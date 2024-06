Kütahya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı

Yerel

Kütahya'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri

KÜTAHYA - Kütahya'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda, ilçelerdeki halk eğitim merkezleri, yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaları sergiledi. Açılış programında, spor ve halk oyunu gösterileri ile müzik konseri de yapıldı. Programa Vali Yardımcısı Aydın Börü, Kütahya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kırbaç ve diğer protokol üyeleri katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Yardımcısı Aydın Börü ve diğer protokol üyeleri, resim, çini, seramik, ebru, nakış, amigurumi, iğne oyası, ağır işlemeli elbise, geri dönüşüm, dokuma gibi el emeği ürünlerin sergilendiği stantları gezerek usta öğreticiler ve kursiyerlerden bilgiler aldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Aydın Börü, "Gencinden yaşlısına her an sosyalleşmeye ihtiyacımız var. Genç kızlarımız belki çeyizleri için çalışıyorlar. Kimisi vakit geçirmek ve psikolojik terapi için, kimisi ekmek parası için çalışıyorlar. Hayat Boyu Öğrenme Haftası, öğrenmenin yaş sınırı olmaksızın hayatın her anında devam etmesi gerektiğini vurgulayan bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Bu tür etkinlikler, toplumun her kesiminden bireylerin kendilerini geliştirme ve yeni beceriler kazanma fırsatı bulduğu platformlar sunuyor. Kütahya'da gerçekleştirilen bu açılış töreni de, bu anlayışın yaygınlaştırılmasına ve öğrenmenin değerinin toplumda daha iyi anlaşılmasına katkı sağladı" dedi.

Bu yıl kurslara yaklaşık 55 bin kursiyerin katıldığı belirtildi. Etkinlikler hafta boyunca devam edecek.