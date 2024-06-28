Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Kars\'ı ziyaret etti

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Kültür Sanat Muhabirleri Derneği üyeleri Kars'ın tarihi, kültürü ve turizmini yerinde görmek üzere kente geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Medya Kültür, Sanat ve Turizm Buluşmaları Kars'ta başladı.

2017 yılında başlatılan projeler sayesinde kültür sanat muhabirleri vasıtasıyla kültürel etkileşimin arttırılmasını hedefleyen gazetecilerin ilk durağı Kars oldu. Sırasıyla çeşitli illeri gezecek olan gazeteciler buluşmayı 14 Temmuz'da Tokat'ta tamamlayacak.

Proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan ve Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir'in başkanlığında bir araya gelen gazeteciler haya yoluyla gedikleri Kars'a ilk toplantılarını Vali Ziya Polat ile gerçekleştirdi.

Derneğin ve projenin çalışması hakkında bilgi veren Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, "Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Medya Kültür, Sanat ve Turizm buluşmalarına hoş geldiniz. Biz Kültür Sanat Muhabirleri Derneği olarak bugüne kadar 45 ilde 500'e yakın gazeteci arkadaşlarımızla illerimizin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görme, tanıma ve tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerimize Kültür ve Turizm Bakanlığı katkı sunuyor. Bakanlığın bize vermiş olduğu bu güçle biz de kültür turizmini Türkiye'nin bütün illerine yayılmasında çorbada tuzumuz bulunuyor" dedi.

Daha sonra söz alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan, "Kars'ta olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Benim ilk gelişim, çok istedim. Kültür Sanat Muhabirleri Derneği benim için çok önemli. Ben projenin hem bakanlık tarafındayım hem de derneğimizi de İbrahim başkanla birlikte kurduk. 2013 yılından beri bu dernek çok büyük projelere imza attı. Sanatçıların öne çıkarılmasıyla ilgili çok önemli kültür sanat buluşmaları yaptık ve turizme çok önemli destekler verdik. Bu projede 5 yıldır iç turizmin canlanmasında gerçekten çok büyük payı oldu" diye konuştu.

Kars Ani Ören Yeri'nin Malazgirt'ten 7 yıl önce Türklerin Anadolu'da fethettiği ilk toprak olduğuna dikkat çeken Vali Ziya Polat ise, "Sizleri burada ağırlamanın mutluluğunu yaşadığımızı belirtmek istiyoruz. İlk defa gelen arkadaşlarımız varmış, çok şey kaybetmişler, Kars özel bir şehir, Türk tarihinde de dünya tarihinde de özel şehirlerden birisi. Türklerin Anadolu'da fethettiği ilk toprak 1064 Sultan Alparslan Han tarafından Malazgirt'ten 7 yıl önce fethedilen bir topraktan bahsediyoruz, Anadolu'nun giriş kapısıdır. İlk Türk caminin olduğu yerdir. İlk Türk mezarlığının olduğu yerdeyiz. İlk Türk çarşısının olduğu yerdir. Suda doğumun ilk yapıldığı yerden bahsediyoruz, yani artık resmi kaynaklara da girdi. En son Fransa diye söyleniyordu ama Ani'de ilk suda doğumun yapıldığı artık resmi kaynaklarda girdi ve kabul edildi. Burası şehitler diyarı; Sarıkamış şehitlerimiz kefeni kar olan yiğitlerimizin şehri. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Belki Ankara, İstanbul'da, İzmir'de yaşayan insanlar Kars'a uzak diyebilir ama en uzak şehre 2.5 saat arkadaşlar. Ankara'dan 1.5 saat, İstanbul'dan 2 saat, İzmir'de 2 sat 45 dakika sürüyor, yani yakın. Serhat şehir bu bölgede uzun yıllar kalmış bir Rusya'dan bahsediyoruz. Avrupa Birliği tarafından ve bakanlığımızın destekleriyle yapılan Tarihi kimliğiyle, kent projesi son aşamasına geldi. Sokak sağlıklaştırması çalışmaları yapıldı, binaların temizliği yapıldı. Gündüz ayrı göreceksiniz ama akşam ayrı bir güzel göreceksiniz. Kars kışın da güzel, kışın da geleceksiniz mecburen geleceksiniz çünkü Kars bağımlılık yapıyor. Akşamları huzurla yürüyebileceğiniz, güvenlik anlamında, huzur anlamında hiçbir sıkıntının olmadığı Karslı hemşehrilerimizin gönüllerini size sonuna kadar açacağını göreceksiniz. Akşam sokakların canlı oluşumunu kafeleri, otelleri, tarihi binalarıyla turizm ve marka değer olma yolundaki çalışmaları göreceksiniz. Tabii ki Kars'a önemli marka değeri katar Turistik Doğu Ekspresi, tarihi otellerimiz, Sarıkamış Kayak Tesisi dünyada ender olan karlarda biri kristal karların olduğu yer. Sadece kar değil, coğrafyası, ormanıyla da çok özel bir yer. Kışın da sizleri burada misafir etmekten ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı söylerim" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı sona erdi. Kars'ta gelen gazeteciler, daha sonra kenti gezmek üzere toplantı salonunda alındı. - KARS