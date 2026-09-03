Elazığ'da Bölgesel Turizm Çalıştayı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Bölgesel Turizm Çalıştayı Başladı

Elazığ\'da Bölgesel Turizm Çalıştayı Başladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ'da düzenlenen Bölgesel Turizm Çalıştayı'nda 5 ilin turizm değerlerinin ortak değerlendirileceğini belirtti. Tanıtım çalışmaları ve turizm potansiyeli ele alındı.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) –Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Elazığ Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen Bölgesel Turizm Çalıştayı başladı. Çalıştayda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 5 ilin turizm değerlerinin ortak bir anlayışla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Elazığ Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen Bölgesel Turizm Çalıştayı başladı. Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'nin turizm potansiyelinin bölgesel perspektifle ele alındığı çalıştayın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, beş ilin turizm değerlerinin ortak bir anlayışla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ersoy, şöyle konuştu:

"Turizmde artık yalnızca tek bir destinasyonu tanıtmanın yeterli olmadığı bir dönemdeyiz. Bugünün ziyaretçisi bir şehri görmekten çok, bir deneyim yaşamak istiyor. Bir bölgenin tarihini keşfetmek, mutfağını tanımak, doğasını deneyimlemek, kültürünü hissetmek ve bütün bunları tek bir seyahat rotası içerisinde yaşayabilmek istiyor. Dolayısıyla bizim de ziyaretçiye yalnızca gidilecek yerler değil, takip edilecek rotalar; yalnızca görülecek mekanlar değil, yaşanacak hikayeler sunmamız gerekiyor."

"BİRBİRİNDEN FARKLI AMA BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN ÇOK GÜÇLÜ TURİZM DEĞERLERİ GÖRÜYORUZ"

Bölgesel Turizm Çalıştayı'nın 5 il açısından önemine dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Burada toplanmamıza vesile olan Bölgesel Turizm Çalıştayı'nın kapsadığı Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli ve Malatya illerimize baktığımızda, birbirinden farklı ama aynı zamanda birbirini tamamlayan çok güçlü turizm değerleri görüyoruz. Bu nedenle bu beş şehrimizi yalnızca ayrı ayrı destinasyonlar olarak değil, birbirini tamamlayan büyük bir turizm coğrafyasının parçaları olarak değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu noktada elimizde son derece güçlü bir potansiyel bulunuyor. Adıyaman şehrimiz, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Ören Yeri, Perre Antik Kenti ve Cendere Köprüsü başta olmak üzere sahip olduğu eşsiz tarihi ve kültürel mirasla dünya ölçeğinde bir değere sahiptir.

Malatyamız, UNESCO Dünya Mirası ilan edilen Arslantepe Höyüğü, Eski Malatya surları, coğrafi işaretli zengin gastronomisi, doğası ve yerel yaşam kültürüyle çok güçlü bir turizm potansiyeli taşımaktadır."

"ELAZIĞ BÖLGENİN EN ÖNEMLİ DESTİNASYONLARINDAN BİRİDİR"

Elazığ'ın turizm değerlerini sıralayan Ersoy, "Elazığ ilimiz; UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Harput Kenti, Hazar Gölü, Buzluk Mağarası, zengin mutfağı ve köklü kültürel mirasıyla bölgenin en önemli destinasyonlarından biridir. Kadim Harput'un UNESCO Dünya Mirasında kalıcı listede yer alması için de Bakanlık olarak gerekli girişimlerimizi yaptık. Ben eminim ki, bu eşsiz 'medeniyet hazinesi' hak ettiği noktaya gelecektir" dedi.

Tunceli'nin doğa turizmi açısından taşıdığı öneme de değinen Ersoy, "Tunceli şehrimiz; Munzur Vadisi Milli Parkı, Ovacık Gözeleri, benzersiz doğası ve sunduğu outdoor ile doğa turizmi imkanlarıyla Türkiye'nin bu alandaki en özel coğrafyalarından biridir" diye konuştu.

Bingöl'ün potansiyeline ilişkin ise Ersoy, "Bingöl ilimiz ise Yüzen Adalar'dan Hesarek Kayak Merkezi'ne, termal kaynaklarından eşsiz yaylalarına ve henüz yeterince keşfedilmemiş değerlerine kadar önemli bir gelişim potansiyeline sahiptir" dedi.

"BÜTÜN MESELE BU DEĞERLERİ DOĞRU ŞEKİLDE ÜRÜNLEŞTİRMEK"

Beş ilin turizm değerlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini yineleyen Ersoy, "İşte biz de tanıtım çalışmalarımızı planlarken her şehrimizin sahip olduğu bu farklı turizm ürünlerini ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Bütün mesele, bu değerleri doğru şekilde ürünleştirmek ve birbirleriyle ilişkilendirmektir" dedi.

Ersoy, bu yaklaşımın ziyaretçi sayısından daha geniş bir hedef taşıdığını belirterek, "Böylelikle ziyaretçilerimizin bölgede kalış süresini uzatabilir, turizmden elde edilen katma değeri artırabilir ve bu değerin daha geniş bir coğrafyaya yayılmasını sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Beş ildeki konaklama kapasitesini de açıklayan Ersoy, "Bugün baktığımızda bu 5 ilimizde toplam 130 konaklama tesisi ve 11 bin 222 yatak kapasitesi bulunmaktadır" dedi.

Yerel yönetimler ve diğer paydaşların sürece katılımının önemine dikkat çeken Ersoy, sözlerini şöyel tamamladı:

"Turizmde başarıyı merkezi yönetimin tek başına gerçekleştireceği bir hedef olarak görmüyoruz. Valiliklerimizin, belediyelerimizin, üniversitelerimizin, kalkınma ajanslarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve yerel paydaşlarımızın sürecin içerisinde olması gerekiyor.

"DÜNYANIN AÇIK ARA EN FAZLA VE EN YOĞUN TANITIM YAPAN ÜLKESİ KONUMUNA GELDİK"

Bizim için turizmde diğer önemli başlık tanıtımdır. Bugün turizmde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan ülkemiz, 2019 yılında kurduğumuz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla 200'den fazla ülkede gerçekleştirdiği reklam, tanıtım, ağırlama ve PR faaliyetleri sayesinde dünyanın açık ara en fazla ve en yoğun tanıtım yapan ülkesi konumuna gelmiştir.

Tanıtım faaliyetleri sonucu 2026 yılının ilk 6 ayında 25.8 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaparken, yine bu dönemde turizm gelirimiz 25.7 milyar dolara ulaşmıştır."

Kaynak: ANKA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ Valiliği, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Bölgesel Turizm Çalıştayı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Çatalca’da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi Çatalca'da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
İstanbul’u terk edip Ayvalık’a yerleşen Burcu Biricik’in yeni işi herkesi şaşırttı İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı
Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı
Rusya: Almanya’ya sert karşılık verilecek Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek
Salgın kabusu geri döndü Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor
KKTC’de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı KKTC'de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı
Trump’tan Hürmüz Boğazı’nın adını “Trump Boğazı“ olarak değiştirme önerisi Trump'tan Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak değiştirme önerisi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin millete verdiği 7 sözü açıkladı Özgür Özel, Yeni Parti'nin millete verdiği 7 sözü açıkladı
Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu
“Satanizm“ tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi "Satanizm" tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza

16:33
Silivri’de batan gemide bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
Silivri'de batan gemide bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
16:24
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
16:08
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir
Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
15:44
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
15:37
Arda Güler’e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
15:32
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:53
Otomotiv dünyasında deprem 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
14:48
Fenerbahçe’de 45,5 milyon euro buhar oldu
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
14:32
Altın yeniden sahnede 7 aydır böylesi görülmemişti
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti
13:51
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri
AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
13:36
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
13:13
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular Serinlemek isterken kabusu yaşadılar
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 16:45:39. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Bölgesel Turizm Çalıştayı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement