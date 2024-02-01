Konak Belediye Başkanı Abdül Batur Son Kez Meclis Toplantısında Veda Konuşması Yaptı

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Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, son kez katıldığı Konak Belediye Meclisi toplantısında bir veda konuşması yaptı. Başkan Batur, Konak'ta belediye başkanlığı yapmaktan onur duyduğunu ve Konak Belediye Meclisi'yle birlikte tarihe geçecek çalışmalara imza attıklarını söyledi. Adaylık süreciyle ilgili de etik ilkeleri ön planda tuttuğunu belirten Batur, "Büyükşehir belediye başkanı aday adaylığı sürecimizden sonra Konak'la ilgili bir dönüş beklendi. Ama biz, böyle bir beklenti içerisinde değildik. Bunu da partinin üst kademesindeki yöneticilere ilettik. Büyükşehir belediye başkanlığına aday adayı olan birisinin aynı yere dönmesinin ilkesel olarak çok da doğru olmadığını düşündüğümüz için, ilkeli bir duruşla bugün itibarıyla son kez meclis toplantımıza katılmış bulunuyorum" dedi.

Konak Belediye Meclisi, şubat ayı birinci olağan toplantısını Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yaptı. Oturumu yöneten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, toplantıda meclis üyelerine veda etti. Tüm meclis üyelerine, belediye bürokratlarına, çalışma arkadaşlarına ve Konaklılara teşekkürlerini ileten Batur, "Biliyorsunuz, 2019'da başladığımız seçim sürecinden sonra Konak Belediye Başkanlığı'nı beş senedir yürütüyorum. Bu süreç içerisinde Konak'ta çok başarılı çalışmalar gerçekleştirdik. Bu başarılı çalışmaların gerçekleşmesinde, ana çalışmamız olan kentsel dönüşüm başta olmak üzere diğer bütün çalışmalarda emeği geçen çok değerli meclis üyesi arkadaşlarıma ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmak istiyorum" diye konuştu.

"İLKELİ DURUŞ SERGİLEDİK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı sonrasında mevcut görevde devam etmenin etik olmadığını ve bu görüşünü parti yönetimiyle paylaştığını açıklayan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükşehir belediye başkanı aday adaylığı sürecimizden sonra Konak'la ilgili bir dönüş beklendi. Ama biz, böyle bir beklenti içerisinde değildik. Bunu da partinin üst kademesindeki yöneticilere ilettik. Büyükşehir belediye başkanlığına aday adayı olan birisini aynı yere dönmesinin ilkesel olarak çok da doğru olmadığını düşündüğümüz için, ilkeli bir duruşla bugün itibarıyla son kez meclis toplantımıza katılmış bulunuyorum."

"VATANDAŞA ULAŞAN BAŞARILI OLACAKTIR"

Başkan Batur, İzmir'e hizmet etmek için yola çıkan adaylara başarı dileklerini ise şu sözlerle iletti:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı olarak yola çıkmıştık. Partimizin değerlendirmesiyle bir diğer arkadaşımız Büyükşehir Belediye Başkanlığı için görevlendirildi. Cemil Bey'e ve ilçelere aday olan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu sürecin centilmence geçeceğine; vatandaşa ulaşan, vatandaşın onayını alan ve ortaya koyduğu projelerde kendisini anlatabilenlerin başarılı olacağına inanıyorum."

"KONAK'TA UYUMLU BİR YAPI OLUŞTURDUK"

Başkan Batur, Konak Belediye Meclisi'nin uyumuna dikkat çekerek, "Bu beş yıl içerisinde Konak'ta gerçekten çok uyumlu bir meclis yapısı oluştu. CHP grubunda, Adalet ve Kalkınma Partisi grubunda, MHP grubunda, geçmişte İYİ Parti grubunda olan, şimdi ise bağımsız olan değerli arkadaşlarıma, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birbirimize saygı ve sevgi çerçevesinde, muhalefetin yapılacağı noktada da muhalefetin yapıcı muhalefet olarak bizleri uyarmasıyla ve bu uyarılara dikkat eden bir belediyecilik anlayışıyla Konak'a hizmet etmeye çalıştık" dedi.

