu Grubu'nda şampiyon olmayı başardı. Kadın takımları da başarılı sonuçlarla turnuvada kendilerini gösterdi. Kadın A takımı, zorlu rakipleri karşısında sergilediği mücadele ile ikinci sırada yer alırken, kadın B takımı ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Elde ettikleri bu başarılarla Kayseri'yi bir kez daha gururlandırdılar ve Türkiye şampiyonası yolunda önemli bir adım attılar. Kendilerini kutluyor, Amasya'da daha büyük başarılar elde etmelerini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, sporun her dalında genç yeteneklere verdikleri desteğin önemini vurgulayarak, ilçeyi ulusal ve uluslararası alanda temsil etmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın masa tenisi alanındaki başarılarına da dikkat çekerek, "Masa tenisinde elde ettiğimiz başarılar, sadece bu yıl için değil, ilçemizin spor tarihine altın harflerle kazınmıştır. Masa tenisinde tarihi bir başarıya imza attık, ancak bu başarı tek bir anlık zaferin ötesinde, geleceğe yönelik bir adımın temelidir. Bu başarılar, bize gençlerimizin potansiyelini daha iyi şekilde değerlendirmek ve onları daha büyük başarılar için hazırlamak adına ilham veriyor. Sporcularımız, her müsabakaya gittiklerinde bizlere mutlu haberlerle dönüyorlar. Yavrularımız, her defasında yüzümüzü ak ediyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında sporcularımız, gururla şehrimizi ve ülkemizi temsil ediyor. Ay yıldızlı formayı hak ederek taşıyorlar. Bundan dolayı çocuklarımızı ve onlarla birlikte bu işe emek veren Milli Takım Antrenörleri Halil Adak ile Kemal Balım'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi'nin spor alanında atacağı adımların ve yatırımların, gençlerin gelişimi için önemli birer fırsat oluşturacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın adını ulusal ve uluslararası arenada daha da duyurmak için kararlılıkla çalışacaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