Konak'ta Kadınlar İçin Güç Birliği - Son Dakika
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Konak'ta Kadınlar İçin Güç Birliği

16.06.2022 10:30
Konak'ta Kadınlar İçin Güç Birliği

Konak Belediyesi ile İzmir Kadın Dayanışma Derneği arasında kadınlara yönelik eğitimler verilmesi ve ortak projeler üretilmesi için protokol imzalandı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Her zaman kadınların yanındayız. Kadın dostu bir belediye olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Konak Belediyesi ile İzmir Kadın Dayanışma Derneği arasında kadınlara yönelik eğitimler verilmesi ve ortak projeler üretilmesi için protokol imzalandı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Her zaman kadınların yanındayız. Kadın dostu bir belediye olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Konak'ta kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü olması için yapılan protokolün imza törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Müzeyyen Alpşen ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Serdahbeyi ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Sibel Hür katıldı. Protokol ile ortak proje ve projelere yönelik hibe desteklerinde beraber çalışmalar yapılacak. Ayrıca Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) kapsamında da eğitimler verilecek.

BATUR: "KONAK BELEDİYESİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE AYAKTA"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Her zaman kadınların yanındayız. Kadın dostu bir belediye olmaktan gurur duyuyoruz. Konak Belediyesi olarak geçtiğimiz üç yıl içerisinde özellikle kadın dernekleriyle çok iyi işbirlikleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyoruz. Konak Belediyesi, sivil toplum örgütleriyle ayakta. Olması gereken de bu. Çünkü yerel yönetimler her zaman halkıyla beraber olmalı Halkın temsilcisi olan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olmak bu anlamda çok önemli."

KADINA ŞİDDET GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye değinen Başkan Batur konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülkede maalesef düşmeyen bir gündem var; kadına yönelik şiddet. İtiraf etmek gerekir ki iktidarın kararlarından güç alan erkekler de var. İstanbul Sözleşmesi'nin bir gece yarısı bir anda ortaya kaldırılması gibi. İstatistiklere baktığımızda o günden bugüne şiddet olaylarında artış görüyoruz. Bu konuda Konak Belediyesi duyarlılığını bundan sonra da sürdürecek. Kadınlar, çocuk ve gençler, engelli bireyler, sosyal hizmet açısından en fazla ilgilendiğimiz kesim."

SIĞINMA EVİ MÜJDESİ

Konak'ta hizmete açılacak kadın sığınma evi hakkında da bilgi veren Başkan Batur, projenin tamamlandığını ve ihaleye hazırlandıklarını belirterek, "Sığınma evi ile ilgili projemiz hazır. Geçtiğimiz meclis toplantımızda bunun müjdesini vermiştik, bir kez de burada söyleyelim. Kısa süre içerisinde de ihaleye çıkacağız. Bu dönem içerisinde bitirmeyi ve hizmete açmayı istiyoruz" dedi.

ALPŞEN: "MÜCADELEMİZ BÜYÜYOR"

İzmir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Müzeyyen Alpşen de konuşmasına dernek faaliyetlerini anlatarak başladı. Yerel yönetimlerle birlikte çalışmayı önemsediklerini belirten Alpşen, İzmir Sığınma Evleri İstiyor kampanyası, Kadın Dostu Kentler gibi pek çok çalışmaya imza attıklarına dikkat çekti. Alpşen, kadın danışma merkezi, danışma hattı ile beraber gönüllü psikolog ve avukatlarla çalıştıklarını, aynı zamanda eğitimler düzenlediklerini de sözlerine ekledi.

Konak Belediyesi'yle birlikte yapacakları çalışmalarla kadınların güçleneceğini vurgulayan Alpşen şöyle konuştu:

"İstanbul Sözleşmesinin feshedilme isteğiyle birlikte, kadınlara ve kadın haklarına yönelik şiddet ve saldırıların arttığı bir dönemden geçiyoruz. Kadın düşmanı politikaların bu kadar yaygın ve pervasızca tartışılmasına karşı eşitlik mücadelemiz, ulusal dayanışmayla büyüyor. Bu protokolün, Konak ilçe sınırları içerisinde ikamet eden kadınların güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kadınların güçlenmesi anlamında üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Konak'ta Kadınlar İçin Güç Birliği
Konak'ta Kadınlar İçin Güç Birliği
Konak'ta Kadınlar İçin Güç Birliği
Konak'ta Kadınlar İçin Güç Birliği

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Konak'ta Kadınlar İçin Güç Birliği - Son Dakika

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