"BU MECLİS TARİHE GEÇTİ"

Konak Belediye Meclisi'nin son beş yılda başta kentsel dönüşüm planları olmak üzere tarihe geçecek işlere imza attığına vurgu yapan Batur, şöyle konuştu:

"Konak, İzmir'in kalbi. Bu süreçte Konak'ın tarihine geçecek, Konak'ın tarihinde iz bırakacak en önemli çalışma olan kentsel dönüşümle ilgili 300 hektar Gültepe, 200 hektar Beştepeler ve 100 hektar da Gürçeşme planları olmak üzere 600 hektarlık bir alanın planlama çalışmalarını hayata geçirdik. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın bir yol haritasını da hayata geçirmiş olduk. O yüzden bu meclis, tarihe geçen bir meclistir."

"İZMİR'İN HAFIZASI"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 30 yıllık belediyecilik yaşamının getirdiği tecrübeye vurgu yaparak bu tecrübeyi paylaşmaktan mutluluk duyacağını ifade etti ve şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm, yıllardır beklenen bir çalışmaydı. Bunun yanında çeşitli projelere imza attık. Halkımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum örgütleriyle, demokratik kitle örgütleriyle, kadın kuruluşlarıyla iç içe çalıştık. 25 senelik bir belediye başkanı olarak, İzmir'in tarihine geçmiş olduk. Bana bu imkanı sağlayan, öncelikle partimizin kademelerinde geçmişte görev yapan tüm genel başkanlarımıza, parti yöneticilerimize, bizi bu görevlere getiren değerli Narlıdere ve Konak halkına teşekkürlerimi ifade ederim. Bundan sonraki süreçte biraz dinlenme fırsatı bulacağız. 1994 yılında İzbeton Genel Müdürlüğü'nden başlayarak 30 yıldır belediyecilik yapıyorum. İzmir'in hafızası olan bir belediye başkanıyım. Tecrübemizi paylaşacak konumdayız."

"GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK"

Sözlerini teşekkürlerini ileterek noktalayan Batur, "Bu süreçte belediyede çalışan arkadaşlarımız benim için çok önemli. Başkan yardımcılarımıza, müdür arkadaşlarımıza, temizlik görevlisinden, fen işleri ve park bahçelere sahada çalışan, emek veren, ter döken tüm emekçi kardeşlerimize teşekkür ederim. Sendikalarımıza teşekkür ediyorum. Uyum içinde sözleşmelerimizi imzaladık. Emekçilerimize çok daha fazla imkan vermek isterdik. Özellikle gelirlerin azaldığı ve giderlerin çok fazlalaştığı son yıl içinde bile emekçilerimizin hak edişlerini zamanında ödedik. Aday adaylığımızda İzmir kamuoyundaki tüm sivil toplum örgütlerine, sendikalarımıza, muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Benim için yeni bir dönem başlıyor. Meclis üyesi arkadaşlarım, kardeşlerim gibi oldu. Bir kez daha bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekküre ediyorum. Bundan sonraki yaşamınızda mutluluk, sağlık ve başarı diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Beni bu noktaya getiren hem Narlıdere'deki vatandaşlarımıza, Konak'ta bizlere güvenip bu noktaya getiren, bu koltuklarda oturmamızı sağlayan tüm Konaklı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Sizleri kırdıysak hem meclis üyesi hem bürokrat arkadaşlarıma sürçü lisan ettikse af ola. Hakkınızı helal edin. Arkadaşlarımızla beraber güzel işlere imza attığımıza inanıyorum" dedi.

MECLİS'TEN BAŞKAN BATUR'A TEŞEKKÜR

CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve ilçe yöneticileri ile gençlik kolları, MHP Konak İlçe Başkanı Ali Eren ve ilçe yöneticilerinin de takip ettiği meclis oturumunun sonunda, başta parti grup başkanvekilleri olmak üzere meclis üyeleri de Başkan Batur'a teşekkürlerini iletti.