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Kütahya Valisi Işın'dan kapatılan pavyonlarla ilgili açıklama - Son Dakika
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Kütahya Valisi Işın'dan kapatılan pavyonlarla ilgili açıklama

Kütahya Valisi Musa Işın, şehirde 10 pavyonun belirsiz süreyle kapatılmasıyla ilgili olarak, 'Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı' dedi. Vali Işın, pavyonlarda yaşanan asayiş ve narkotik olaylarına dikkat çekerek, bataklığın kapatılması gerektiğini vurguladı. İnsanların rehabilitasyonu konusunda zorluklar yaşanabileceğini belirten Vali Işın, topluma kazandırma çabalarının devam edeceğini ifade etti.

Kütahya Valisi Işın\'dan kapatılan pavyonlarla ilgili açıklama
15.01.2024 - 20:44,  Güncelleme: 20:47
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Kütahya Valisi Işın'dan kapatılan pavyonlarla ilgili açıklama

Vali Musa Işın:

"Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı"

KÜTAHYA - Kütahya Valisi Musa Işın, şehirde 10 pavyonun belirsiz süreyle kapatılmasıyla ilgili olarak, "Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı" dedi.

Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Belediye Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Işın, önemli açıklamalarda bulundu. Vali Işın, kentteki 10 pavyonun artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle süresiz kapatılmasıyla ilgili, "Allah bin defa razı olsun sizden, bugüne kadar nerede idiniz diyeceksiniz. Size verdiklerimiz, yazdıklarımız resmi rakamlar. Ama bir de kayıtlara geçmeyen, paylaşamayacağımız şeyler var. Orası tam bir bataklık. Adam öldürme var, gasp var, uyuşturucu var, kadın ticareti var. Suçun her türlüsü, rezalet, kepazelik var. Silah kaçakçılığı var, silah sıkma var. Orası tam bir bataklık. Şimdi böyle bir bataklık orada dururken biz kendi kendimizi kandırıyoruz, diyoruz ki uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Arkadaşlar, bataklık açılmış burada. İşin esas merkezine neden inmiyoruz? Önce burayı kapat, ondan sonra uyuşturucu ile mücadele et. Ben burada valilik yaptığım süre içerisinde onlarla mücadelemi sürdüreceğim. Çünkü burası sizin için, Kütahya için, hepimiz için utanç vesikasıdır" dedi.

"Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı" diyen Vali Işın, batakhanelerdeki insanların rehabilitasyonu konusunda zorluklar yaşanabileceğini ancak topluma kazandırma çabalarının devam edeceğini ifade etti.

Kütahya'da bir süre önce Valiliğin aldığı karar doğrultusunda 10 pavyon belirsiz süreyle kapatılmıştı.

Kaynak: İHA
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