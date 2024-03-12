Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, personeliyle iftar yemeğinde buluştu

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Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, belediye personeli ve aileleriyle, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Köleoğlu, bu yıl Ramazan ayının ilk gününde Günay Kafe'de düzenlenen iftar programında personeli ve aileleriyle bir araya geldi. Programda konuşan Köleoğlu, şunları söyledi:

"Büyük ailem, tüm Ramazan ayı boyunca düzenleyecek olduğumuz iftar yemeklerimizin birinci programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Kumluca Belediye'mizce düzenlemiş olduğumuz iftar programımızda ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız ve kardeşlerimizle beraber olmaktan mutluyuz. Bugün bizim çalışmalarımızın bir ürünü olan aşevimizde yapılan lezzetli yemeklerin ikramını gerçekleştirdik. Bugün büyük bir aile olmanın bilinciyle hep beraber soframızı şenlendirdik. Ramazan ayı boyunca her mahallemizde yapacak olduğumuz yeryüzü sofralarımızın ilkini bugün gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayı boyunca her gün akşam büyük aile buluşmalarımızı, ibadetlerimizi yaptıktan sonra mahallelerimizde gerçekleştireceğiz. Tutmuş olduğumuz oruçların Allah katında kabul olması dileğiyle bundan sonraki bütün programlarımızda hep beraber olmayı diliyorum."