 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuşadası Ticaret Odası Başkanı: 2024 Turizm Sezonundan Yüksek Beklentilerimiz Var - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı: 2024 Turizm Sezonundan Yüksek Beklentilerimiz Var

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, 2023 sezonunu değerlendirerek, 2024 yılında turizm sezonundan beklentilerin yüksek olduğunu belirtti. Akdoğan, limanda yaşanan rekora dikkat çekerek, Kuşadası'nın tercih edilen bir lokasyon olmaya devam ettiğini söyledi. Ancak, ekonomik ve siyasi gelişmelerin turizm sektörünü etkileyebileceğini vurguladı. Akdoğan, turizm trendlerini takip ederek sezonu 12 aya yaymak için çalıştıklarını ifade etti.

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı: 2024 Turizm Sezonundan Yüksek Beklentilerimiz Var
29.12.2023 - 13:52,
Abone Ol

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; 2023 sezonunu değerlendirdiği açıklamasında, 2024 yılında turizm sezonundan beklentilerin yüksek olduğunu söyledi.

Akdoğan, yeni yıl öncesi yaptığı açıklamada; "2023 yılı başında yaşadığımız büyük deprem, hepimizde derin üzüntü oluşturdu. Aynı zamanda depremin etkisi özellikle Avrupa pazarında belirsizlik oluşturdu. Bu durum erken rezervasyonları etkilese de daha sonrası özellikle Kuşadası için iyi bir sezon olarak devam etti" dedi.

"Limanımızda rekora koştuk"

Akdoğan konuşmasının devamında "2023'de limanımız da rekora koştuk. Filistin Gazze'de yaşanan savaş nedeniyle son zamanlarda Mısır üzerinden gelen gemilerde iptaller olmasına rağmen, yıl boyunca limanımızda 521 gemiyi ağırladık. Kruvaziyer gemiler ve feribotlarla 900 binin üzerinde yolcu girişi oldu ve bu sayı gemi personelleriyle birlikte milyonu geçmiş durumda. 2024 yılı için ise liman rezervasyonlarımız şu an da 2023'ten daha iyi görünüyor. Genel olarak Kuşadası eski günlerine dönmeye, tercih edilen bir lokasyon olmaya devam ediyor.İç ve dış pazarın ilçemize ilgisi şu an için iyi görünüyor, ancak her zaman söylediğimiz gibi turizm sektörü yaşanan ve yaşanabilecek ekonomik, siyasi gelişmelerden, her türlü olumsuzluktan ilk etkilenen sektörlerin başında geliyor. İsrail- Filistin savaşı nedeniyle, 2023 den çok daha iyi geçmesini beklediğimiz 2024 için yine de soru işaretleri var. Rusya-Ukrayna savaşı da ne yazık halen devam ediyor. Enflasyon, maliyetlerdeki artışlar tüm sektörler için çok önemli. 2024 sezonun daha iyi geçeceğini öngörüyor olsak da, bu unsurları da dikkate alarak sezona girmeliyiz" açıklamasında bulundu.

"Kuşadası'na ilgi çok fazla"

"2024 sezonu için turizm trendlerini de takip ederek yatırımlarımızı ve tanıtımlarımızı yönlendirmeliyiz" şeklinde sözlerini sürdüren Akdoğan, "Turizm sektöründe değişen trendler var, biz de sezonu 12 aya yaymak için takip etmeliyiz. Son yıllarda sağlık ve gastronomi konularında ciddi bir yükseliş var. Biz Ticaret Odası olarak tanıtımlarımızda turizm çeşitliliğimizi öne çıkararak, sezonu 12 aya yaymak için çalışıyoruz. Bu yıl stant alarak katıldığımız TTI İzmir'de çok başarılı bir fuar geçirdik. İnsanların Kuşadası'na ilgisi çok fazla" dedi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan açıklamasının sonunda; 2024'ün tüm dünyada savaşların ve ekonomik belirsizliklerin sona ereceği, sağlıkla, barışla geçen, beklenen üstünde bereketli bir yıl olması temennileriyle herkesin yeni yılını kutladı. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kuşadası, Gastronomi, Deprem, Turizm, Yerel, Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Ticaret Odası Başkanı: 2024 Turizm Sezonundan Yüksek Beklentilerimiz Var - Son Dakika


14:44
Acun Ilıcalı: Maddi Durumumda Cumhurbaşkanımızın Bir Etkisi Yok Acun Ilıcalı: Maddi Durumumda Cumhurbaşkanımızın Bir Etkisi Yok
14:42
Fransız basını Hamas'ın sırrını ifşa etti! Askeri kanadın başındaki isim Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş Fransız basını Hamas'ın sırrını ifşa etti! Askeri kanadın başındaki isim Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39
Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08
Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53
Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar
13:36
Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı
13:36
CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı

Son Dakika
14:44 Acun Ilıcalı: Maddi Durumumda Cumhurbaşkanımızın Bir Etkisi Yok
14:42 Fransız basını Hamas'ın sırrını ifşa etti! Askeri kanadın başındaki isim Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39 Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56 AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53 Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar
13:36 Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı
13:36 CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
13:32 Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi
13:30 Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 15:00:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası Ticaret Odası Başkanı: 2024 Turizm Sezonundan Yüksek Beklentilerimiz Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement