Kütahya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı

Kütahya'da düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Sergide, halk eğitim merkezlerinin yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar sergilendi. Açılış programında spor ve halk oyunu gösterileri ile müzik konseri de yapıldı. Vali Yardımcısı Aydın Börü, etkinliğin öğrenmenin yaş sınırı olmadığını vurgulayarak, toplumun her kesiminden bireylerin kendilerini geliştirme fırsatı bulduğu platformlar sunan bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

05.06.2024 07:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri

KÜTAHYA - Kütahya'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda, ilçelerdeki halk eğitim merkezleri, yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaları sergiledi. Açılış programında, spor ve halk oyunu gösterileri ile müzik konseri de yapıldı. Programa Vali Yardımcısı Aydın Börü, Kütahya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kırbaç ve diğer protokol üyeleri katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Yardımcısı Aydın Börü ve diğer protokol üyeleri, resim, çini, seramik, ebru, nakış, amigurumi, iğne oyası, ağır işlemeli elbise, geri dönüşüm, dokuma gibi el emeği ürünlerin sergilendiği stantları gezerek usta öğreticiler ve kursiyerlerden bilgiler aldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Aydın Börü, "Gencinden yaşlısına her an sosyalleşmeye ihtiyacımız var. Genç kızlarımız belki çeyizleri için çalışıyorlar. Kimisi vakit geçirmek ve psikolojik terapi için, kimisi ekmek parası için çalışıyorlar. Hayat Boyu Öğrenme Haftası, öğrenmenin yaş sınırı olmaksızın hayatın her anında devam etmesi gerektiğini vurgulayan bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Bu tür etkinlikler, toplumun her kesiminden bireylerin kendilerini geliştirme ve yeni beceriler kazanma fırsatı bulduğu platformlar sunuyor. Kütahya'da gerçekleştirilen bu açılış töreni de, bu anlayışın yaygınlaştırılmasına ve öğrenmenin değerinin toplumda daha iyi anlaşılmasına katkı sağladı" dedi.

Bu yıl kurslara yaklaşık 55 bin kursiyerin katıldığı belirtildi. Etkinlikler hafta boyunca devam edecek.

Kaynak: İHA

Kütahya, Aydın, Spor, Kültür, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:51 A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı
23:06 İspanya, İrlanda ve Norveç’in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı
23:05 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeni fotoğrafı ortaya çıktı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı
20:51 Milyar dolarlık katliam anlaşması İsrail, ABD’den F-35 savaş uçağı alacak Milyar dolarlık katliam anlaşması! İsrail, ABD'den F-35 savaş uçağı alacak
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
07:39 CHP’li Başarır’dan Hakkari tepkisi: Melih Gökçek’in yerine neden kayyum atamadınız CHP'li Başarır'dan Hakkari tepkisi: Melih Gökçek'in yerine neden kayyum atamadınız?
00:02 Utanması gereken öğrenci değil öğretmen Sınavda tüm soruları yanlış cevaplayan kız çocuğunu ödüllendirdiler Utanması gereken öğrenci değil öğretmen! Sınavda tüm soruları yanlış cevaplayan kız çocuğunu ödüllendirdiler
23:59 Maltepe’de bomba ihbarı Ekipler harekete geçti Maltepe'de bomba ihbarı! Ekipler harekete geçti
23:35 Bizzat Putin davet etti Ali Babacan, Rusya’daki Ekonomi Forumu’na katılacak Bizzat Putin davet etti! Ali Babacan, Rusya'daki Ekonomi Forumu'na katılacak
23:11 Sahayı sedyeyle terk etti A Milli Takım’da sakatlık şoku Sahayı sedyeyle terk etti! A Milli Takım'da sakatlık şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 07:52:03. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement